Tекст: Дмитрий Зубарев

Высокая дальность и большая площадь поражения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» позволяют атаковать тыловые районы Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушая их пути снабжения, сообщает ТАСС. По данным Минобороны России, расчеты «Ураганов» работают в курском приграничье круглосуточно, нанося удары по выявленным целям после получения координат от беспилотной авиации и уточнения данных разведки.

В этот раз с помощью комплексов БПЛА были вскрыты передвижения техники ВСУ с личным составом, направлявшиеся к линии боевого соприкосновения. После передачи информации на командный пункт артиллерии и получения точных координат от разведывательных подразделений, «Ураганы» нанесли удары осколочно-фугасными боеприпасами, нанося максимальный урон бронетехнике и живой силе противника.

Слаженные действия разведывательных подразделений и артиллеристов-десантников предотвратили приближение подкреплений украинских националистов к населенному пункту, где подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося противника. Для предотвращения ответного огня со стороны противника после боевой стрельбы расчеты РСЗО оперативно меняют позиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении.