  • Новость часаЛавров заявил об идиотизме решения Байдена не разговаривать с Россией
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    14 апреля 2025, 22:55 • Новости дня

    Трамп заявил, что «установил дедлайн» для Путина по Украине

    Трамп заявил, что «установил дедлайн» для Путина по прекращению огня на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» президенту России Владимиру Путину по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал C-Span.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Владимиру Путину «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

    Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

    В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.

    14 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

    Путин заявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России

    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил о запуске трех новых деревообрабатывающих предприятий, которые начнут работу в Калужской, Ленинградской и Московской областях.

    Путин в рамках совещания с членами правительства объявил о начале работы трех новых деревообрабатывающих предприятий. Эти мощности будут запущены в Калужской, Ленинградской и Московской областях, говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы, большие резервы – хочу это особо подчеркнуть – и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – отметил российский лидер.

    Глава государства подчеркнул, что в Калужской области будет налажено производство древесно-стружечных плит и ламинированных древесно-стружечных плит. В Ленинградской области модернизировали производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Московской области откроется производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива в Черном море

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил организовать установку саркофага на затонувший танкер у Новороссийска так, чтобы не возникло сложностей с откачкой нефтепродуктов и утилизацией корпуса.

    «Один танкер, он демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне. То есть и сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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    14 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    Лавров: Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине
    @ Ертай Сарбасов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США продолжают обсуждать ключевые параметры соглашения по урегулированию ситуации на Украине, но пока не достигли согласия по основным вопросам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    В ответ на вопрос, удалось ли сформулировать основные параметры соглашения, Лавров ответил отрицательно: «Нет».

    Министр подчеркнул, что согласование ключевых компонентов урегулирования непросто и они продолжают обсуждаться. Лавров отметил, что всеобъемлющее соглашение возможно только при устранении первопричин конфликта. В частности, он выделил вопросы недопущения членства Украины в НАТО и восстановления прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Сергей Лавров подчеркнул, что для России важнее судьба людей, живущих на этих землях, предки которых веками создавали города и инфраструктуру, нежели разрешение территориальных вопросов на Украине.

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    14 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Технологии оплаты столичного транспорта поразили американского бизнесмена

    Бизнесмен из США признал удобство транспортных систем Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон отметил технологическое развитие Москвы в сфере транспортных платежных систем и оценил потенциал сотрудничества с США.

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон восхитился московскими системами оплаты транспорта и подчеркнул продвинутость технологий, позволяющих использовать карты и мобильные устройства для быстрых платежей в метро и на автобусах, передает ТАСС.

    Саттон отметил, что за последние два-три года наблюдает в городе «невероятное технологическое развитие» – использование карт и мобильных телефонов для оплаты происходит быстро и эффективно.

    «Здесь работают гениальные люди, которые не только разрабатывают технологию, но и внедряют ее в практику. Некоторые из этих технологий даже не существуют в США, и это очень интересно», – подчеркнул американец.

    Бизнесмен считает, у России и США широкие перспективы сотрудничества, особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, так как высокое качество российского гостеприимства и его совместимость с европейскими и американскими стандартами сервиса открывают новые возможности.

    «В ближайшем будущем в Россию вновь начнут приезжать туристы и деловые клиенты из США и Европы», – уверен Саттон.

    Как писала в ноябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    14 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Зеленский обвинил США в отсутствии обещанных поставок Patriot Киеву

    Зеленский выразил недовольство отсутствием обещанных поставок ЗРК Patriot от США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, считая причиной этого отсутствие политической воли у западных партнеров.

    Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News обвинил США в недопоставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на обещания, данные на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

    Зеленский недоумевал от того, что даже готовность Киева купить Patriot сталкивается с отсутствием «политической воли у партнеров».

    «Не понимаю, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности. При этом передают эти системы, например, Израилю», – указал Зеленский на несправедливое распределение американских систем ПВО между странами-партнерами.

    Он указал на то, что раз уж Украина и США партнеры, почему нельзя найти возможность защитить Украину, которая нуждается в 10 системах ПВО и готова найти и потратить на закупку 15 млрд долларов. Если это не вариант, Киев согласен на лицензию на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов.

    Пока на предложения Зеленского в интервью президент США Дональд Трамп потребовал только отозвать у телеканала CBS лицензию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot. Об этом заявила на  брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

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    14 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп пригрозил CBS лишением лицензии из-за Украины и Гренландии

    Трамп обвинил CBS в клевете из-за сюжетов об Украине и Гренландии

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на телекомпанию CBS и программу 60 Minutes за ложные репортажи о нем. Трамп утверждает, что сюжеты о конфликте на Украине и репортаж из Гренландии полны клеветы и журналисты «заплатят высокую цену» за это, передает Associated Press.

    «Почти каждую неделю, в программе «60 минут» имя «Трамп» упоминается уничижительно и дискредитирующе, но трансляция на этих выходных превосходит все остальные», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    В недавней программе телеканала 60 Minutes вышли интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, который критиковал действия администрации Трампа, а также репортаж из Гренландии, где жители выступили против присоединения к США. По мнению Трампа, эти сюжеты подрывают репутацию главы Белого дома и создают ложное представление о его президентстве.

    В интервью в воскресенье Зеленский заявил CBS, что испытывает «100% ненависть к президенту России» и пригласил Трампа посетить его страну, чтобы посмотреть, что там происходит. Тогда же корреспондент Джон Вертхайм сообщил из Гренландии о том, что некоторые люди в этой стране говорят о желании Трампа захватить власть в свои руки.

    «Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи под видом новостей, они должны понести ответственность за то, что они и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии», – написал политик в Truth Social.

    Трамп ранее уже обвинял CBS News в манипуляциях и требовал через суд раскрыть неотредактированную версию интервью Камалы Харрис. Американский лидер также требует публичных извинений от CBS за фейки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-службе Белого дома пришлось опровергать сообщения о том, что президент США рассматривает возможность введения 90-дневной паузы на новые импортные пошлины. Такие публикации были названы «фейк-ньюз» . В марте Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным, согласно которым спецпосланник Стив Уиткофф якобы ожидал российского лидера девять часов.

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    14 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану

    Трамп заявил о скором принятии решения по отношениям с Ираном на борту самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение по Ирану, обсуждая это с журналистами на борту президентского самолета.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение по Ирану, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. «Мы примем решение по Ирану очень скоро», – отметил Трамп.

    Двенадцатого апреля в Омане прошли первые консультации между представителями Тегерана и Вашингтона по поводу иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а делегацию США – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД Ирана, встреча была конструктивной и стороны договорились продолжить консультации.

    В воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти не в Омане, хотя эта страна продолжит выступать посредником. Портал Axios сообщил, что возможное место проведения второго раунда – Рим, и запланировано это на 19 апреля. Смена места переговоров, по данным источников портала, была инициирована администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника. Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам. Переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане стали значительным шагом к разрешению разногласий между странами.

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    14 апреля 2025, 03:10 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал защитить открытость мировой торговли

    Си Цзиньпин подчеркнул важность защиты открытой системы многосторонней торговли

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости защиты открытой системы многосторонней торговли и стабильности глобальных цепочек поставок на фоне протекционизма отдельных стран.

    Лидер КНР Си Цзиньпин выступил с призывом к международному сообществу твердо отстаивать открытую систему многосторонней торговли и сохранять стабильные цепочки поставок, сообщает ТАСС.. В своей статье, опубликованной в центральной вьетнамской газете «Нян зан» перед визитом в Ханой, он подчеркнул важность противостояния протекционизму отдельных государств.

    Си Цзиньпин отметил, что в торговых и тарифных войнах не может быть победителей, и подчеркнул, что «у протекционизма нет выхода». По его словам, Китай и Вьетнам должны тесно взаимодействовать с другими странами для процветания и возрождения Азии. Он добавил, что необходимо поддерживать международную систему, возглавляемую ООН, и международный порядок, основанный на праве.

    Китайский лидер напомнил о своих инициативах в области развития, безопасности и диалога цивилизаций, которые должны способствовать многополярности мира и экономической глобализации. Он также указал на значимость сотрудничества с государствами глобального Юга для защиты общих интересов развивающихся стран. Кроме того, Си Цзиньпин отметил важность отметки 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Всемирной антифашистской войне, а также 80-летия основания ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США под руководством Дональда Трампа проведет расследования с целью оценки всей цепочки поставок электроники и полупроводников, не вводя исключений для групп товаров.

    Министр торговли США Говард Лютник сообщил о начале неформальных торговых переговоров между США и Китаем, которые ведутся при помощи посредников, и выразил надежду на разрешение противоречий.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что в случае дальнейших торговых контрмер со стороны Китая последствия могут быть негативными для Пекина.

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    14 апреля 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин поручил снизить нагрузку на семьи детей-спортсменов в России

    Путин призвал снизить финансовую нагрузку на семьи, где дети занимаются спортом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения финансовой нагрузки на семьи, чьи дети хотят заниматься спортом, и подчеркнул важность завершения этой работы.

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ указал на необходимость снижения финансовой нагрузки на семьи россиян, чьи дети стремятся заниматься спортом, передает РИА «Новости».

    «Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и самим, и чтобы их дети занимались физической культурой и спортом», – заявил Путин.

    Глава государства отметил, что в этой области предстоит значительная работа. Путин подчеркнул, что необходимо уделить этому вопросу должное внимание и довести его до логического завершения.

    Ранее Путин заявил о планах улучшить доступность спортивных занятий для граждан. Путин также выразил недовольство коммерциализацией детского спорта, отметив, что он не смог бы стать мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы нужно было за все платить, как сейчас.


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    14 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Американский блогер предложил Трампу поклониться Вечному огню у Кремля

    Блогер из США Саттон призвал Трампа осознать исторические переживания России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон предложил президенту США Дональду Трампу и его команде поклониться Вечному огню у стен Кремля, чтобы глубже понять исторические переживания России.

    Саттон обратился к президенту США Дональду Трампу и его команде с предложением поклониться Вечному огню у стен Кремля. Он считает, что этот жест поможет им лучше осознать исторические переживания России в контексте ее обеспокоенности безопасностью, особенно в свете украинского конфликта, передает ТАСС.

    Блогер отметил, что США никогда не переживали таких разрушений, как Россия, и войны всегда происходили за пределами Америки.

    «Пока люди не осознают, что такое голод, который пережил Ленинград, или не вспомнят о трагедиях Сталинграда, они не смогут понять, почему Россия так заботится о своей безопасности», – отметил Саттон.

    Он также рекомендовал администрации США углубленно изучить историю России, чтобы лучше понять ее позицию и отличия в восприятии безопасности по сравнению с Соединенными Штатами, которые никогда не были напрямую затронуты большой войной.

    Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву на День Победы, заявив, что не собирается ехать в Россию 9 мая, о чем ранее сообщалось.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения.

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    14 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Песков: Россия ожидала автоматического продления санкций Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продление антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом, введенных ранее Джо Байденом, было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Продление антироссийских санкций, введенных предшественником Дональда Трампа Джо Байденом, не стало неожиданностью для российских властей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос ТАСС.

    По словам Пескова, решение Трампа о продлении этих ограничений было воспринято как автоматическое действие, учитывая, что это стандартная практика для подобных мер. Он отметил, что «вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия».

    Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые были введены Джо Байденом, следует из уведомления в Федеральном реестре США. Кроме того, Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

    Как заявил госсекретарь Марко Рубио, конгрессмены намерены усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя введения жестких санкций против России.

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    14 апреля 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит, если Путин примет главу МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль уведомит общественность, если президент России Владимир Путин примет решение о встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи во время его пребывания в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, если такая встреча состоится, об этом сообщат. Он добавил, что глава иранского МИД действительно планирует визит в российскую столицу, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву в конце недели для обсуждения двусторонних отношений и глобальных вопросов, сообщает посольство России в Иране.

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    14 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Кремль: Путин 15 апреля проведет заседание Госсовета по развитию инфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни, где обсудят меры по улучшению жилищных условий и обновлению муниципальной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Кремля.

    В Кремле сообщили, что 15 апреля глава государства проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета. Темой встречи станет развитие инфраструктуры для жизни, передает ТАСС.

    Основные вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, связаны с улучшением жилищных условий граждан, обновлением муниципальной инфраструктуры и общественных пространств. Также среди тем заявлены создание комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и улучшение работы общественного транспорта.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник соберет правительство для обсуждения развития лесной промышленности и открытия новых предприятий в этой сфере.

    В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности.

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    14 апреля 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин потребовал своевременно тушить лесные пожары

    Путин призвал оперативно реагировать на лесные пожары

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин потребовал от правительства оперативно реагировать на лесные пожары, количество которых в восьми регионах уже превышает прошлогодние показатели.

    Путин на совещании с правительством потребовал обеспечить своевременное реагирование на возникающие очаги лесных пожаров, передает ТАСС. Президент отметил, что в восьми российских регионах количество пожаров уже превышает показатели прошлого года, что требует незамедлительных действий.

    Президент выразил уверенность, что правительство будет держать руку на пульсе и оперативно реагировать на возникающие угрозы, чтобы минимизировать ущерб от пожаров и обеспечить безопасность граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МЧС Александр Куренков сообщал, что количество лесных пожаров и их площадь на территории России с начала года значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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    «Золотая» стратегия России показала утроенную эффективность

    Стоимость золотых резервов России выросла почти на 40% до рекордного уровня в 229 млрд долларов. Стратегия сработала: после 2014 года Россия стала рьяно скупать драгоценный металл в течение почти семи лет. И если тогда унция стоила 1100-1500 долларов, то теперь выше 3200 долларов. Подробности

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    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»

    Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности

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    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России

    Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны РФ уточнило, что это стало результатом работы российской ПВО. Благодаря каким факторам удалось уничтожить F-16 и почему Украина вынуждена рисковать ценными западными самолетами, бросая их ближе к линии фронта? Подробности

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    НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией

    Помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под лозунгом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке. И похоже, что уже выбрана страна, которая будет за это применение отвечать. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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