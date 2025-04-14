Песков назвал контакты Путина и Уиткоффа полезными и эффективными

Tекст: Ольга Иванова

Песков в интервью журналистам отметил, что контакты между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом чрезвычайно полезны. Песков подчеркнул, что данные контакты обеспечивают эффективный обмен информацией между Россией и США через специальный канал, передает ТАСС.

Песков заявил: «Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал доведения информации друг до друга. Канал, посредством которого можно от главы государства главе государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук».

Также Песков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают восстанавливать диалог, однако из-за сложности обсуждаемых вопросов не стоит ожидать моментальных результатов. Пресс-секретарь добавил, что работа продолжается, и подчеркнул, что ключевые вопросы требуют времени для их решения.

По словам Пескова, во время визита Уиткоффа не было предметного обсуждения будущей встречи Путина с Трампом. Песков объяснил это тем, что любую встречу необходимо тщательно подготовить. Таким образом, обе стороны заинтересованы в качественном обмене информацией и подготовке к обсуждению важных тем.

Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между Путиным и Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась четыре с половиной часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.