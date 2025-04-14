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    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии
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    Кремль: Герои СВО пройдут парадом по Красной площади в День Победы
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    14 апреля 2025, 11:47 • Новости дня

    Зеленский отказался от переговоров с Россией

    Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за недоверия к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, заявив, что Киев не может доверять Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

    По его словам, недоверие к России является основной причиной отказа от переговоров.

    Кроме того, украинский лидер выразил сомнения в нейтральной позиции США в конфликте. Он считает, что при администрации Дональда Трампа в США преобладают пророссийские нарративы, что, по его мнению, неправильно.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    В МИД России заявили, что Россия готова обсуждать с Киевом серьезные предложения, способствующие достижению всеобъемлющего мира.

    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины в Анкаре

    CNN Turk: Переговоры России и Украины по безопасности судоходства пройдут в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут в Анкаре 15-16 апреля, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.

    Телеканал сообщил, что представители России и Украины обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море 15 и 16 апреля. Встреча состоится в штабе ВМС Турции, находящемся в Анкаре. Источник информации ссылается на заявление министерства обороны Турции, которое подтвердило проведение переговоров в указанные даты, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Эрдоган заверил в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    13 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    ПВО России сбила F-16 ВВС Украины
    ПВО России сбила F-16 ВВС Украины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, JDAM и HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что средствами ПВО России был сбит самолет F-16 воздушных сил Украины. Также были поражены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня HIMARS производства США.

    Кроме того, ведомство сообщает о сбитии 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары по инфраструктуре военного аэродрома, складам оружия и боеприпасов, а также по центрам подготовки операторов беспилотников были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

    Отмечается, что всего был поражен 141 район, в том числе места временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников, а также места размещения оперативно-тактических ракет.

    Накануне военный летчик ВС России Алексей Воевода рассказал, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью, пытаясь уйти от трех ракет, выпущенных ПВО, одна из них настигла цель.

    Напомним, в субботу на Украине сообщили о гибели 26-летнего летчика F-16 Павла Иванова, который награжден тремя орденами. Позже военный эксперт Василий Дандыкин рассказал газете ВЗГЛЯД о версиях гибели украинского летчика на F-16.

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    13 апреля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике, одновременно нанеся поражение украинским подразделениям в нескольких других районах, сообщили в Минобороны.

    Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщает, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили Елизаветовку в ДНР.

    В результате действий подразделений группировки войск «Север» нанесено поражение украинским формированиям в районе Белгородского направления. На Харьковском направлении подразделения атаковали механизированную бригаду и бригаду теробороны в районах населенных пунктов Карасевка и Шубы. Потери составили до 90 военнослужащих, несколько единиц техники и три орудия полевой артиллерии, также были уничтожены три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение украинским подразделениям в районах Харьковской области и Донецкой народной республики. Зафиксированы потери ВСУ в количестве до 260 военнослужащих и уничтожение нескольких станций радиоэлектронной борьбы. Также подразделения группировки «Юг» улучшили свое тактическое положение, нанеся серьезный урон противнику в Донецкой области, заявили в ведомстве.

    В ходе операции подразделения «Центр» нанесли поражение нескольким украинским бригадам, включая морскую пехоту и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих и значительное количество техники. Операция также включала воздушные удары и использование артиллерии для уничтожения инфраструктуры и техники противника. Средствами ПВО сбит самолет F-16, несколько управляемых бомб и беспилотников.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, уточнили в пресс-службе.

    «Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Новоандреевка в Запорожской области, Садовое, Никольское и Антоновка в Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада боеприпасов», – заявили в Минобороны.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Катериновку в ДНР.

    10 апреля сообщалось, что российские войска освободили Журавку в Сумской области. До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

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    14 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освоении звуковой артразведки группировкой «Запад»

    Кантемировская дивизия «Запада» внедрила звукометрическое устройство для артразведки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы Кантемировской дивизии освоили звукометрическое устройство для обнаружения врага на расстоянии 15 км, что увеличивает точность и безопасность операций, сообщили в Минобороны России.

    Артиллерийские подразделения Кантемировской дивизии войсковой группировки «Запад» освоили новый метод артиллерийской разведки с использованием звукометрического устройства, передает ТАСС. В Минобороны России сообщили, что это устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии на расстоянии до 15 километров, после чего определяет координаты огневых позиций противника. Эти данные передаются расчету беспилотников для доразведки.

    Начальник разведки реактивного артиллерийского дивизиона Луч отметил, что новый метод достаточно эффективен, мобилен и скрытен. «Люди все в безопасности и точность идет плюс-минус 100-150 метров. На третий и четвертый выстрел мы уже можем наблюдать выходы противника и, как минимум, узнать их огневую позицию, и проследить, куда они уходят», – сказал он.

    Минобороны подчеркнуло, что сбор и обработка данных с последующей выдачей информации требуют минимального времени, что значительно повышает эффективность действий артиллеристов в условиях спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об успешных ударах системами «Ураган» по тылам вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные уничтожили с помощью ракетных систем залпового огня (РСЗО) и термобарических систем «Солнцепек» укрепления ВСУ у Часова Яра. Артиллеристы России поражали опорный пункт ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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    13 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Водитель грузовика погиб в Белгородской области при ударе украинского дрона

    Tекст: Ольга Иванова

    Водитель грузовика погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. В результате удара водитель грузовика получил смертельные ранения и скончался на месте. Гладков выразил соболезнования семьям погибшего от имени всех жителей области.

    Ракитянский район, в котором произошел инцидент, расположен в северо-западной части Белгородской области. Этот район не имеет непосредственной границы с Украиной, на севере он граничит с Беловским районом Курской области, а на западе – с Краснояружским районом Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результате атаки беспилотников на Белгородскую область сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

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    13 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Премьер Словакии упрекнул оппозицию за перемену мнения об Украине

    Фицо обвинил оппозицию в изменении мнения о военных на Украине под давлением СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию в изменении позиции по отправке военных на Украину после критики в СМИ.

    Фицо выразил недовольство действиями оппозиции, изменившей свое мнение насчет отправки словацких военных на Украину. Ранее представители оппозиции заявляли, что не поддерживают участие их военных в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Однако, как подчеркнул Фицо, после критики в ряде словакских СМИ, таких как SME, Dennik N и Aktuality, они изменили свою позицию. Премьер заявил: «Сначала они выступили против, но после того, как их обругали в СМИ, они сразу меняют мнение». Это заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в воскресенье в социальной сети, запрещенной в России.

    Фицо также выразил разочарование в том, что некоторые политики и партии в Словакии готовы менять свои взгляды в зависимости от внешнего давления и стремления к власти, и не способны придерживаться последовательности даже на протяжении суток.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    14 апреля 2025, 11:04 • Новости дня
    Глава Минобороны Италии назвал «коалицию желающих» силой лишь в теории
    Глава Минобороны Италии назвал «коалицию желающих» силой лишь в теории
    @ IMAGO/Andrea Calandra/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Коалиция желающих» для помощи Украины является теоретической военной силой, для ее реальной деятельности нет условий, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    В интервью газете La Stampa Крозетто подчеркнул, что для деятельности «коалиции желающих» на Украине нет необходимых условий и предпосылок. Крозетто также указал на невозможность ее становления в качестве европейского столпа НАТО, особенно в случае сворачивания военного присутствия США, передает ТАСС.

    Министр обороны отметил, что настоящим европейским столпом НАТО являются все страны альянса, обладающие реальными задачами и способностями. Он подчеркнул важность обеспечения обороны стран-участниц НАТО и призвал меньше внимания уделять политическим заявлениям.

    Инициатива «коалиции желающих» исходит от Великобритании и Франции. Она предполагает оказание поддержки Украине через стабилизационные, миротворческие или сдерживающие миссии в случае прекращения огня. Однако сколько именно стран готовы внести свой вклад, пока не сообщается.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не привела к конкретным результатам.

    Замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих», которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

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    14 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские военные эвакуировали большинство жителей курского села Горналь
    Российские военные эвакуировали большинство жителей курского села Горналь
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные вывели большую часть мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас».

    По его словам, российские военные вывели основную часть мирных жителей из села Горналь в Курской области, передает ТАСС. Населенный пункт все еще находится под контролем ВСУ.

    «Баркас» отметил, что украинские военные препятствуют эвакуации мирных жителей, обстреливая их при попытке выхода. В ходе одного из таких случаев четверо жителей подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

    В настоящее время российские военные продолжают штурм Горналя, в операции задействованы 30-й полк, 81-я и 40-я бригады, а также спецназ. ВСУ используют в качестве укреплений Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных. Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале. ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области.

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    13 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков заявил о лживости позиции Киева

    Песков отметил внимание стран к лживой позиции Киева по важным вопросам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия, и это замечают все больше стран, включая европейские.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран, включая европейские, обращают внимание на лживую позицию киевского режима по ряду принципиальных вопросов. По его словам, эти вопросы являются серьезными и определяют конфигурацию урегулирования.

    Песков подчеркнул, что Киев либо не желает, либо не способен соблюдать временный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. «И то, и другое катастрофично», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о двух новых ударах Украины по объектам энергетики страны. Ранее Минобороны заявляло о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России. До этого Минобороны также сообщало об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.

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    13 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    ВСУ ударили по Каменке-Днепровской из чешских РСЗО

    ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с применением РСЗО «Вампир» из Чехии

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские силы атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области с помощью чешских РСЗО «Вампир», нацелив удары на жилые дома, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости» о массированном ударе украинских войск по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Удар был нанесен с использованием чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Вампир».

    По словам Рогова, основной целью обстрела стали жилые дома городских жителей. «Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО „Вампир“ чешского производства», – заявил он.

    На данный момент известно о четырех попаданиях снарядов, однако информация о последствиях обстрела пока уточняется. Власти продолжают собирать данные о возможных жертвах и разрушениях.

    Ранее Рогов сообщал, что российские войска освободили более четырех квадратных километров территории вблизи села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, продвигаясь от Лобкового.

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    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

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