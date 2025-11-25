Суд Владивостока отказал прекращать дело «крабового короля» Олега Кана

Tекст: Катерина Туманова

Сахалинского рыбопромышленника Олега Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов после заявлений защиты о его смерти. Соответствующее ходатайство отклонено, передает РИА «Новости».

Защита ранее ходатайствовала о закрытии уголовного дела на основании документов о смерти Кана, предоставленных иностранным государством. Гособвинитель выступил против, указав, что данные документы не подтверждают факт смерти по российскому законодательству и предложил не удовлетворять прошение.

Следствие считает, что Олег Кан вместе с сообщниками в 2014-2019 годах организовал контрабанду живого краба из России в Японию, Южную Корею и КНР на сумму более 2,6 млрд рублей. По официальной версии, преступная группа незаконно экспортировала морские деликатесы, а сумма недоплаченных таможенных платежей составила более 9,2 млн рублей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, защита Кана обжаловала приговор, назначивший ему 17 лет заключения за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке. Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников, включая Кана. Генпрокуратура направила в суд дело его сына. Дома сына Олега Кана перешли в собственность государства за долги.

Кан покинул Россию, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Адвокат рыбопромышленника во время судебного процесса представил сведения о возможной смерти Кана в Британии, однако Генпрокуратура назвала эту версию инсценировкой.