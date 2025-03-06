Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.4 комментария
Следователи уличили жену экс-мэра Сочи в угрозах убийством свидетелям
Жена бывшего сочинского мэра Янина Копайгородская пыталась вынудить свидетелей дать ложные показания под страхом смерти, сообщили в правоохранительных органах.
Копайгородская нарушила условия содержания под домашним арестом, она общалась с теми, кто имеет отношение к ее уголовному делу, сообщил собеседник ТАСС. Она принуждала их к даче ложных показаний, угрожая им убийством и причинением вреда здоровью.
«Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что Копайгородская, находясь под домашним арестом, предпринимает активные действия, направленные на продолжение общения со свидетелями с целью добиться с их стороны определенных действий и решений, оказывает давление для получения выгодных для нее показаний», – добавил собеседник.
Он отметил, что по делу о посредничестве в вымогательстве взятки задержали еще одного фигуранта, ему пока не предъявили обвинение. Собеседник пояснил, что Копайгородская сознательно нарушила условия домашнего ареста, она пыталась помешать следствию в отношении ее самой и ее супруга.
Ранее следствие запросило для Копайгородской содержание под стражей из-за обвинений в давлении на свидетеля. Янине Копайгородской предъявлено обвинение в посредничестве вымогательства взятки более чем на 43 млн рублей. Ее супруг и бывший глава Сочи Алексей Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей.