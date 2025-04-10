Путин: «Дом.РФ» показал хорошие результаты

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с гендиректором компании Виталием Мутко президент подчеркнул важность жилищных вопросов для благополучия россиян, передает ТАСС.

«В огромном количестве задач, которые здесь имеются, конечно, особая роль принадлежит вашей компании. В целом, разумеется, как всегда, вопросов, требующих решения, много, понятно, и организационных, и финансовых, но за последние годы проделана большая работа. Это хорошая работа и хороший результат», – сказал Путин.

Мутко доложил, что за пять лет благодаря программам «Дом.РФ» 3,8 млн семей смогли улучшить жилищные условия, передает РИА «Новости». Вместе с тем, Мутко указал на замедление спроса на жилье после завершения массовой льготной ипотеки и роста ставок, что может привести к сокращению предложения в будущем и потребовать мер поддержки. Путин согласился с необходимостью внимательно следить за ситуацией в жилищной сфере.

Он также сообщил о пятикратном росте активов компании, достигших 5,5 трлн рублей. Мутко напомнил, что по поручению президента «Дом.РФ» планирует выйти на фондовый рынок до конца 2025 года. По его словам, компания может стать третьей или четвертой по значимости государственной структурой, представленной инвесторам. Глава «Дом.РФ» выразил уверенность, что привлеченные средства позволят активнее реализовывать жилищную политику в стране.

Ранее в ходе встречи с Мутко Путин заявил, что жилищный вопрос, крайне важный для россиян, имеет все шансы быть решенным в России. Президент поручил разъяснять россиянам ситуацию с жильем и ипотекой.