В Петербурге задержали домогавшегося до продавщиц приезжего

Полиция Петербурга задержала уроженца Узбекистана за домогательства к продавщицам

Tекст: Вера Басилая

Полиция Санкт-Петербурга задержала 34-летнего приезжего, который неоднократно домогался до молодых продавщиц. Задержанный представлялся врачом-остеопатом и предлагал осматривать девушек прямо на их рабочих местах, передает РИА «Новости».

В полицию Невского района обратилась 22-летняя консультантка сетевого магазина на проспекте Большевиков. Девушка сообщила, что стала жертвой грубых домогательств со стороны посетителя. Он отпустил ее лишь после криков о помощи.

В ходе расследования были обнаружены схожие случаи. Две флористки заявили в полицию о насильственных действиях со стороны того же мужчины, который также представлялся врачом и настойчиво предлагал осмотр.

Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения, установила личность задержанного. Им оказался 34-летний уроженец Узбекистана, который ранее был осужден за преступления сексуального характера и пытался скрыться, поменяв паспорт. Задержанный будет передан в следственные органы для дальнейших действий.

Ранее полицейские в Петербурге задержали иностранца, который пристал к детям на территории города.

Сотрудники МВД Петербурга задержали тренера по подозрению в домогательствах к шестикласснику.