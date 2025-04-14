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Минобороны сообщило об освоении звуковой артразведки войсками «Запад»
Кантемировская дивизия «Запада» внедрила звукометрическое устройство для артразведки
Артиллеристы Кантемировской дивизии освоили звукометрическое устройство для обнаружения врага на расстоянии 15 км, что увеличивает точность и безопасность операций, сообщили в Минобороны России.
Артиллерийские подразделения Кантемировской дивизии войсковой группировки «Запад» освоили новый метод артиллерийской разведки с использованием звукометрического устройства, передает ТАСС. В Минобороны России сообщили, что это устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии на расстоянии до 15 километров, после чего определяет координаты огневых позиций противника. Эти данные передаются расчету беспилотников для доразведки.
Начальник разведки реактивного артиллерийского дивизиона Луч отметил, что новый метод достаточно эффективен, мобилен и скрытен. «Люди все в безопасности и точность идет плюс-минус 100-150 метров. На третий и четвертый выстрел мы уже можем наблюдать выходы противника и, как минимум, узнать их огневую позицию, и проследить, куда они уходят», – сказал он.
Минобороны подчеркнуло, что сбор и обработка данных с последующей выдачей информации требуют минимального времени, что значительно повышает эффективность действий артиллеристов в условиях спецоперации.
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