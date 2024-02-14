  • Новость часаАртиллеристы ударили по тылам ВСУ на Купянском направлении
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    Минобороны Армении отдало приказ войскам на границе с Азербайджаном
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    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    14 комментариев
    14 февраля 2024, 08:43 • Новости дня

    Артиллеристы ударили по тылам ВСУ на Купянском направлении

    Артиллеристы «Запада» ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении

    Артиллеристы ударили по тылам ВСУ на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в ведомстве, расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Координаты цели передала воздушная разведка, зафиксировавшая систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники, а также большое количество грузовиков.

    В Минобороны добавили, что несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили живую силу и технику противника.

    Ранее артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» поразили на Купянском направлении из самоходных артиллерийских установок «Акация» группу пикапов ВСУ.

    13 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники скандальной «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и другие российские звезды не собираются ехать в Донецкую народную республику вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым.

    Представитель экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой сообщил, что таких планов у нее нет. Также не собирается ехать с концертом в ДНР бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она пообещала рассказать своим зрителям, если все-таки поездка состоится, передает Ura.ru.

    «Обязательно буду все сообщать в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России)», – подчеркнула певица.

    По словам представителя певицы Натальи Подольской, она также пока не собирается поехать с концертами в ДНР.

    Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил перед ранеными в Горловке. В Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников, и сообщил, что не собирается уезжать из России.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

    Коментарии (38)
    13 февраля 2024, 20:42 • Новости дня
    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне

    Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне

    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами России к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF.

    В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.

    Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

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    13 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»

    Военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое

    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, в результате «перерезали Авдеевку пополам», «отрезав» занятые вооруженными силами Украины позиции на юге города, сообщили российские военкоры.

    Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.

    Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».

    При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

    Коментарии (7)
    13 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, предложили приехавшему к ним с концертом Филиппу Киркорову сменить костюмы с перьями на военную экипировку.

    «Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», – сказал в ролике один из военнослужащих. Этот ролик опубликовала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Военные предложили артисту присоединиться к ним на передовой.

    Артист в рамках своей поездки в ДНР привез гуманитарную помощь жителям региона, подарки для раненых, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра. Также он обещал оплатить протезы для трех бойцов и выступил с концертом перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Исполнитель также сообщил, что не собирается уезжать из России.

    Ранее участники «голой вечеринки» и другие звезды отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.  

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к Киркорову после его выступления перед ранеными в больнице ДНР?



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    15 комментариев


    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Ранее президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

    Коментарии (27)
    13 февраля 2024, 13:24 • Новости дня
    Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
    Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист России Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, сообщил знакомый с планами исполнителя источник.

    По данным источника, Киркоров посетил Горловку, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    В данный момент власти республики эту информацию не подтвердили.

    Позже в Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников.

    Кроме того, Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России, потому что у него здесь дом и семья, передает телеканал 360.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. Киркоров извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

    Коментарии (35)
    13 февраля 2024, 22:43 • Новости дня
    Министр обороны Украины и главком ВСУ рассказали НАТО о военных планах

    Умеров и Сырский рассказали главнокомандующему силами НАТО в Европе Каволи о военных планах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

    Умеров сообщил, что стороны «обсудили военные планы на 2024 год», Сырский «озвучил приоритеты», в числе которых указаны «оптимизация структуры» украинских войск, улучшение их подготовки, а также доукомплектование бригад и создание новых. Кроме того, указывается на необходимость «обеспечения регулярных потребностей в оружии и технике» и получения средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    15 февраля Сырский в формате видеоконференции выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя.

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    13 февраля 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России

    Военный эксперт Леонков: Удачный удар по Селидово может сорвать ротацию ВСУ в Авдеевке

    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Возможный удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке. Такое предположение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Сети появились данные о масштабном поражении живой силы противника в Селидово (ДНР).

    «Селидово является одним из логистических центров для группировки ВСУ в Авдеевке. Такие населенные пункты представляют собой защищенные ворота в укрепрайон, через которые поддерживаются линии снабжения и обеспечивается ротация личного состава. Соответственно, атака военных целей в подобных городах усложнит положение ВСУ на данном направлении», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «В настоящий момент есть основания полагать, что в Селидово располагались бригады, которыми планировалось заменить солдат украинской армии, застрявших внутри Авдеевки. Скорее всего, офис Зеленского также рассматривал данную территорию как место, через которое можно проводить подмогу к основному очагу сражений», – допускает собеседник.

    «Если ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы противника в Селидово – это может усложнить положение ВСУ в Авдеевке и сорвать ротацию войск. Кроме того, сама возможность прибытия дополнительных формирований на это направление откладывается, поскольку Украине придется потратить время на проработку альтернативных маршрутов», – уточняет он.

    «По неподтвержденной информации, удар ВС РФ был нанесен при помощи комплекса «Искандер». Данный вид вооружений изначально создавался с возможностью внедрения в снаряды кассетной боевой части, что позволяет покрывать огромные площади одним лишь залпом. Поразить таким образом можно как пехоту, так и технику противника. Однако для таких выводов надо дождаться официального подтверждения информации», – резюмирует Леонков.

    Ранее в Сети появились данные о том, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в момент атаки на территории населенного пункта могло находиться до полутора тысяч украинских военных, прибывших на учения.

    Позже данную информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, точные данные по количеству пострадавших и погибших до сих пор выясняются. Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет нанесенный удар «большим успехом» для ВС РФ.

    «Именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой. Наша разведка сработала блестяще», – подчеркивает он. По данным Подоляки, российским войскам удалось дважды попасть по позициям противника. Первый был осуществлен при помощи комплекса «Искандер». Применялись кассетные боеприпасы.

    Второй залп был пущен через час, когда на территории Селидово началась массовая эвакуация выживших. Подчеркивается, что оба удара были осуществлены с предельной точностью. Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет произошедшее следствием ошибок нового руководства ВСУ.

    «Надо отметить, что при Залужном подобных успехов у нас не было. Отдавая ему должное, они максимально рассредоточивали личный состав, несмотря на организационные сложности. Видимо, Сырского не зря считают мясником, раз он для упрощения задачи по деблокаде Авдеевки пошел на такой риск для личного состава», – пишет Васильев.

    При этом украинское командование опровергает данные о потерях в этом населенном пункте, называя происходящее «информационно-психологической операцией».

    Напомним, после назначения нового главкома ВСУ стало известно, что в украинской армии планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.

    Все это говорит о том, что наиболее вероятным с оперативной точки зрения первым шагом Сырского может стать операция по деблокаде Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему новый главком ВСУ известен под прозвищами «Бахмутский мясник» и «Генерал-200».

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    13 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    Симоньян: Информацию о потерях ВСУ в Селидово скрыли по приказу Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Источник Симоньян сообщил, что Сырский запретил любую информацию о потерях в Селидово, где, по ее словам, тренировали «ораву ВСУ для Авдеевки».

    Между тем, по данным военкора Юрия Подоляки, российские войска нанесли два удара ракетами «Искандер». Первый пришелся на площадку, где скопились украинские военные, второй удар был, когда началась эвакуация, передает канал «360». СБУ закрыла город на въезд и выезд и начала поиск наводчиков.

    Ранее сообщалось, что военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

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    13 февраля 2024, 10:39 • Новости дня
    Российские военные спасли пытавшихся пройти через линию фронта беженцев из Авдеевки

    Российские военные спасли пытавшихся пройти через линию фронта двоих беженцев из Авдеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска спасли двоих беженцев из Авдеевки, которые пытались самостоятельно пересечь линию фронта в ДНР, сообщил источник в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, отец и сын пытались самостоятельно выйти из Авдеевки в сторону ДНР, причем они были настроены решительно, поэтому было решено помочь им спастись и в итоге все получилось, сейчас они в безопасности.

    Ранее Forbes сообщал, что ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой».

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    13 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 325 военных и танк
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 325 военных и танк
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Донецком направлении в последние сутки понесли потери ранеными и убитыми в более чем 300 человек, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения Южной группировки на этом направлении заняли более выгодные позиции и поразили живую силу и технику 53-й механизированной бригады ВСУ и 129 бригады теробороны у Новгородского и Новокалиново (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены пять атак 24-й механизированной, 5-й штурмовой, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Клещеевки, Ленинского, Шумов, Красногоровки и Георгиевки в ДНР. Украинская сторона потеряла до 325 человек, танк, четыре бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинских военных у Приютного (Запорожская область), Владимировки, Водяного, Урожайного, Пречистовки и Старомайорского (ДНР).

    Там ВСУ потеряли до 250 человек, две БМП, две бронемашины, американскую артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 30, 44, 60 механизированных бригад у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 180 человек, две БМП, два бронетранспортера.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60 и 63 механизированных бригад у Торского и Ямполовки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 310 человек, два танка, восемь бронемашин, 27 автомобилей и машину РСЗО «Град».

    На Херсонском направлении поражена живая сила и техника 65 механизированной, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ, 23 бригады нацгвардии Украины у Вербового, Работино (Запорожская область) и Никополя (Днепропетровская область). Украинская сторона потеряла до 80 военнослужащих.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126 бригады теробороны, поражены живая сила и военная технике ВСУ в 114 районах.

    Средства противовоздушной обороны в последние сутки сбили 63 дрона и три снаряда РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 292 дрона, 464 ЗРК, 14 994 танка и других боевых бронированных машин, 1219 машин РСЗО, 8021 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    14 февраля 2024, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила за ночь девять украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Белгородской, Воронежской областях и над Черным морем

    Российская ПВО сбила за ночь девять украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь силами ПВО сбито девять беспилотников вооруженных сил Украины в Белгородской, Воронежской областях и над Черным морем, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа. БПЛА были перехвачены и уничтожены: два – над Белгородской областью, один – над Воронежской, шесть – над Черным морем, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на среду мэрия Белгорода и губернатор Курской области опубликовали предупреждения о ракетной опасности. В Белгородской области женщина в Валуйском округе получила ранение после атаки ВСУ.

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    14 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает Reuters, Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли.

    Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    14 февраля 2024, 02:57 • Новости дня
    США отвергли идею о «пути к прекращению» конфликта на Украине «через Вашингтон»

    Госдеп обещал не вести переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине без участия Киева

    США отвергли идею о «пути к прекращению» конфликта на Украине «через Вашингтон»
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления Reuters о российском предложении о прекращении огня на Украине, Госдеп заверил, что не собирается вести переговоры с Москвой без участия Киева.

    В американском ведомстве сказали, что не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не планируют вести, передает РБК.

    Госдеп подчеркнул верность США принципу «ничего об Украине без Украины». В ведомстве заявил, что «не поддержали бы принуждение Украины отдать территорию». Как заявило ведомство, Россия «может думать, что путь к прекращению» конфликта «лежит через Вашингтон», но «это, конечно, неправда».

    Кроме того, в Госдепе считают, что Москва хочет «полностью подчинить Украину и ее народ» и не стремится к завершению конфликта в ближайшее время. По мнению Госдепа, Россия публично посылала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня», но в США не увидели, чтобы Москва действительно была готова «вступить в какие-то переговоры, которые подразумевают отказ от максималистских требований».

    Напомним, Reuters утверждает, что Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли. В Кремле подчеркивали, что Россия готова к переговорам только для достижения целей спецоперации.

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    13 февраля 2024, 10:48 • Новости дня
    Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ в условиях противодействия РЭБ

    МО: Экипажи Су-25 поразили опорный пункт ВСУ в условиях противодействия РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ в условиях сильного воздействия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне СВО, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны летчики выпустили ракеты С-13 с применением маневра кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта по опорному пункту ВСУ, передает ТАСС.

    Там добавили, что передаваемые в эфир большим количеством вражеских станций РЭБ помехи не помешали штурмовикам успешно выполнить поставленную задачу, что подтвердили авианаводчики.

    После завершения боевой работы летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

    Ранее экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ.

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    13 февраля 2024, 13:12 • Новости дня
    Беженец: ВСУ препятствуют эвакуации оставшейся части населения из Авдеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ препятствуют эвакуации населения из Авдеевки, рассказал спасенный российскими силами беженец Юрий Присяжнюк.

    По его словам, ВСУ запрещают выезжать людям, которые там остались. В частности, им с сыном украинские военные сказали, что хорошо, что мужчины не уехали, потому что за ними можно прятаться, передает ТАСС.

    По словам мужчины, на момент начала СВО в Авдеевке находилось несколько тысяч человек, сейчас осталось около тысячи человек.

    Ранее во вторник сообщалось, что российские военные спасли пытавшихся пройти через линию фронта беженцев из Авдеевки.

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