Защита «крабового короля» Кана захотела обжаловать приговор
Адвокаты сахалинского рыбопромышленника Олега Кана обратились в Приморский краевой суд с просьбой пересмотреть приговор их клиенту в деле о контрабанде на 2,6 млрд рублей.
Представители защиты ходатайствуют об аннулировании судебного решения либо возвращении материалов прокурору для дополнительного расследования, передает РИА «Новости».
Юристы оспаривают обвинения в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов.
Следствие вменяет бизнесмену организацию незаконного вывоза живых биоресурсов в составе организованной группы. Общая стоимость контрабандной продукции оценивается более чем в 2,6 млрд рублей.
В декабре 2025 года суд заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима. Ранее инстанция отказалась прекращать разбирательство после заявлений защиты о смерти бизнесмена.
Следственный комитет указывал на попытки вывода активов рыбопромышленника из российской юрисдикции.