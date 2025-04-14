Трамп заявил, что «установил дедлайн» для Путина по Украине

Трамп заявил, что «установил дедлайн» для Путина по прекращению огня на Украине

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Владимиру Путину «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.