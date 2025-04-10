Путин поручил разъяснять россиянам ситуацию с жильем и ипотекой

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом президент заявил на встрече с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко, передает ТАСС.

Мутко отметил снижение спроса на жилье, связав это с завершением массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой. Он предупредил, что это может негативно отразиться на строительстве новых объектов, запланированных на 2027-2028 годы. По словам главы ДОМ.РФ, отложенный спрос и возможный отток средств с депозитов могут привести к дефициту предложения на рынке жилья в будущем.

Путин, в свою очередь, добавил, что существует риск роста цен. В связи с этим президент подчеркнул необходимость работы с потребителями и заблаговременного разъяснения им складывающейся ситуации.

Ранее в ходе встречи с Мутко Путин заявил, что жилищный вопрос, крайне важный для россиян, имеет все шансы быть решенным в России.