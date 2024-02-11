Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.0 комментариев
ВС России поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в ДНР
ВС России поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ около Новогродовки Донецкой народной республики (ДНР), склад авиационных средств поражения, живую силу и технику ВСУ в 119 районах, говорится в сообщении Минобороны.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за прошедние сутки сбили 30 украинских БПЛА около Орлянского Харьковской области, Пролетарки, Песчановки, Новой Маячки, Дружбовки, Обрывка Херсонской области, Кривошеевки Луганской народной республики (ЛНР), Клещеевки, Каменки и Артемовска ДНР.
Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили пять атак рядом с Табаевкой, Ивановкой и Синьковкой Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих.
На Краснолиманском направлении российские силы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Дзержинского ДНР, а также Серебрянского лесничества. В районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР отражены две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих.
На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, две бронемашины и гаубицу Д-30.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 150 военнослужащих .
На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку 117-й механизированной бригады у Новопокровки Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, американскую гаубицу М777, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Ранее сообщалось, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки «Запад» уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении в ходе контрбатарейной борьбы.