Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили с помощью «Акаций» группу пикапов ВСУ на купянском направлении

Tекст: Денис Тельманов

«На купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение колонны автомобилей ВСУ в сторону российских позиций. По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи 1-й гвардейской танковой армии огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" нанесли огневое поражение по групповой цели и уничтожили три единицы техники вместе с боевиками ВСУ», – приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ около Новогродовки Донецкой народной республики (ДНР), склад авиационных средств поражения, живую силу и технику ВСУ в 119 районах.

Средства ПВО за прошедние сутки сбили 30 украинских БПЛА около Орлянского Харьковской области, Пролетарки, Песчановки, Новой Маячки, Дружбовки, Обрывка Херсонской области, Кривошеевки Луганской народной республики (ЛНР), Клещеевки, Каменки и Артемовска ДНР.

Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили пять атак рядом с Табаевкой, Ивановкой и Синьковкой Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих.