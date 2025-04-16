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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    6 комментариев
    16 апреля 2025, 01:43 • Новости дня

    Сбой произошел в работе Rutracker

    Пользователи сообщили о сбое в работе Rutracker

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи из различных стран сообщили о сбоях в работе торрент-трекера Rutracker (заблокирован в России), свидетельствуют данные Downdetector.

    Согласно данным портала Downdetector, на проблемы с Rutracker пожаловались более 11 тыс. человек, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд в 2015 году принял решение о постоянной блокировке торрент-трекера Rutracker. Решение о «вечной блокировке» Rutracker вступило в силу в начале 2016 года.

    15 апреля 2025, 07:18 • Новости дня
    ВСУ в Горнальском монастыре отказались сдаваться в плен
    ВСУ в Горнальском монастыре отказались сдаваться в плен
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Александра Юдина

    Боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, где ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, отказавшись от переговоров по сдаче в плен.

    По данным силовых структур, группа ВСУ, разместившись в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнали, отказалась от переговоров о сдаче в плен, передает ТАСС.

    ВСУ установили минометные и артиллерийские расчеты в пределах монастыря, что может привести к боевым действиям на его территории.

    Представитель российских силовых структур отметил, что размещение вооружения в монастыре указал на безразличие украинских военных к культурным ценностям и святыням. Он подчеркнул, что командование ВСУ в очередной раз показало, что для них нет ничего святого, раз они готовы использовать святые места для военных целей.

    Накануне российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале, а ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.

    Коментарии (61)
    15 апреля 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», – сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в РФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин открыл совещание президиума Государственного совета, темой заседания указано развитие инфраструктуры для российских граждан, сообщили в Кремле.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    15 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ

    Военкор Коц: ВСУ в Горнальском монастыре необходимо отрезать от снабжения

    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник занял монастырь в Горнале, чтобы попытаться затормозить продвижение ВС России. При освобождении обители российские войска сначала попытаются отрезать украинскую группу от логистики и вынудить их сдаться. Если же не получится создать такие условия, то российские бойцы перейдут к штурму, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц.

    «В Курской области остается два населенных пункта, которые контролирует противник, – это Горналь и Олешня», – отметил военкор Александр Коц. Он напомнил, что на прошлой неделе российские войска освободили село Гуево. На юго-западе от него, на подступах к Горналю находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

    «Обитель расположена на господствующей высоте. Кроме того, это основательное сооружение с толстыми стенами. ВСУ сочли, что оно хорошо подходит для обороны, для обустройства там огневых позиций и складов», – указал собеседник.

    По его мнению, цель группы украинских военных, занявших монастырь, – попытаться затормозить продвижение ВС России. «По задумке противника, такой "опорник" должен помешать нам вернуть контроль над селом Горналь, освободить лесные массивы, примыкающие к этому населенному пункту, и дальше наступать на Сумскую область», – уточнил Коц.

    «То есть для ВСУ это вопрос не о том, чтобы удержаться во что бы то ни стало на территории нашей страны. Для них это уже первая линия обороны на Сумском направлении, через которую наши бойцы будут пробиваться для формирования зоны безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин», – акцентировал военкор.

    То, какая тактика будет выбрана при освобождении монастыря, зависит от нескольких факторов. Один их них – удастся ли отрезать группу украинских военных от логистики. «Пока противник получает снабжение, он сдаваться не станет. Поэтому сначала мы попытаемся создать условия, при которых он окажется вынужден либо пытаться прорваться из монастыря, либо выйти с белым флагом и поднятыми руками», – считает эксперт.

    Если же реализовать план не получится, то ВС России перейдут к штурму. Однако в этом случае главная сложность заключается в расположении монастыря на господствующей высоте. «Я думаю, будет предусмотрена поддержка дронами с воздуха», – рассуждает собеседник. Он также с сожалением отметил, что «боевые действия зачастую приводят к повреждениям объектов культуры». «Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», – заключил Коц.

    Ранее ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, противник отказался от переговоров по сдаче в плен.

    «К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», – сказал собеседник агентства.

    Как отмечают авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», монастырь стал ключевым опорным пунктом ВСУ. «Противник использует помещения монастыря в Горнале для обороны и атак на наши позиции. Обитель находится на горе, за ним река и далее уже Сумская область. В бинокли видно Мирополье, а в хорошую оптику, возможно, даже можно рассмотреть Сумы», – пишет военкор Роман Алехин в Telegram-канале. По его мнению, противник будет «пытаться удержать монастырь до последнего».

    При этом отдельные разрозненные группы ВСУ «самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», сообщают отраслевые Telegram-каналы. Отмечается, что бегут со своих позиций военнослужащие элитной 82 одшбр, в то время как бывшие заключенные из состава 129 обр ТерО используются командованием ВСУ как заградотряды.

    Горналь – один из последних населенных пунктов в Курской области, который находится под контролем ВСУ. Свято-Николаевский мужской монастырь был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года обитель находился под постоянными обстрелами ВСУ.

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    15 апреля 2025, 08:51 • Новости дня
    Уиткофф предложил новую форму отношений США и России
    Уиткофф предложил новую форму отношений США и России
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на канале Fox News предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе.

    По его словам, развитие коммерческих связей между США и Россией может стать основой для новой формы отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что коммерческое сотрудничество может привести к значительному укреплению мира в регионе, и отметил, что в настоящее время существует возможность для достижения важного соглашения.

    Спецпосланник США добавил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине включает не только территориальные вопросы, но и гарантию безопасности, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

    Уиткофф также выразил мнение, что переговоры по украинскому урегулированию могут выйти за рамки «так называемых пяти территорий», что позволит рассмотреть более широкие аспекты безопасности и международных отношений.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

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    15 апреля 2025, 04:34 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина, девять человек ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске в результате атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы и были госпитализированы.

    Мирная жительница погибла, а девять человек пострадали в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Курск, сообщает РИА «Новости». Атака произошла ночью, когда беспилотники целенаправленно атаковали мирную инфраструктуру города.

    В результате ударов произошло возгорание в нескольких жилых зданиях. В числе пострадавших оказались мирные жители, среди которых числится 85-летняя женщина, погибшая на месте. Оставшиеся девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

    Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Местные власти сообщают, что проводится расследование обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности жителей и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, что позволило избежать жертв и разрушений, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас» о выведении большей части мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск. Российское Министерство обороны заявило о перехвате и уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь над несколькими регионами страны, включая Брянскую и Орловскую области.

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    15 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Лавров не поддержал позицию Токаева о территориальной целостности

    Лавров раскритиковал позицию Токаева о территориальной целостности государств

    Лавров не поддержал позицию Токаева о территориальной целостности
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поддержал позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявив, что право на территориальную целостность уважается только у государств, чьи правительства представляют весь народ.

    Лавров в интервью «Коммерсанту» выразил несогласие с позицией президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно права государств на территориальную целостность.

    Лавров подчеркнул, что, хотя Токаев считает территориальную целостность первоочередным правом, для стран – членов ООН важно учитывать весь Устав организации. Он отметил: «Для него существует только право на территориальную целостность. Но я еще раз говорю: если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте».

    Журналисты напомнили мнение Токаева, что если руководствоваться только идеей о праве наций на самоопределение, то может возникнуть множество региональных конфликтов. Летом 2022 года президент Казахстана отмечал, что этот принцип Устава ООН противоречит принципу территориальной целостности. Если реализовать идею о самоопределении, по его мнению, количество стран в мире может вырасти до более чем 600, что приведет к хаосу.

    Лавров, ссылаясь на деколонизацию, подчеркнул, что право на территориальную целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на их территории.

    Он указал на исторические примеры колониальных держав, таких как Франция, Португалия, Испания и Британия, подчеркнув, что они не представляли все население на захваченных территориях. Таким образом, Россия объяснила Казахстану свою позицию в ответ на выступление Токаева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, поскольку это может привести к хаосу, а президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не будет портить союзнические отношения с Казахстаном.

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    15 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее российская ПВО перехватила и уничтожила 115 беспилотников ВСУ над Курской и другими областями.

    «Районы, по которым ВСУ нанесли удары беспилотниками минувшей ночью, находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Это обычные жилые кварталы. Так что однозначно можно сказать, что атака не имеет какого-либо военного значения», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. «У Киева одна задача – запугать мирное население России. Это коренным образом разнится с действиями наших военных, которые своими ударами ослабляют военные возможности Украины и не бьют по гражданским», – продолжил он.

    «Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», – заметил дипломат.

    «Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», – подчеркнул собеседник.

    «При этом Украина пользуется безусловной медиаподдержкой западных, прежде всего европейских, партнеров, которые осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но совершенно не замечают атак ВСУ по мирному населению. Думаю, в этот раз будет то же самое», – посетовал Мирошник.

    «Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем – с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», – указал он.

    Во вторник утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа: 109 – над Курской областью, три – над Воронежской областью, по одному – над Московской, Брянской и Орловской. Эта операция стала одной из крупнейших по числу сбитых беспилотников за одну ночь.

    В Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, и были госпитализированы. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На месте военные следователи нашли стальные шары, которыми были начинены БПЛА для максимального урона мирным жителям, сообщает РИА «Новости».

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    15 апреля 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестованная жена экс-мэра Сочи просила разместить своих детей в СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Янина Копайгородская, супруга экс-мэра Сочи, просила содействия в размещении своих малолетних детей с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания.

    Как сообщает ТАСС, жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, находящаяся под арестом за посредничество в получении взятки и растрате, обратилась за помощью к правозащитникам. Копайгородская хочет, чтобы ее малолетние дети находились с ней в следственном изоляторе, что, по словам ее адвоката Елизаветы Меткиной, облегчит ее разлуку с детьми.

    Адвокат отметила, что условия содержания в СИЗО позволяют разместить маленьких детей с матерью, так как в таком возрасте они не осознают, что находятся в тюрьме. Копайгородская обратилась с соответствующей просьбой к члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

    Ранее адвокат сообщала, что старший сын Копайгородских, Давид Давлатов, временно взял под опеку своих младших братьев и сестер, пока родители находятся под стражей. Он также поддержал просьбу матери, обратившись к правозащитникам за помощью. Давид вынужден работать на двух работах, чтобы обеспечивать семью. В поддержке Копайгородским также помогают знакомые военнослужащие и многодетные семьи.

    У Янины Копайгородской пятеро детей, включая годовалых двойняшек и 3-летнюю дочь. Старший сын Давид, которому 24 года, также допрашивался по делу родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Янина Копайгородская, жена бывшего мэра Сочи, пыталась вынудить свидетелей дать ложные показания под угрозой смерти. Следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения Копайгородской на заключение под стражу из-за обвинений в давлении на свидетеля по делу о вымогательстве и растрате. Также сообщалось, что Копайгородская обратилась в суд с иском к МВД и Минфину о погашении процентов по кредиту после ареста имущества на сумму 98 млн рублей.

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    15 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Суд на Сахалине дал 15 лет военному за сдачу в плен ВСУ

    Суд Сахалина признал военного виновным по делу о сдаче в плен ВСУ на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима за сдачу в плен и дезертирство.

    По информации «Коммерсанта», в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде завершилось рассмотрение первого уголовного дела о добровольной сдаче врагу в ходе специальной военной операции на Украине.

    Подсудимый Роман Иванишин, военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригады, был признан виновным по нескольким статьям, включая сдачу в плен и дезертирство.

    Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с лишением звания младшего сержанта. Иванишин не признал свою вину, хотя сторона обвинения требовала 16 лет заключения. Защита настаивала на его оправдании.

    Судебный процесс проходил в закрытом режиме, начиная с 17 марта. Детали обвинения и аргументы защиты не разглашались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил украинского солдата Петра Еремею к пятнадцати годам лишения свободы за террористический акт в Судже Курской области.

    Как ранее сообщалось, суды России вынесли приговоры 579 военным ВСУ, включая 98 командиров и около 200 членов национальных формирований.


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    15 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    @ Francis Vachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать главу европейской дипломатии Каю Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    В своем Telegram-канале он указал, что Володин заявил о необходимости отстранения Каллас от должности и передаче ее под международный трибунал ООН.

    Поводом для такого заявления стали высказывания Каллас, в которых она призвала страны Евросоюза и кандидатов, обсуждающих вступление в ЕС, отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    Володин подчеркнул, что такие заявления являются неуважением к памяти миллионов людей, погибших в борьбе с фашизмом.

    Он напомнил, что советский народ и страны антигитлеровской коалиции, включая США и Британию, понесли огромные потери в этой борьбе. Володин отметил, что мир обязан помнить и чтить память этих героев.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить память о них», – добавил Володин, подчеркнув, что в России действует закон, запрещающий реабилитацию нацизма.

    Он выразил уверенность, что время настанет, и такие люди, как Каллас, понесут ответственность за свои действия.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

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    15 апреля 2025, 15:32 • Новости дня
    Российские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале
    Российские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав пути отхода противника.

    Российские войска заблокировали остатки украинских сил в селе Горналь Курской области, сообщает РИА «Новости». Источник в группировке войск «Север» сообщил, что были взяты под огневой контроль все пути подвоза подкреплений, что значительно затруднило положение украинской пехоты.

    По словам источника, ВСУ испытывают большие проблемы в рядах пехоты, оставшейся на переднем крае в Горнале. Действия группировки «Север» позволили отрезать все пути подвоза подкреплений и отхода для украинских сил, фактически заблокировав их оставшуюся часть.

    Накануне российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале, а ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.

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    15 апреля 2025, 11:43 • Новости дня
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские авиакомпании приостановили прием новых самолетов Boeing из-за введенных торговых тарифов между США и Китаем, что значительно усложняет поставки американских самолетов в Китай, пишет Bloomberg.

    Как сообщают источники, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов Boeing в рамках торговой войны с США, передает Bloomberg.

    Власти Китая также рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить покупки оборудования и запчастей для самолетов у американских компаний.

    Подобные меры могут сильно повлиять на производственные и логистические процессы Boeing, учитывая, что около десяти самолетов Boeing 737 Max готовятся к поступлению в китайские авиапарки.

    В то же время Китай рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, арендующим Boeing, чтобы компенсировать возросшие затраты.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.

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    15 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    США заблокировали заявление G7 по удару России в Сумах

    Bloomberg: США отказались подписывать заявление G7 об ударе России по ВСУ в Сумах

    США заблокировали заявление G7 по удару России в Сумах
    @ REUTERS/Elijah Nouvelage

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты отказались поддержать заявление G7 с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах, ссылаясь на необходимость поддержания пространства для переговоров с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Соединенные Штаты отказались поддержать заявление Группы семи (G7), осуждающее удар Российской Федерации по Вооруженным силам Украины в Сумах. По данным источников агентства, администрация президента США Дональда Трампа объяснила свою позицию тем, что стремится сохранить пространство для переговоров с Россией. В связи с этим США не намерены подписывать заявление G7, передает РИА «Новости».

    Канада, выполняющая функции председателя G7 в текущем году, подчеркнула, что без участия США принятие заявления группы невозможно.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    15 апреля 2025, 19:36 • Новости дня
    В Китае внезапно скончались несколько ученых в сфере ИИ
    В Китае внезапно скончались несколько ученых в сфере ИИ
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Китае внезапно скончались несколько специалистов в области искусственного интеллекта, что вызывает обеспокоенность из-за возможного давления на индустрию, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

    В Китае началась волна обсуждений по поводу внезапных смертей нескольких специалистов в области искусственного интеллекта, передает South China Morning Post.

    Среди погибших оказался 45-летний сотрудник компании Megvii Technology Сунь Цзянь, который умер в 2022 году. В 2023 году скончался 38-летний исследователь Фэн Янхэ. Также в этом году не стало 55-летнего профессора Китайского университета в Гонконге Тана Сяоу, который был основателем компании SenseTime, передает Lenta.ru.

    Эксперты, опрошенные SCMP, выразили обеспокоенность в связи с ростом числа смертей и отметили, что одной из причин может быть давление на индустрию из-за технологической войны между Китаем и США. Лю Шаошань, специалист в области высоких технологий, подчеркнул, что несмотря на высокий доход и статус в обществе, исследователи ИИ сталкиваются с огромным давлением. «Отрасль развивается слишком быстро, а конкуренция очень жесткая», – заявил он.

    Шаошань также отметил, что специалисты по ИИ испытывают моральное давление из-за страха перед «неизвестным потенциалом огромных изменений в обществе», которые могут вызвать технологии.

    Ранее Китай объявил о масштабной государственной инициативе по развитию искусственного интеллекта, выделив на эти цели 1 трлн юаней (около 138 млрд долларов).

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ.

    Китай выразил обеспокоенность бесконтрольным развитием искусственного интеллекта в США, подчеркнув, что это может привести к трагическим последствиям.

    Коментарии (6)
    15 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии

    Путин пообещал помочь немцу с гражданством России

    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин обсудил на немецком языке с гражданином Германии Максимом Житниковым, переехавшим в Доброград, вопрос получения российского гражданства и пообещал помощь в этом.

    Путин провел разговор с гражданином Германии, проживающим в поселке Доброград во Владимирской области. Общение прошло на немецком языке, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Гражданин ФРГ Житников обратился к Путину с просьбой о содействии в получении российского гражданства. В ответ глава государства пообещал разобраться в ситуации и помочь в решении этого вопроса.



    Официальный сайт президента России приводит перевод разговора:

    Житников (По-немецки): Владимир Владимирович, могу я Вас кое о чем попросить? Я хотел бы Вас кое о чем попросить.

    Путин (по-немецки): Пожалуйста.

    Житников (по-немецки): Я знаю, что Вы меня понимаете.

    Путин (по-немецки): Понимаю.

    М.Житников (по-немецки)Я хотел бы получить гражданство Российской Федерации.

    Путин (по-немецки): Сделаем.

    Житников (по-немецки)Но очень много проблем с бумагами. Я подумал, что если я вас попрошу, то вы могли бы мне помочь. Кроме вас, меня здесь, вероятно, никто не понимает. Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить гражданство России.

    Путин (по-немецки): Будем на связи и решим эту проблему. Это не проблема.

    Житников (по-немецки)Спасибо.

    Путин (по-немецки): Не за что. А где Вы жили в Германии?

    Житников (по-немецки)В городе Эссен. Северный Рейн – Вестфалия.

    Путин: Промышленный район, хороший.

    Житников: Рурская область. [Хорошим] раньше был, больше нет.

    Путин (по-немецки): Почему нет? Что случилось?

    Житников (по-немецки)Почему? Они все портят. (Смех.)

    Путин (по-немецки): Желаю Вам всего наилучшего.

    Житников (по-немецки): Спасибо.

    Напомним, в среду Путин провел совещание Госсовета, на котором рассматривались вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.

    Коментарии (8)
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