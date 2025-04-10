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    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

    13 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    26 комментариев
    10 апреля 2025, 21:54 • Новости дня

    Трамп заявил о скорых договоренностях с Россией и Украиной

    Трамп заявил об ожидании скорых договоренностей с Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и Украиной.

    Он отметил важность скорейшего заключения сделки, которая станет значительным шагом для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что сумеем сравнительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы положить конец военным действиям», – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Газета ВЗГЛЯД писала про первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.

    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    10 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, что литовские власти рассматривают как часть «российской диверсионной кампании», направленной на дестабилизацию Европы, пишет The New York Times.

    По данным издания, Бардадим оказался в центре международного скандала после того, как его арестовали в Литве по обвинению в терроризме, передает The New York Times.

    Он обвиняется в поджоге IKEA в Вильнюсе в мае, который литовские власти рассматривают как часть «масштабной российской кампании саботажа» по Европе.

    Следователи указывают, что Бардадим, находясь в Варшаве, якобы получил предложение от группы, обещавшей ему автомобиль BMW и 11 тыс. долларов за выполнение заданий, не подозревая о последствиях. Вместо обещанной суммы он получил только старую машину, а позже оказался в литовской тюрьме.

    Литовские власти считают, что Бардадим не осознавал истинные намерения своих нанимателей. Известно, что его завербовали через соцсети, используя псевдонимы, и направляли через приложения Telegram и Zengi.

    Следствие полагает, что главной мотивацией подростка стали деньги, а не какие-либо идеологические убеждения. Судебное разбирательство продолжается, адвокаты отказываются от комментариев.

    Инциденты с поджогами и саботажем в Европе участились, что вызывает беспокойство властей. Дариус Яунискис, глава департамента государственной безопасности Литвы, назвал произошедшее «частью российской стратегии по созданию хаоса и подрыву общественного мнения» относительно поддержки Украины.

    «Мы уже вошли в зону военных действий в Европе», – сказал Яунискис. «Их цель, – сказал он, - создать хаос, посеять недоверие и панику». «Добро пожаловать в третью мировую войну», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Польша придумала «поджоги, устроенные русской разведкой».

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 01:13 • Новости дня
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

    Захарова назвала Макрона «ядерным Оле-Лукойе» и объяснила его риторику сменой погоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в шутку предположила, что противоречивые заявления Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и ядерной защите Европы могут быть вызваны резкой сменой атмосферного давления или другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

    «Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – предположила дипломат в интервью «Москва-24».

    Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия. Она также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что противоречит его предыдущим заявлениям.

    «Буквально до этого, до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться?», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. При этом антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро.

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    10 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Украина представила список желаний о размещении европейских войск
    Украина представила список желаний о размещении европейских войск
    @ Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, в него включены вопросы мандата и инфраструктуры, сообщает Politico.

    Украина представила свои пожелания по размещению европейских войск на своей территории, пишет Politico. Встреча ключевых союзников Украины, включая министров обороны Франции и Британии, состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Главная цель обсуждений – проработка деталей миротворческой миссии в случае заключения мирного соглашения с Россией. По словам Владимира Зеленского, стране необходимо присутствие иностранных войск на суше, в воздухе и на море для предотвращения новых нападений со стороны России.

    Зеленский отметил, что обсуждение охватывало не только количество войск, но и их мандат, инфраструктуру и временные рамки. Заместитель главы офиса Зеленского Павел Палица подчеркнул, что около десятка стран готовы присоединиться к коалиции и отправить войска в Украину. Однако многие страны, включая Британию, не склонны отправлять своих солдат без поддержки со стороны США в виде авиационной защиты и логистики.

    Россия заявляет, что любое размещение союзных войск без мандата ООН будет неприемлемо. Несмотря на это, Украина уверена, что процесс согласования с европейскими союзниками идет полным ходом. Палица добавил, что обсуждения идут в контексте как политической, так и военной синхронизации. Кроме того, Украина рассчитывает, что западные войска будут сопровождаться расширенной системой ПВО и другими мерами защиты.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    10 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Карлсон заявил о проигрыше США в войне против России

    Журналист Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией и разрушили Украину

    Карлсон заявил о проигрыше США в войне против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией, а в процессе была разрушена Украина.

    По его словам, США потерпели поражение в войне против России, о чем он заявил в беседе с конспирологом Алексом Джонсом, пишут «Ведомости».

    Журналист отметил, что Вашингтон ведет войну с Россией через свои военные структуры, такие как Пентагон и ЦРУ, однако осознание поражения еще не дошло до политиков в столице.

    Карлсон подчеркнул, что война на Украине всегда была лишь частью более широкого конфликта с Россией и что судьба Украины не имеет значения для американских властей.

    Он также выразил мнение, что украинская территория вскоре будет заселена выходцами из третьих стран, так как о «сотнях тысяч уничтоженных украинских мужчин» никто не беспокоится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон выразил возмущение решением США передать Киеву ракеты Storm Shadow и ATACMS, несмотря на значительный риск ядерной войны.

    Ранее Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».

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    10 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог Ткаченко: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном. Эммануэль Макрон бросает вызов Дональду Трампу и пытается стать лидером объединенной Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент Франции заявил о готовности признать государство Палестина.

    «Франция исторически играла большую роль в Ближневосточном регионе, но сейчас Пятая республика – это государство с ограниченной субъектностью, во главе которого стоит классический глобалист», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, Эммануэль Макрон, говоря о возможности признания Палестины, бросает вызов Дональду Трампу в очередной горячей точке мира. Другими словами, речь идет о наращивании конфронтации с Вашингтоном по ключевым для США направлениям – Украина, а теперь и Ближний Восток.

    «Противостояние президента Франции с Белым домом – это скорее личное, нежели институциональное. Дело в том, что Макрон пытается занять позицию лидера объединенной Европы в условиях явной слабости правительственной коалиции в Германии. У него еще два года до выборов, и этого достаточно для реализации задуманного», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, Европа раскалывается. Если одни считают, что Трампу нужно во всем уступать, то другие оппонируют: последствия такого дипломатического унижения окажутся крайне печальными, продолжил аналитик. Ко вторым как раз относится Франция. «Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном и сохранения своей субъектности», – отметил Ткаченко.

    «Я думаю, во Франции неплохо оценивают свои шансы и надеются, что Трамп все же "сдуется" и пойдет на уступки Европе. Европейские страны заинтересованы в том, чтобы военные и базы Соединенных Штатов остались на континенте, им также важен открытый рынок и поддержка на Украине. Макрон, видимо, решил рискнуть. Вероятность проиграть тоже довольно высока, но в конечном итоге это вряд ли приведет к серьезным последствиям для него», – детализировал политолог.

    Вместе с тем, признание Парижем Палестины никак не скажется на ближневосточном конфликте, считает собеседник. Кроме того, вряд ли кто-то из европейцев последует примеру Макрона. «Я не жду каких-то фундаментальных изменений в процессах на Ближнем Востоке. С другой стороны, решение Франции повлияет на ситуацию внутри страны. Все-таки там живет много мусульман», – заключил Ткаченко.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность признать государство Палестина. По его словам, это может произойти в июне. Париж ставит перед собой цель совместно с Саудовской Аравией председательствовать на международной конференции. Предполагается, что мероприятие будет посвящено финализации движения за признание Палестины и станет результатом сотрудничества нескольких стран.

    Между тем, глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал Палестину «вымышленным государством». Он отметил, что Тель-Авив считает признание государственности республики другими странами в нынешней ситуации «наградой за террор». «Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь отдалят их», – приводит его слова ТАСС.

    В общей сложности государство Палестина признано в 148 странах – членах ООН, включая Россию. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.

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    10 апреля 2025, 02:07 • Новости дня
    Monde: Уничтожено главное производство боеприпасов ВСУ в Сумской области

    Monde сообщила об уничтожении заводов «Звезда» и «Импульс» в Шостке

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный объект по производству боеприпасов в Шостке на Украине был уничтожен, пишет Monde, ссылаясь на украинского офицера Антона Сербина, который отметил, что это был ключевой производственный центр.

    Газета Monde сообщила, что в Сумской области Украины уничтожен главный объект по производству боеприпасов. Со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина издание отмечает, что данный объект играл важнейшую роль в обеспечении Вооруженных сил Украины.

    В статье говорится о городе Шостка, который считается основным промышленным центром по производству взрывчатых веществ и боеприпасов на Украине. В городе расположены заводы «Звезда» и «Импульс», где производятся порох и детонаторы. Эти предприятия в 2024 году неоднократно подверглись атакам, в том числе 31 декабря.

    Антон Сербин подчеркнул: «Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен».

    Удары по объектам украинской инфраструктуры начались с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы.

    Целями атак становятся объекты оборонной промышленности и военного управления. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области, сообщало издание.

    Российские войска после освобождения Басовки в Сумской области продвинулись к Локне и Юнаковке, перерезая пути снабжения украинских сил. ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

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    10 апреля 2025, 03:47 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Urals опустилась ниже 50 долларов

    Стоимость нефти Urals на базисе FOB в Приморске составила 47,54 долларов за баррель

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с июня 2023 года, что стало следствием общего падения цен на нефть в мире.

    Цена российской нефти марки Urals впервые с июня 2023 года упала ниже 50 долларов за баррель, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные международного ценового агентства Argus. По его данным, стоимость Urals на базисе FOB в порту Приморск 9 апреля составила 47,54 доллара за баррель, а в порту Новороссийск – 48,39 доллара за баррель.

    Снижение стоимости Urals происходит на фоне общего падения мировых цен на нефть. Последний раз цена Urals опускалась ниже 50 долларов за баррель 12 июня 2023 года. Эксперты связывают текущее падение с избытком предложения на мировом рынке и снижением спроса из-за экономической нестабильности.

    Падение цен на нефть оказывает значительное давление на российскую экономику, которая сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Оно также может повлиять на бюджет страны, так как доходы от нефти составляют существенную часть государственного бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют ввести высокие пошлины против Китая за покупку венесуэльской нефти, а также ужесточают наказания за приобретение подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    В то же время ожидания глобального кризиса влияют на цены на нефть и доходы российского бюджета, а неожиданный удар по нефти пришел от ОПЕК. Российская Urals опускается ближе к 50 долларам за баррель, хотя в бюджете заложено почти 70.

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    10 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в результатн наступления освободили Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Варачино, Водолаг, Локни, Журавки, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, четыре арторудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 бронемашины, 2664 автомобиля, 601 арторудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

    До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР. На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    10 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Трамп рассказал, почему отложил повышение пошлин для 75 стран

    New York Times: Трамп отложил введение пошлин для 75 стран из-за паники граждан

    Трамп рассказал, почему отложил повышение пошлин для 75 стран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что решение отложить введение повышенных пошлин на импорт для 75 стран связано с излишней паникой граждан, пишет The New York Times.

    По данным издания, президент США объяснил задержку в ведении повышенных пошлин из-за чрезмерной обеспокоенности граждан, передает The New York Times.

    Президент отметил, что люди начали паниковать и бояться последствий. Трамп охарактеризовал ситуацию на мировом рынке после объявленных мер как «довольно мрачную».

    Он подчеркнул необходимость гибкости в решениях, упомянув, что иногда приходится «проходить под стеной, над стеной или вокруг нее» для достижения результата.

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая. После этого Китай объявил о повышении тарифов для США на 50%. Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    При этом президент США заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Коментарии (7)
    10 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    США увеличили пошлины на товары из Китая до 145%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145%, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник в американской администрации.

    По данным CNBC, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 125% ввозных пошлин на китайскую продукцию, однако ранее американский лидер уже устанавливал 20-процентный тариф на товары из Китая, Канады и Мексики, передает ТАСС.

    Этот тариф был частью стратегии борьбы с распространением фентанила, за недостаточные меры против которого США обвиняют эти страны.

    Следовательно, совокупная ставка пошлин на китайские товары достигла 145%, отмечает телеканал.

    Ранее Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 125%.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Всемирная торговая организация (ВТО) предсказала резкое сокращение товарооборота между США и Китаем на 80% на фоне взаимного введения пошлин этими странами.

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    10 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Директор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ
    Директор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и США осуществили обмен заключенными в Абу-Даби, в ходе которого американская сторона получила Ксению Карелину, осужденную за участие в финансировании украинской армии, пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, обмен заключенными между Россией и США состоялся в четверг утром в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил возвращение в США Ксении Карелиной, приговоренной в России к 12 годам заключения за государственную измену, связанную с донатом украинской армии.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что Карелина уже вернулась на родину. При этом Рэтклифф не раскрыл, кого отпустили США в рамках обмена.

    Источники издания отмечают, что в Россию был возвращен Артур Петров, арестованный за якобы нарушение экспортных ограничений.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что обмен американца Марка Фогеля получил позитивный импульс для начала диалога между Россией и США.

    Освобождение россиянина Александра Винника и американца Марка Фогеля привело к укреплению доверия между руководством России и США, как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Коментарии (0)
    10 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Консультации России и США в Стамбуле завершились
    Консультации России и США в Стамбуле завершились
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Дарья Григоренко

    Консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле без каких-либо заявлений для прессы.

    Переговоры длились пять с половиной часов и проходили в российском генконсульстве. После завершения консультаций автомобиль с делегацией США покинул территорию российского генконсульства первым. Детали обсуждения не были обнародованы, передает ТАСС.

    Ранее знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что делегации России и США завершат консультации в Стамбуле в четверг, второй день переговоров не запланирован.

    Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.

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    10 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Назначено время переговоров России и США в Стамбуле

    Российскую делегацию на переговорах России и США в Стамбуле возглавил посол Дарчиев

    Назначено время переговоров России и США в Стамбуле
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в четверг в 10:00 по местному времени начнется второй раунд консультаций делегаций России и США, которые возглавляют посол в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

    Консультации между Россией и США пройдут в Стамбуле. Начало переговоров назначено на 10:00 по московскому времени, что совпадает с местным временем в Стамбуле. Переговоры начнутся сразу после прибытия делегаций в российское генеральное консульство в городе, передает ТАСС.

    Российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

    Обстановка перед зданием консульства спокойная. Журналисты из России, Турции и западных стран уже выстроились в ожидании начала консультаций. На улице много прохожих и туристов, продолжается движение автомобилей, открываются кафе, как передает РИА «Новости».

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по «раздражителям».

    Также в Кремле сообщили, что на предстоящей встрече в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел.

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    10 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    Названы сроки ввода в оборот российской вакцины от аллергии

    Вакцину ФМБА от аллергии на пыльцу планируют зарегистрировать к началу 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Муса Хаитов объявил о планах зарегистрировать и ввести в гражданский оборот отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы и других источников аллергии.

    Хаитов сообщил, что регистрация и выпуск вакцины в гражданский оборот намечены на конец 2025-го – начало 2026 года, передает ТАСС.

    Информация была представлена на открытом заседании Научного совета Российской академии наук «Науки о жизни», где обсуждались причины, последствия и лечение аллергических заболеваний.

    Ранее сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявлял, что первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре, а разрешение на применение препарата ожидается в августе.

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