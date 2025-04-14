  • Новость часаМинобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа
    На Украине признали Жванецкого «российским пропагандистом»
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    Ракетным ударом по Сумам ликвидирован бывший замком артбригады ВСУ
    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии
    Мишустин сообщил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий
    Объявлено об участии российских спортсменов в летней Универсиаде
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    14 апреля 2025, 14:30 • Новости дня

    Песков назвал контакты Путина и Уиткоффа полезными и эффективными

    Tекст: Ольга Иванова

    Контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств, высказался представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков в интервью журналистам отметил, что контакты между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом чрезвычайно полезны. Песков подчеркнул, что данные контакты обеспечивают эффективный обмен информацией между Россией и США через специальный канал, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал доведения информации друг до друга. Канал, посредством которого можно от главы государства главе государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук».

    Также Песков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают восстанавливать диалог, однако из-за сложности обсуждаемых вопросов не стоит ожидать моментальных результатов. Пресс-секретарь добавил, что работа продолжается, и подчеркнул, что ключевые вопросы требуют времени для их решения.

    По словам Пескова, во время визита Уиткоффа не было предметного обсуждения будущей встречи Путина с Трампом. Песков объяснил это тем, что любую встречу необходимо тщательно подготовить. Таким образом, обе стороны заинтересованы в качественном обмене информацией и подготовке к обсуждению важных тем.

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между Путиным и Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась четыре с половиной часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    12 апреля 2025, 19:13 • Новости дня
    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста

    Глава РФПИ призвал обвинившего его в обмане британского журналиста «заняться делом»

    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    @ Александр Вильф/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на обвинения британского журналиста Дэвида Блэра в обмане Белого дома, призвав его «заняться делом».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев осадил журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, который обвинил его в попытках обмана властей США, передает РИА «Новости».

    Блэр ранее назвал Дмитриева «зловещим кремлевским инсайдером» и прикрепил к посту в соцсети ссылку на статью из Telegraph с биографией Дмитриева.

    В ответ на это Кирилл Дмитриев обратился к Блэру в своих социальных сетях, посоветовав ему «заняться делом» и «позволить хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики». Дмитриев подчеркнул, что истинно зловещими могут быть те, кто пытается «навешивать ярлыки» и подрывать диалог между Россией и США.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Дмитриев, которого он назвал «сепаром», родился на Украине и занимается действиями, направленными на улучшение позиций России на международной арене, что вызывает у него недовольство.

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

    В Петербурге состоялась встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в «Гранд отеле Европа».

    Коментарии (17)
    11 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поприветствовал спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа на английском языке на встрече в Петербурге.

    На встрече Путин, приветствуя гостя, произнес: «Welcome» и пожал ему руку, передает РИА «Новости».

    Это рукопожатие и традиционное английское приветствие задали дружелюбный тон мероприятию. Уиткофф поблагодарил Путинам за время, уделенное этой встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате.

    Коментарии (31)
    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    Коментарии (0)
    12 апреля 2025, 12:08 • Новости дня
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал специального посланника Стивена Уиткоффа, отметив его вклад в переговоры и освобождение заложников после встречи с Владимиром Путиным.

    Рубио в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил поддержку специальному посланнику президента США.

    Госсекретарь США отметил публикацию американской политической активистки Лоры Лумер, в которой та высоко оценила вклад Уиткоффа в переговоры и освобождение заложников. Она подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, чем кто-либо из его критиков.

    Рубио отметил публикацию Лумер в своем профиле фразой «100%», выражая полную поддержку усилиям Уиткоффа.

    Напомним, Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

    Коментарии (12)
    12 апреля 2025, 19:39 • Новости дня
    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

    Президент США подписал указ о продлении санкций Байдена против России на год

    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, следует из уведомления в Федеральном реестре США.

    Согласно уведомлению в Федеральном реестре США, санкции касаются российских частных лиц и компаний, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с киберпреступлениями и другими действиями, угрожающими национальной безопасности США, передает

    ТАСС.

    Эти санкции были впервые введены его предшественником Джо Байденом в апреле 2021 года в ответ на предполагаемые кибератаки и вмешательства в выборы. Указ 14024, на основе которого были введены санкции, неоднократно расширялся администрацией Байдена.

    Помимо продления санкций, Трамп также продлил на год режим чрезвычайного положения в стране, введенный Байденом для противодействия «вредоносным» действиям России, передает РИА «Новости».

    Чрезвычайное положение было объявлено Байденом для защиты США от предполагаемых угроз со стороны России, включая подрыв демократических процессов и кибердеятельность. Трамп отметил, что эти действия России представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для США, и поэтому чрезвычайное положение останется в силе до апреля следующего года.

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял об успешных переговорах между Россией и США, которые могут привести к отмене американских санкций.

    Госсекретарь Марко Рубио намеревался усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа для введения жестких санкций против России.

    Президент США ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидал быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине.

    Коментарии (48)
    12 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере, что значительно снизило шансы на достижение прорыва, пишет Reuters.

    По данным издания, переговоры между делегациями Украины и США по минеральным ресурсам состоялись в атмосфере антагонизма, что существенно уменьшило перспективы прорыва, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указал, что основное напряжение возникало из-за нового варианта сделки, предложенного США, который был «шире, чем оригинальная версия».

    Этот документ предполагал, что международная финансовая корпорация развития правительства США возьмет под свой контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, в настоящее время контролируемый «Газпромом».

    В переговорах приняли участие украинские премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, которые планируют посетить Вашингтон через две недели для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в посвященной Украине встрече министров, запланированной на 25 апреля.

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах прошли 11 апреля в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Коментарии (9)
    11 апреля 2025, 22:31 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США Уиткоффом

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом различные аспекты урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кремль.

    Основная тема переговоров касалась аспектов урегулирования ситуации на Украине, сообщает сайт Кремля. «Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась встреча между президентом Путиным и Уиткоффом, проходившая 4,5 часа в здании Президентской библиотеки.

    Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    Коментарии (5)
    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

    Коментарии (2)
    11 апреля 2025, 17:21 • Новости дня
    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге

    Уиткофф посетил хоральную синагогу в Петербурге

    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге
    @ t.me/sinagogaSPb

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, прибывший в Россию в пятницу, посетил Петербургскую синагогу.

    Визит состоялся в преддверии праздника Песах, отмечаемого как праздник свободы, передает «Фонтанка». Уиткофф прибыл в сопровождении своей супруги и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

    Во время визита Уиткофф беседовал с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины Марком Грубаргом. Как отметили в синагоге, «встреча прошла в теплой доброжелательной обстановке». Гостю были вручены маца и кошерное вино, символы Песаха, так как в дни праздника запрещено употребление хамеца (мучного), иудеи едят только мацу (пресный пасхальный хлеб).

    Кроме того, стороны обсудили недельную главу Торы «Цав». Уиткоффу предложили остаться на день, чтобы отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной Петербурга.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом.

    Коментарии (8)
    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге завершилась спустя 4,5 часа

    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Санкт-Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в здании Президентской библиотеки.

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге и продлилась 4,5 часа, сообщает РИА «Новости».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Встреча проходила в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Коментарии (15)
    12 апреля 2025, 16:27 • Новости дня
    Лавров: Трамп понял важность устранения первопричин конфликта на Украине
    Лавров: Трамп понял важность устранения первопричин конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Лавров заявил на Антальском дипломатическом форуме, что президент США Дональд Трамп понимает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что устранение коренных причин является единственным способом решения проблемы и установления длительного мира. По его словам, Трамп был первым западным лидером, кто несколько раз убедительно отметил, что вступление Украины в НАТО было бы огромной ошибкой.

    Лавров также отметил, что у России и США есть потенциал для налаживания отношений. «Потенциал есть всегда», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности более активных действий по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Министр подчеркнул, что хорошие отношения между США и Россией, а также с Китаем, не несут ничего плохого.

    По мнению Лаврова, нынешние отношения между Россией и администрацией Трампа характеризуются простым диалогом без диктата и предварительных условий. Он отметил, что это «очень банальная вещь», когда страны просто общаются друг с другом, не предъявляя жестких требований.

    Лавров ранее заявил, что США проявляют желание разобраться в причинах украинского конфликта, в отличие от Европы, которая их игнорирует.

    Газета ВЗГЛЯД также писала про первые результаты, достигнутые на переговорах президентов США и России, которые заключались в договоренностях по урегулированию кризиса на Украине.

    Коментарии (2)
    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

    Коментарии (4)
    12 апреля 2025, 11:51 • Новости дня
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    @ REUTERS/Max Rossi

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между Россией и США развиваются в позитивном направлении и могут привести к отмене американских санкций, заявил на Антальском дипломатическом форуме американский экономист Джеффри Сакс.

    По его мнению, переговорный процесс движется в благоприятном направлении, и существует реальная возможность снятия санкций США с России, передает ТАСС.

    Экономист подчеркнул, что события развиваются в правильном направлении и надежда на отмену ограничительных мер вполне обоснована.

    Кроме того, Сакс прокомментировал политику президента США Дональда Трампа в отношении таможенных пошлин.

    Он отметил, что так называемые «тарифные войны» Трампа не представляют серьезной угрозы для России, поскольку их влияние на страну будет незначительным.

    По словам Сакса, эти меры не окажут прямого и сильного воздействия на российскую экономику.

    Сакс является директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке и известен своими исследованиями в области экономического развития и международной политики.

    Напомним, Лавров проводит встречу с президентом Иракского Курдистана в рамках Анталийского форума, где переговоры проходят в закрытом режиме.

    Коментарии (6)
    11 апреля 2025, 18:42 • Новости дня
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Это заявление было озвучено в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ведущему Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что визит Уиткоффа является его третьей поездкой в Россию. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки в Петербурге, куда Уиткофф прибыл в пятницу.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, стороны могут обсудить возможную встречу лидеров РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    Главное
    Зеленский отказался от переговоров с Россией
    Европейские компании предложили вернуть российский газ
    Репатриант из России Сазонов победил на выборах мэра Хельсинки
    Алжир выдворил 12 сотрудников посольства Франции
    Министр Мурашко осудил токсичный бодипозитив
    Прокурор запросил 14 лет для обвиняемого в убийстве Талькова
    Повара «Урюк» из Москвы и экс-сотрудника «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме

    «Золотая» стратегия России показала утроенную эффективность

    Стоимость золотых резервов России выросла почти на 40% до рекордного уровня в 229 млрд долларов. Стратегия сработала: после 2014 года Россия стала рьяно скупать драгоценный металл в течение почти семи лет. И если тогда унция стоила 1100-1500 долларов, то теперь выше 3200 долларов. Подробности

    Перейти в раздел

    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»

    Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России

    Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны РФ уточнило, что это стало результатом работы российской ПВО. Благодаря каким факторам удалось уничтожить F-16 и почему Украина вынуждена рисковать ценными западными самолетами, бросая их ближе к линии фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией

    Помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под лозунгом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке. И похоже, что уже выбрана страна, которая будет за это применение отвечать. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      «Долгое государство» стало мировой тенденцией

      Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

      0 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Кто победит в «войне» Америки и Европы

      С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

      2 комментария
    • Игорь Гарнов Игорь Гарнов
      Как ПВО защищает Россию

      На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............