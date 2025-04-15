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    Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе
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    В Общественной палате объяснили цель двойной индексации пенсий
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
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    США не исключили разрыв торговых связей с Китаем
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    4 комментария
    15 апреля 2025, 08:57 • Новости дня

    FT: ЕС отложил план по отказу от энергоносителей России

    Financial Times: ЕС отложил план по отказу от энергоносителей России

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия вновь перенесла публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей из-за дискуссий относительно будущего трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», пишет Financial Times.

    По данным газеты, Европейская комиссия отложила публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Первоначально планировалось, что документ будет представлен в феврале, затем сроки сдвинули на март, но теперь его публикация ожидается в мае.

    Основной причиной отсрочки, как пишет издание, стали дискуссии в ЕС о будущем трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Эти обсуждения активизировались на фоне попыток США восстановить отношения с Россией. В связи с этим в ЕС задаются вопросами о роли США и диверсификации источников импорта энергоносителей.

    Кроме того, противоречия внутри ЕС также мешают продвижению плана. Венгрия и Словакия, продолжающие получать российский трубопроводный газ, могут заблокировать законодательные акты, необходимые для реализации рекомендаций дорожной карты.

    Вместе с тем, аналитический центр Bruegel предложил ЕС взимать пошлины на импорт российского газа вместо введения эмбарго.

    Это принесло бы доход и заставило поставщиков снижать цены. Важным фактором такого подхода является отсутствие необходимости в единогласном одобрении всех стран ЕС, что уменьшает риск блокировки со стороны Венгрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ. Прежде всего, европейцев стала пугать зависимость от американского газа и президент США Дональд Трамп, который может использовать его как оружие в торговой войне.

    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    14 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Danone потеряла контроль над бизнесом в России и не сможет вернуться

    H&N: Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за утраты контроля

    Tекст: Ирма Каплан

    Французская компания Danone утратила контроль над своим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок, о чем сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

    Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок, так как полностью утратила контроль над своим бизнесом в стране. Это подтвердил председатель совета директоров Health & Nutrition (бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобную статистику эксперты отмечают по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка.

    «Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», – сказал Алисултанов.

    Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, компания Danone завершила сделку по продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана.

    Весной 2025 года Минфин России озвучил базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики. Ведомство занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 19:37 • Новости дня
    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву

    Каллас пригрозила последствиями участникам парада Победы в Москве 9 мая

    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Как сообщает ТАСС, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС сделала заявление о поездках на празднование 9 Мая в Москву. Каллас подчеркнула, что участие в параде Победы в Москве будет иметь значительные последствия для стран – кандидатов на вступление в ЕС. «Многие министры заявили, что ЕС серьезно относится к таким поездкам, и они будут иметь последствия», – заявила она.

    Каллас особо отметила, что Европейский союз требует от всех стран-кандидатов воздержаться от участия в праздновании 80-летия Победы в российской столице. «Мы четко дали им это понять», – добавила она. Такое постановление свидетельствует о жесткой позиции ЕС в отношении стран, находящихся на стадии кандидатства в союз.

    Отвечая на вопросы украинских журналистов о возможных визитах лидеров ЕС в Киев 9 мая, Каллас призвала представителей всех стран союза чаще посещать Украину. Она подчеркнула, что такие визиты должны сопровождаться конкретными обещаниями военной помощи, чтобы продемонстрировать поддержку Европой украинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать единство и отвлечь внимание от парада в Москве, сообщили СМИ.

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    14 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Бывший замкомбрига ВСУ полковник Юла уничтожен в Сумах ракетным ударом

    Бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ ликвидирован при ударе в Сумах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Бердичевская районная военная администрация Житомирской области сообщила о гибели бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлы. Он был ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы.

    «13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», – сказано в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщало РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения. По этому месту был нанесен ракетный удар.


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    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

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    14 апреля 2025, 13:22 • Новости дня
    Европейские компании предложили вернуть российский газ

    Reuters: В ЕС допустили возобновление поставок российского газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне сложной энергетической ситуации в Европе крупные компании задумались о возобновлении импорта российского газа, несмотря на обещание ЕС прекратить его закупки к 2027 году.

    Как сообщает Reuters, европейские энергетические компании начинают обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома. Это вызвано длительным энергетическим кризисом и неуверенностью в надежности поставок из США.

    Французская Engie и другие компании заявляют, что в случае мирного урегулирования на Украине, возможно восстановление поставок до 70 млрд кубометров газа в год, включая сжиженный природный газ (СПГ). Это значительно меньше довоенного уровня, когда Россия обеспечивала до 40% потребностей ЕС.

    В Германии, где зависимость от российского газа была высокой, усиливаются голоса за возвращение к прежним поставкам. В химическом парке Леуна, одном из крупнейших в стране, руководители заявляют о необходимости срочного восстановления поставок через трубопроводные системы, такие как взорванный в 2022 году Северный поток.

    Европейская комиссия рассматривает увеличение закупок американского СПГ, однако тарифные споры и опасения по поводу его использования как геополитического инструмента вызывают настороженность. Эксперты предупреждают, что США могут ограничить экспорт из-за роста внутреннего спроса, что усиливает необходимость диверсификации поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз с начала 2025 года уменьшились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года из-за снижения спроса и конкуренции с США и Норвегией, запасы газа в подземных хранилищах Европы впервые за три года опустились до 37%, при этом темпы изъятия из хранилищ в марте почти вдвое превышают показатели прошлого года, несмотря на потепление.

    В Европе средний темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне, из-за чего к началу сезона закачки хранилища могут оказаться опустошенными, что усложнит их наполнение летом, заявили в Газпроме.

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    14 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб

    Депутат Колесник: Молдавия превратилась в полигон украинских спецслужб

    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Анастасия Куликова

    Молдавия – небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством НАТО действуют на территории республики вольно: организовывают вербовку людей и их подготовку к диверсиям в России. Подобная тактика требует четко продуманного плана контрмер со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Молдавия фактически превратилась в полигон украинских спецслужб», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его мнению, это решение принимали вовсе не молдавские или украинские власти, а руководство НАТО.

    «Дело в том, что противник не может победить нас на поле боя. Поэтому в ход идут пакостные методы – а именно попытки совершить руками завербованных теракты и диверсии на территории России», – уточнил собеседник. Причем целями подобных атак становятся гражданские объекты и мирные жители, указал Колесник.

    То, что подготовка украинскими спецслужбами террористов и диверсантов происходит именно в Молдавии, объяснимо. «Это небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством Североатлантического альянса действуют на территории республики вольно», – пояснил Колесник. По его словам, подобная тактика оппонентов представляет серьезную проблему для России.

    «ФСБ и СВР имеют большой опыт и способны противостоять угрозе, что подтверждают нынешние задержания завербованных диверсантов. Но попытки противника напакостить нам едва ли прекратятся – а значит, нужен четко продуманный план контрмер», – подчеркнул депутат. По его мнению, в первую очередь важно работать с россиянами: просвещать их, объяснять, что делать в случае, если с ними связались подозрительные личности.

    «Зачастую украинские спецслужбы в интернете нацеливаются на неокрепшие умы молодежи. Им обещают деньги за «работу», а иногда угрожают. Россиянам следует помнить, что такое сотрудничество влечет за собой уголовную ответственность», – напомнил спикер.

    Он рекомендовал не общаться с незнакомыми и подозрительными людьми в интернете и проявлять бдительность. «На этом фоне, возможно, также стоит разработать и запустить социальную рекламу. При этом важно не разгонять панику среди населения – ведь это именно то, чего хочет добиться противник», – добавил Колесник.

    Кроме того, следует работать в Молдавии, где оппоненты готовят диверсии против России. Подполье, например, могло бы разведывать планы, а российские агенты внедряться и пытаться изнутри разрушить эти сети, считает он. Также важно взаимодействовать с простыми молдаванами. «До них важно доносить мысль о том, что им невыгодна активность украинских спецслужб на территории республики. Тогда они, возможно, станут воздействовать на власти Кишинева», – заключил Колесник.

    Ранее в ФСБ заявили, что Киев с попустительства Кишинева использует территорию Молдавии для вербовки и подготовки агентов с целью их дальнейшей переброски в Россию и осуществления диверсий. Спецслужба сообщила о поимке украинских агентов, причастных к диверсиям и терроризму в Крыму. Так, в Керчи задержали 32-летнего Евгения Курдоглу, уроженца молдавского села Чишмикиой, ранее судимого на Украине за кражу.

    С апреля прошлого года он дистанционно получал задания от представителя украинских спецслужб, отправлял ему фото, видео и другие данные о дислокации российской военной техники и ПВО, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также фиксировал урон от ракетных ударов по Крыму.

    В его тайнике нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из вещества Semtex 10 массой 400 граммов, электродетонатора с платино-иридиевым мостиком и таймера. Курдоглу хотел подорвать водонасосную станцию в Керчи, после чего, по словам кураторов, у него было бы шесть часов, чтобы покинуть город.

    На фигуранта завели уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он признал вину и сотрудничает со следствием.

    Также ФСБ задержала 24-летнего молдавского диверсанта Мариуса Пруняну. В 2022-2023 годах он в составе центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и интернационального легиона (в\ч 3449) воевал против России в Бахмутском районе ДНР.

    В январе 2023 года его завербовало Главное управление разведки Украины и присвоило псевдоним «Макс». На украинские деньги Пруняну купил Toyota Land Cruiser Prado, где спецслужбы сделали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя бомбами по 1,6 кг на основе С-4, с предохранительно-исполнительными механизмами, детонаторами и ключами замыкания цепи.

    На этой машине Пруняну доехал из Молдавии в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он хотел спрятать взрывчатку в тайники в Волгограде и Саратове, но был задержан силовиками. По словам подследственного, в ГУР пообещали предоставить ему «клад с пистолетом для устранения какой-то личности».

    Кроме того, в Самарской области поймали 43-летнего россиянина Окрушко С.А., подорвавшего трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтезавода и заложившего на предприятии еще две взрывчатки. Также была задержана 35-летняя Измайлова И.О., причастная к подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса.

    Их завербовали в Молдавии в сентябре 2022 года, где Окрушко уклонялся от частичной мобилизации. Ему сулили деньги и украинское гражданство, а Измайловой пригрозили насилием в отношении близких родственников на Украине. Перед отправкой в Самару их проверили на полиграфе. На Окрушко завели дело по статьям «Диверсия», «Госизмена», «Участие в террористическом сообществе» и другим. Ему грозит пожизненное заключение.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад способствует украинскому террору против России.

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    14 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    В ЕС назвали сумму военной помощи Украине на 2025 год

    Каллас: ЕС решил выделить Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на три миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Каллас сообщила о выделении Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС. По ее словам, в прошлом году европейские страны выделили Украине 20 млрд евро на военные нужды, однако вместе с США это было до 40 млрд евро, передает ТАСС.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

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    14 апреля 2025, 11:57 • Новости дня
    Определены запасы нефти и газа в России

    Энергостратегия: Россия обеспечена запасами нефти более чем на 65 лет, а газа – на 100 лет

    Определены запасы нефти и газа в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обеспечена запасами нефти на более чем 65 лет и лидирует в мире по запасам природного газа, которых хватит на 100 лет, следует из энергостратегии России до 2050 года.

    Энергостратегия России до 2050 года, утвержденная правительством, сообщает, что Россия обеспечена запасами нефти на более чем 65 лет, а газа – на 100 лет, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что запасы нефти составляют 31,3 млрд тонн, что обеспечивает стране третье место в мире по запасам. Доля России в мировой добыче составляет 10%.

    Также Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа, которые составляют 63,4 трлн куб. м, с долей в 16% от мировой добычи. Объем переработки нефти к 2030 году может увеличиться на 3%, достигнув 283 млн тонн к 2040 году. Ожидается снижение экспорта нефтепродуктов на 3% к 2030 году, до 127 млн тонн.

    Внутреннее потребление нефти планируется увеличить более чем на 8% к 2030 году, достигнув 156 млн тонн. Газификация населенных пунктов будет наращиваться до 82,9% к 2030 году, 84% – к 2036 году, 86,2% – к 2050 году. Потребление газомоторного топлива возрастет с 2,19 млрд куб. м в 2023 году до 21,3-29,3 млрд куб. м к 2050 году.

    Установленная мощность объектов электрогенерации вырастет с 254,3 ГВт в 2023 году до 331,2 ГВт к 2050 году.

    Минэнерго в течение шести месяцев представит правительству план мероприятий по реализации стратегии, как указано в сообщении кабмина.

    Ранее в понедельник мировые цены на нефть начали снижаться, в то время как эксперты ожидают публикаций докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

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    15 апреля 2025, 04:19 • Новости дня
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США

    Лавров заявил о понимании разницы между взаимовыгодными и зависимыми сделками с США

    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не допустит восстановления зависимых экономических отношений, указав на важность военной и технологической безопасности.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия осознает различия между выгодными сделками с США и ловушками, способными привести к зависимости. Как передает ТАСС, глава МИД РФ подчеркнул, что любые предложения о нормальных сделках воспринимаются положительно, но важно избегать сделок, создающих зависимость.

    «Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», – сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

    Россия не намерена допускать, чтобы восстановление отношений в экономической и иных сферах снова привело к зависимости от поставок, от состояния которых зависит благополучие страны. Министр отметил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности.

    Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что уроки извлечены, и ситуация не вернется к состоянию до февраля 2022 года. Глава МИД уверен, что этот урок не будет забыт и Россия станет действовать более осторожно, чтобы избежать любой формы зависимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией и предложили обсудить возникающие противоречия. Лавров также заявил, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

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    15 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать главу европейской дипломатии Каю Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    В своем Telegram-канале он указал, что Володин заявил о необходимости отстранения Каллас от должности и передаче ее под международный трибунал ООН.

    Поводом для такого заявления стали высказывания Каллас, в которых она призвала страны Евросоюза и кандидатов, обсуждающих вступление в ЕС, отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    Володин подчеркнул, что такие заявления являются неуважением к памяти миллионов людей, погибших в борьбе с фашизмом.

    Он напомнил, что советский народ и страны антигитлеровской коалиции, включая США и Британию, понесли огромные потери в этой борьбе. Володин отметил, что мир обязан помнить и чтить память этих героев.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить память о них», – добавил Володин, подчеркнув, что в России действует закон, запрещающий реабилитацию нацизма.

    Он выразил уверенность, что время настанет, и такие люди, как Каллас, понесут ответственность за свои действия.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

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    15 апреля 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестованная жена экс-мэра Сочи просила разместить своих детей в СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Янина Копайгородская, супруга экс-мэра Сочи, просила содействия в размещении своих малолетних детей с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания.

    Как сообщает ТАСС, жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, находящаяся под арестом за посредничество в получении взятки и растрате, обратилась за помощью к правозащитникам. Копайгородская хочет, чтобы ее малолетние дети находились с ней в следственном изоляторе, что, по словам ее адвоката Елизаветы Меткиной, облегчит ее разлуку с детьми.

    Адвокат отметила, что условия содержания в СИЗО позволяют разместить маленьких детей с матерью, так как в таком возрасте они не осознают, что находятся в тюрьме. Копайгородская обратилась с соответствующей просьбой к члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

    Ранее адвокат сообщала, что старший сын Копайгородских, Давид Давлатов, временно взял под опеку своих младших братьев и сестер, пока родители находятся под стражей. Он также поддержал просьбу матери, обратившись к правозащитникам за помощью. Давид вынужден работать на двух работах, чтобы обеспечивать семью. В поддержке Копайгородским также помогают знакомые военнослужащие и многодетные семьи.

    У Янины Копайгородской пятеро детей, включая годовалых двойняшек и 3-летнюю дочь. Старший сын Давид, которому 24 года, также допрашивался по делу родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Янина Копайгородская, жена бывшего мэра Сочи, пыталась вынудить свидетелей дать ложные показания под угрозой смерти. Следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения Копайгородской на заключение под стражу из-за обвинений в давлении на свидетеля по делу о вымогательстве и растрате. Также сообщалось, что Копайгородская обратилась в суд с иском к МВД и Минфину о погашении процентов по кредиту после ареста имущества на сумму 98 млн рублей.

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    14 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Медведев: Мерца преследуют воспоминания о служившем в гитлеровском вермахте отце

    Медведев обвинил Мерца в нацизме за предложение ударить по Крымскому мосту

    Медведев: Мерца преследуют воспоминания о служившем в гитлеровском вермахте отце
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал Фридриха Мерца, вероятного кандидата в канцлеры ФРГ, за идею ударить по Крымскому мосту, указав на нацистское прошлое его отца и обвинив в поддержке нацистских идей.

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о потенциальном канцлере Германии Фридрихе Мерце, который предложил нанести удар по Крымскому мосту в рамках усиления давления на Москву.

    «Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» – сказано в посте Медведева в соцсети Х.

    Российский политик напомнил об отце Мерца, который служил в вермахте во времена Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик резко раскритиковал заявление Фридриха Мерца о возможной атаке по Крымскому мосту с использованием ракет Taurus, назвав такие высказывания безумием и антироссийской риторикой.

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    14 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Технологии оплаты столичного транспорта поразили американского бизнесмена

    Бизнесмен из США признал удобство транспортных систем Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон отметил технологическое развитие Москвы в сфере транспортных платежных систем и оценил потенциал сотрудничества с США.

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон восхитился московскими системами оплаты транспорта и подчеркнул продвинутость технологий, позволяющих использовать карты и мобильные устройства для быстрых платежей в метро и на автобусах, передает ТАСС.

    Саттон отметил, что за последние два-три года наблюдает в городе «невероятное технологическое развитие» – использование карт и мобильных телефонов для оплаты происходит быстро и эффективно.

    «Здесь работают гениальные люди, которые не только разрабатывают технологию, но и внедряют ее в практику. Некоторые из этих технологий даже не существуют в США, и это очень интересно», – подчеркнул американец.

    Бизнесмен считает, у России и США широкие перспективы сотрудничества, особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, так как высокое качество российского гостеприимства и его совместимость с европейскими и американскими стандартами сервиса открывают новые возможности.

    «В ближайшем будущем в Россию вновь начнут приезжать туристы и деловые клиенты из США и Европы», – уверен Саттон.

    Как писала в ноябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    14 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Зеленский обвинил США в отсутствии обещанных поставок Patriot Киеву

    Зеленский выразил недовольство отсутствием обещанных поставок ЗРК Patriot от США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, считая причиной этого отсутствие политической воли у западных партнеров.

    Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News обвинил США в недопоставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на обещания, данные на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

    Зеленский недоумевал от того, что даже готовность Киева купить Patriot сталкивается с отсутствием «политической воли у партнеров».

    «Не понимаю, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности. При этом передают эти системы, например, Израилю», – указал Зеленский на несправедливое распределение американских систем ПВО между странами-партнерами.

    Он указал на то, что раз уж Украина и США партнеры, почему нельзя найти возможность защитить Украину, которая нуждается в 10 системах ПВО и готова найти и потратить на закупку 15 млрд долларов. Если это не вариант, Киев согласен на лицензию на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов.

    Пока на предложения Зеленского в интервью президент США Дональд Трамп потребовал только отозвать у телеканала CBS лицензию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot. Об этом заявила на  брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

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