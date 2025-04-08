Генпрокуратура пресекла незаконные взыскания по ипотеке после возврата жилья

Генпрокуратура выявила необоснованные взыскания с заемщиков после возврата жилья

Tекст: Вера Басилая

Генпрокуратура России выявила случаи, когда заемщики по ипотеке продолжают сталкиваться с необоснованными требованиями о выплате долгов, даже после возврата заложенного имущества банку, передает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, подобные случаи особо затрагивают социально уязвимые слои населения, такие как семьи с детьми. В результате проверок было установлено, что судебные приставы нередко продолжают взыскания, несмотря на передачу имущества банкам. Такие инциденты зафиксированы в Татарстане, Якутии, Алтайском, Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях, а также в нескольких областях, включая Ленинградскую и Иркутскую.

В соответствии со ст. 61 закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», обязательства заемщика должны прекращаться с момента передачи заложенного имущества банку. Однако, как показали проверки, исполнительные производства зачастую не прекращаются своевременно. Генпрокуратура предприняла меры реагирования и информировала директора ФССП России о ситуации.

По данным на июнь, с мая прошлого года прокуратуре удалось прекратить около 2 тыс. исполнительных производств, по которым выступали банки. Примером успешной работы стало вмешательство прокуратуры в Мордовии, где удалось вернуть гражданину неправомерно взысканные средства.

Генпрокуратура призывает граждан, столкнувшихся с аналогичными проблемами, обращаться за поддержкой в органы прокуратуры. Прокуроры готовы оказать содействие в защите их прав.

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