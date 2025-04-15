Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.11 комментариев
Российское посольство открылось в Доминиканской Республике
Российское посольство начало свою работу в Доминиканской Республике после вручения послом Алексеем Серединым верительных грамот министру иностранных дел этой страны Роберто Альваресу.
Российское посольство в Доминиканской Республике официально начало свою деятельность, передает ТАСС.
Церемония открытия состоялась 14 апреля, когда чрезвычайный и полномочный посол России Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу.
В своем заявлении посольство отметило, что открытие дипломатического представительства важный шаг в укреплении двусторонних отношений между Россией и Доминиканской Республикой. Ожидается, что это позволит усилить сотрудничество в различных областях, таких как культура, экономика и образование.
Ранее в МИД рассказали о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре сообщал о планах открыть посольство России в стране и выразил надежду на скорое предложение кандидатуры посла.