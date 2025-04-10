Путин: Есть основания полагать, что жилищный вопрос будет закрыт

Tекст: Валерия Городецкая

«Вопросы жилья – это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», – сказал президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что это удастся сделать на таком уровне, какого не было ни в царской России, ни в советское время, передает ТАСС. «Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались – ни в царские времена, ни в советские», – подчеркнул он.

На встрече с президентом глава ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что за последние пять лет благодаря льготным ипотечным программам 3,8 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Ранее Путин заявил, что Россия превзошла СССР в объемах строительства жилья.