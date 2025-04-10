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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    10 апреля 2025, 14:35 • Новости дня

    Путин: «Дом.РФ» показал хорошие результаты

    Путин: «Дом.РФ» показал хорошие результаты
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил позитивные результаты работы компании «Дом.РФ» в сфере жилищного строительства, назвав ее работу хорошей.

    На встрече с гендиректором компании Виталием Мутко президент подчеркнул важность жилищных вопросов для благополучия россиян, передает ТАСС.

    «В огромном количестве задач, которые здесь имеются, конечно, особая роль принадлежит вашей компании. В целом, разумеется, как всегда, вопросов, требующих решения, много, понятно, и организационных, и финансовых, но за последние годы проделана большая работа. Это хорошая работа и хороший результат», – сказал Путин.

    Мутко доложил, что за пять лет благодаря программам «Дом.РФ» 3,8 млн семей смогли улучшить жилищные условия, передает РИА «Новости». Вместе с тем, Мутко указал на замедление спроса на жилье после завершения массовой льготной ипотеки и роста ставок, что может привести к сокращению предложения в будущем и потребовать мер поддержки. Путин согласился с необходимостью внимательно следить за ситуацией в жилищной сфере.

    Он также сообщил о пятикратном росте активов компании, достигших 5,5 трлн рублей. Мутко напомнил, что по поручению президента «Дом.РФ» планирует выйти на фондовый рынок до конца 2025 года. По его словам, компания может стать третьей или четвертой по значимости государственной структурой, представленной инвесторам. Глава «Дом.РФ» выразил уверенность, что привлеченные средства позволят активнее реализовывать жилищную политику в стране.

    Ранее в ходе встречи с Мутко Путин заявил, что жилищный вопрос, крайне важный для россиян, имеет все шансы быть решенным в России. Президент поручил разъяснять россиянам ситуацию с жильем и ипотекой.

    10 апреля 2025, 01:13 • Новости дня
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

    Захарова назвала Макрона «ядерным Оле-Лукойе» и объяснила его риторику сменой погоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в шутку предположила, что противоречивые заявления Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и ядерной защите Европы могут быть вызваны резкой сменой атмосферного давления или другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

    «Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – предположила дипломат в интервью «Москва-24».

    Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия. Она также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что противоречит его предыдущим заявлениям.

    «Буквально до этого, до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться?», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. При этом антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро.

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    10 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, что литовские власти рассматривают как часть «российской диверсионной кампании», направленной на дестабилизацию Европы, пишет The New York Times.

    По данным издания, Бардадим оказался в центре международного скандала после того, как его арестовали в Литве по обвинению в терроризме, передает The New York Times.

    Он обвиняется в поджоге IKEA в Вильнюсе в мае, который литовские власти рассматривают как часть «масштабной российской кампании саботажа» по Европе.

    Следователи указывают, что Бардадим, находясь в Варшаве, якобы получил предложение от группы, обещавшей ему автомобиль BMW и 11 тыс. долларов за выполнение заданий, не подозревая о последствиях. Вместо обещанной суммы он получил только старую машину, а позже оказался в литовской тюрьме.

    Литовские власти считают, что Бардадим не осознавал истинные намерения своих нанимателей. Известно, что его завербовали через соцсети, используя псевдонимы, и направляли через приложения Telegram и Zengi.

    Следствие полагает, что главной мотивацией подростка стали деньги, а не какие-либо идеологические убеждения. Судебное разбирательство продолжается, адвокаты отказываются от комментариев.

    Инциденты с поджогами и саботажем в Европе участились, что вызывает беспокойство властей. Дариус Яунискис, глава департамента государственной безопасности Литвы, назвал произошедшее «частью российской стратегии по созданию хаоса и подрыву общественного мнения» относительно поддержки Украины.

    «Мы уже вошли в зону военных действий в Европе», – сказал Яунискис. «Их цель, – сказал он, - создать хаос, посеять недоверие и панику». «Добро пожаловать в третью мировую войну», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Польша придумала «поджоги, устроенные русской разведкой».

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России инициировало проверку телеведущего Ивана Урганта на предмет соответствия признакам иностранного агента.

    Ведомство проводит контрольные мероприятия, после чего, при наличии соответствующих сведений, будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов, передает ТАСС.

    Запрос на проверку поступил от депутата Госдумы Николая Новичкова, представляющего «Справедливую Россию – За правду». В своем ответе Минюст сослался на Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

    Причиной для обращения депутата в ведомство стала информация, согласно которой в марте телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в центре Парижа как индивидуальный предприниматель, указав своей основной деятельностью производство и постановку шоу, концертов и театральных представлений.

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    9 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя
    Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия приняла решение выслать двух румынских дипломатов после аналогичных действий Бухареста, объявившего персонами нон грата российских военных атташе.

    Это стало известно после того, как временный поверенный в делах Румынии в Москве Лилиана Бурда была вызвана в департамент государственного протокола, сообщается на сайте МИД России.

    «9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении persona non grata атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что эта мера является ответной на решение Румынии выслать российского военного атташе в Бухаресте и его помощника. В МИД России назвали действия румынской стороны «ничем не мотивированными».

    Напомним, в среду временный поверенный в делах Румынии Лилиана Бурда была вызвана в Департамент государственного протокола МИД России.

    В марте румынское внешнеполитическое ведомство заявило, что российский военный атташе и его помощник объявлены персонами нон грата из-за «деятельности, не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». МИД России пообещал ответить Румынии на высылку дипломатов.

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    9 апреля 2025, 23:14 • Новости дня
    Стали известны детали обвинения ректору ПсковГУ Ильиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Ректору ПсковГУ Наталье Ильиной было предъявлено обвинение в мошенничестве с зарплатой. Суд удовлетворил ходатайство об ее аресте.

    По версии следствия, Ильина трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей, передает РИА «Новости». В результате действий ректора университет понес крупный финансовый ущерб.

    Псковский городской суд постановил арестовать Ильину до 7 июня, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте. По данным суда, до задержания ректор проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в центре Пскова. Ильина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ, касающемуся мошенничества в особо крупном размере.

    В 2020 году Наталья Ильина задекларировала доход в 15,1 млн рублей.

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    10 апреля 2025, 03:47 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Urals опустилась ниже 50 долларов

    Стоимость нефти Urals на базисе FOB в Приморске составила 47,54 долларов за баррель

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с июня 2023 года, что стало следствием общего падения цен на нефть в мире.

    Цена российской нефти марки Urals впервые с июня 2023 года упала ниже 50 долларов за баррель, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные международного ценового агентства Argus. По его данным, стоимость Urals на базисе FOB в порту Приморск 9 апреля составила 47,54 доллара за баррель, а в порту Новороссийск – 48,39 доллара за баррель.

    Снижение стоимости Urals происходит на фоне общего падения мировых цен на нефть. Последний раз цена Urals опускалась ниже 50 долларов за баррель 12 июня 2023 года. Эксперты связывают текущее падение с избытком предложения на мировом рынке и снижением спроса из-за экономической нестабильности.

    Падение цен на нефть оказывает значительное давление на российскую экономику, которая сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Оно также может повлиять на бюджет страны, так как доходы от нефти составляют существенную часть государственного бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют ввести высокие пошлины против Китая за покупку венесуэльской нефти, а также ужесточают наказания за приобретение подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    В то же время ожидания глобального кризиса влияют на цены на нефть и доходы российского бюджета, а неожиданный удар по нефти пришел от ОПЕК. Российская Urals опускается ближе к 50 долларам за баррель, хотя в бюджете заложено почти 70.

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    10 апреля 2025, 05:14 • Новости дня
    Подростков задержали за осквернение Вечного огня в Южно-Сахалинске

    Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщает управление Следственного комитета по Сахалинской области.

    Как передает РИА «Новости», группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске. По информации управления СК России по Сахалинской области, инцидент произошел в апреле текущего года на территории Площади Славы.

    Уголовное дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ, касающейся реабилитации нацизма. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления ведомства доклад о ходе расследования.

    Дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Ожидается детальный отчет о предварительных и окончательных результатах расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо молодых мужчин из Дагестана принесли извинения за свои действия у мемориала «Вечный огонь» в Невинномысске, где они потоптались по постаменту и бросали предметы в пламя.

    В поселке Березово Кемеровской области двое несовершеннолетних повредили 166 мест захоронений, включая могилы участников специальной военной операции, проводится доследственная проверка.

    В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в осквернении Вечного огня на Мемориале героической обороны города, который потушил пламя, справив на него нужду.

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    10 апреля 2025, 04:05 • Новости дня
    Присяжные Лондона признали экс-губернатора Севастополя виновным в обходе санкций

    Присяжные в Лондоне признали Овсянникова виновным в нарушении санкций Британии на 97 тыс долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был признан виновным в обходе британских санкций, получая деньги от жены и брата для покупки автомобиля и страховки.

    Присяжные королевского суда в лондонском районе Сазерк сочли Дмитрия Овсянникова виновным в обходе санкций, передает Reuters. Он был признан виновным по шести из семи обвинений, связанных с получением 76 тыс. фунтов от супруги и использованием денег брата для покупки автомобиля Mercedes-Benz стоимостью 54,5 тыс. фунтов.

    По данным The Times, прокуратура обвиняет брата и жену Овсянникова в соучастии в обходе санкций, предоставляя средства экс-губернатору. Брат, Алексей Овсянников, был признан виновным в оплате обучения детей Дмитрия, но оправдан по другим обвинениям. Екатерина Овсянникова была полностью оправдана.

    Судья Сара Кокерилл объявит приговоры 11 апреля. Овсянников был внесен в санкционный список в 2017 году и в 2020 году после Brexit автоматически перенесен в британский список. Санкции предусматривали заморозку счетов и запрет на трастовые услуги.

    В 2022 году Европейский суд отменил продление санкций против Овсянникова. Однако британские ограничения остались в силе. Защита утверждала, что Овсянников не знал точных условий санкций и обратился за юридической помощью в марте 2023 года, когда возникли сомнения в законности переводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предстал перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкций, связанных с покупкой Mercedes и оплатой обучения детей.

    Овсянников не признал вину в обходе британских санкций и отмывании денег, предъявленную ему в Королевском суде Сазерка. Профессор ВШЭ Марат Баширов считал, что Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара».

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    9 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Россиянин осужден за продажу компонентов для атомных подлодок

    Московский суд приговорил мужчину к 4 годам за попытку продажи военных компонентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд вынес приговор россиянину за попытку продать за границу компоненты для создания ракетных комплексов и ядерных подлодок.

    Как передает РИА «Новости», суд в Москве вынес приговор мужчине, пытавшемуся продать компоненты для производства ракетных комплексов и подводных лодок в ядерном исполнении. Подсудимый разместил объявления о продаже датчиков и электромеханизмов, которые могут использоваться для создания военной техники.

    ФСБ провела оперативный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что товар должен был покинуть Россию, а покупателем выступал представитель иностранной коммерческой организации. Мужчина был задержан и обвинен в приготовлении к контрабанде оборудования через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

    Во время судебного разбирательства подсудимый признал вину, раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Его защита заявила, что целью сделки была денежная выгода, а не намерение лично отгружать товары за границу. Компоненты были изготовлены в 1980-х годах и, по словам защиты, их срок хранения истек, что, по мнению подсудимого, делало их бесполезными в военной технике.

    Тушинский суд Москвы приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима. Мосгорсуд внес незначительные изменения в приговор, оставив срок в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова, обвиняемого в государственной измене, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.

    В Москве молодому человеку предъявлено обвинение в государственной измене после того, как он был многократно задержан за мелкое хулиганство.

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    10 апреля 2025, 01:41 • Новости дня
    Стало известно о переговорах МОК по допуску России на Олимпиаду-2026

    МОК начал переговоры о допуске российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026

    Tекст: Денис Тельманов

    МОК проводит переговоры с международными федерациями зимних видов спорта о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду-2026 в Италии.

    МОК ведет переговоры с международными федерациями зимних видов спорта по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года, передает РИА «Новости». Спортивный директор организации Кит Макконнел сообщил, что переговоры проходят с учетом опыта летних федераций и Олимпиады в Париже, где спортсмены выступали в нейтральном статусе. Он отметил существование четкого протокола по допуску, касающемуся антидопинга и индивидуального соблюдения критериев нейтральности.

    Также директор подчеркнул, что переговоры продолжаются, и уже принято решение об участии российских и белорусских спортсменов в различных зимних дисциплинах, включая ски-альпинизм. Планируется их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек.

    Олимпийские игры-2026 пройдут в Итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Ранее шведский телеканал SVT сообщал, что МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов к квалификационным соревнованиям этой олимпиады.

    После начала спецоперации российских спортсменов отстранили от международных турниров во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования. На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шамиль Тарпищев выразил уверенность в участии российской хоккейной сборной в Олимпиаде 2026 года благодаря поддержке международных спортивных федераций.

    Международная федерация гребного спорта признала реку Фицрой в Австралии, где обитают крокодилы, непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года.

    Новый президент МОК Кирсти Ковентри предложила разработать политику для решений по отстранению стран от Олимпийских игр в условиях военных конфликтов, чтобы обеспечить участие всех спортсменов.

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    10 апреля 2025, 08:00 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 42 украинских беспилотника

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 42 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Ночью силы ПВО России уничтожили 42 украинских беспилотника в семи различных регионах, включая Брянскую и Калужскую области, а также Крым, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника в семи различных регионах страны.

    По данным сводки, в Брянской области сбито 13 дронов, в Калужской – 12, в Курской – семь, в Белгородской и Крыму – по четыре, а в Орловской области и Московском регионе – по одному.

    Утром над Курской областью было дополнительно сбито шесть беспилотников, что подчеркивает активность украинских БПЛА в этом регионе.

    Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 158 украинских беспилотников, большую часть уничтожили над Краснодарским краем.

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    9 апреля 2025, 16:31 • Новости дня
    МИД России вызвал временного поверенного Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах Румынии Лилиана Бурда была вызвана в Департамент государственного протокола МИД России.

    Об этом МИД России сообщил в Telegram-канале. Точная причина вызова румынского дипломата пока остается неизвестной.

    В марте румынское внешнеполитическое ведомство заявило, что российский военный атташе и его помощник объявлены персонами нон грата из-за «деятельности, не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». МИД России пообещал ответить Румынии на высылку дипломатов.

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    10 апреля 2025, 05:49 • Новости дня
    Аргентинский депутат предложила торговлю с Россией в нацвалютах

    Депутат Пагано предложила Аргентине и России вести торговлю в национальных валютах

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинский депутат Марсела Пагано предложила использовать национальные валюты для торговли с Россией, отметив, что значительная часть резервов Аргентины номинирована в юанях.

    Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах, заявила депутат от правящей аргентинской партии «Свобода наступает» Марсела Пагано, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что значительная часть валютных резервов Аргентины номинирована в китайской валюте, что делает использование национальных валют в торговле с Россией логичным шагом.

    Депутат обратила внимание на необходимость восстановления торгового баланса и увеличения валютных резервов страны. Она отметила, что президент Аргентины регулярно подчеркивает эти задачи, но вопрос валюты транзакций остается без внимания.

    Пагано также напомнила, что подобная схема успешно работала в прошлом в нефтяном секторе с Венесуэлой. В ее выступлении на заседании делового клуба России и Аргентины она выразила поддержку идеи базирования торговли на национальной валюте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия перешли на расчеты в национальных валютах для защиты торговли от санкций, а в объединении БРИКС не обсуждается создание общей валюты, акцент делается на формировании совместных инвестиционных платформ.

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    10 апреля 2025, 00:16 • Новости дня
    ВСУ 28 раз за сутки обстреляли ДНР

    ВСУ обстреляли ДНР 28 раз за сутки, один мирный житель погиб, 12 ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки 28 раз обстреляли населенные пункты ДНР, погиб один человек, ранены 12, включая ребенка.

    Вооруженные силы Украины в течение последних суток 28 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 12 человек получили ранения, среди которых был подросток 2012 года рождения.

    По информации управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, в ходе обстрелов было зафиксировано 28 атак вооруженных формирований Украины. Эти нападения привели к повреждению пяти жилых домов и десяти объектов гражданской инфраструктуры в регионе.

    Всего по территории ДНР было выпущено 78 боеприпасов различного типа, что причиняет значительный ущерб мирному населению и инфраструктуре. Представители ДНР продолжают фиксировать и документировать факты подобных обстрелов для последующего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    В селе Днепроэнергия на юге ДНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая проникла в подвал здания напротив позиций российской армии и начала совершать диверсии.

    Киевский режим продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, нарушая российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам.

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    10 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Каллас: Страны ЕС против использования российских активов для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые страны Европейского союза выразили категорическое несогласие с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, заявила телекомпании ERR верховный представитель ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, некоторые страны ЕС выступают категорически против использования замороженных на Западе российских активов для нужд Украины, передает ТАСС.

    Каллас отметила, что обсуждение этого вопроса ведется с участием всех 27 стран-членов ЕС. Она подчеркнула, что существует ряд рисков, которые необходимо минимизировать перед принятием решения о судьбе российских активов.

    Глава евродипломатии не стала называть конкретные государства, выступающие против этого предложения.

    Ранее Брюссель пообещал Киеву 9 млрд евро на восстановление.

    Издание Bloomberg сообщало, что Британия и Европейский союз активизируют переговоры о конфискации замороженных российских активов. Европейский союз обсуждает возможность изъятия этих активов для восстановления Украины после конфликта.

    Ряд стран ЕС, включая Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Германия назвала сумму замороженных российских активов.

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