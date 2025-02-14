ФССП составила портрет среднестатистического должника по кредитам

ФССП: Среднестатистический должник по кредитам в России – мужчина без дохода с долгом 121,3 тыс. рублей

Tекст: Мария Иванова

ФССП предоставила информацию о том, кто чаще всего оказывается должником по кредитам, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, это мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, которые состоят в браке и имеют одного ребенка на иждивении. Подавляющее большинство таких должников проживают в столицах регионов или в крупных городах. Средний размер задолженности по кредитам составляет 121,3 тыс. рублей, при этом у многих из них нет официального источника дохода.

Директор ФССП Дмитрий Аристов уточнил, что у этих должников часто имеется зарегистрированный автомобиль стоимостью от 300 тыс. рублей, а также они обычно пользуются мобильной связью и сервисами государственных и муниципальных услуг. В собственности у них чаще всего может находиться только одно жилое помещение, а заграничный паспорт отсутствует.

Исполнительные производства по взысканию задолженности по кредитам являются наиболее распространенными и составляют 27,8% всех дел, находящихся на исполнении у приставов, что составляет 15 млн производств. Следом идут штрафы ГИБДД (18,1%) и налоговые платежи с услугами ЖКХ (12,6%).

Аристов также добавил, что профиль должников по штрафам ГИБДД почти совпадает с должниками по кредитам. Такие должники в возрасте от 25 до 55 лет чаще всего также проживают в крупных городах, имеют официальный доход и транспортное средство, а средняя задолженность составляет около 800 рублей.

В 2023 году сообщалось, что в России более 21 млн человек стали неплательщиками по кредитам.

Между тем московские судебные приставы составили портрет среднестатистического алиментщика, которым также оказался мужчина от 30 до 45 лет.

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