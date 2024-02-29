Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.0 комментариев
Путин: Россия превзошла СССР в объемах строительства жилья
В 2023 году в России построили не мене 110 млн кв. метров жилья, это в полтора раза больше, чем самый высокий советский показатель, достигнутый в конце 1980-х, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.
В 1987 году в СССР построили 72,8 млн кв. метров жилья, а в прошлом году в России – 110 млн кв. метров жилья, подчеркнул глава государства.
«Еще важнее, что за последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч с помощью семейной ипотеки. И эта программа началась у нас в 2018 году, напомню. Мы постоянно повышали ее доступность. Сначала ею могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем – семьи с одним ребенком», – сказал Путин.
Программа семейной ипотеки действует до июля 2024 года. Президент предложил продлить ее действие до 2030 года, сохранив основные базовые параметры.
«Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно. Для них ставка кредита останется прежней – 6% [годовых]. И еще. Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита – 450 тыс. рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года», – отметил Путин.