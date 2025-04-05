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ВС России ударами РСЗО и «Солнцепека» уничтожили укрепления ВСУ у Часова Яра
Сеть укреплений ВСУ у Часова Яра уничтожена ударами РСЗО и «Солнцепека», что привело к потерям среди личного состава до 30 человек, сообщают силовые структуры.
Сеть укреплений Вооруженных сил Украины у города Часов Яр была уничтожена ударами реактивной системы залпового огня и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», передает ТАСС.
По заявлению представителей силовых структур, артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии нанесли удар по позициям противника, что привело к полному разрушению укреплений вместе с находящимся там личным составом.
По предварительным оценкам, потери ВСУ на этом участке составляют до 30 человек.
Кроме того, в результате атаки российских FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии была уничтожена группа военнослужащих ВСУ из шести человек из элитного подразделения. Удар был нанесен по местам скопления живой силы противника в окрестностях Часова Яра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ видят от России угрозу сразу на шести направлениях.