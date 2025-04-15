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    США побеждают тарифами трех противников
    15 апреля 2025, 08:38 Мнение

    США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    Безумие. Именно так оценивают некоторые эксперты действия Белого дома в тарифной войне. И, на первый взгляд, это действительно безумие. Сначала Трамп вводит двузначные тарифы на импорт для абсолютного большинства стран мира, вызывая масштабное обрушение рынков. Затем рассказывает о начавших «целовать его в зад» государствах, просящих у него пошлины снизить. И в итоге он временно, на три месяца, снижает пошлины для всех (кроме Китая) до 10%.

    Bloomberg называет все происходящее «одной из наименее последовательных торговых политик в современной истории».

    Другие называют это одной из самый грандиозных афер. Якобы Трамп хвастался своим советникам, что его окружение смогло заработать на колебаниях биржевых курсов миллиарды долларов. И, поскольку это колебание каждый раз вызывалось словами или поступками Дональда Трампа, то получается, что президент США злоупотребил своими полномочиями, обанкротил ряд компаний для того, чтобы его друзья-миллиардеры (а, возможно, и он сам) смогли на этом нажиться. И это уже не просто безумие или непоследовательная политика, а самое настоящее преступление.

    Однако на самом деле это не преступление и не безумие, а часть трамповской стратегии «Сделаем Америку снова великой». Для чего Белому Дому сейчас нужно подавить тех, кто стоит на пути.

    Во-первых, носителей глобалистских идей. Тех, кто рассматривает принципы свободной торговли как чуть ли не аксиому, единственно возможную формулу, по которой развитые страны могут функционировать. Трамп же показывает, что это не так. Он разрушает их мир и реанимирует протекционизм, делает ставку на развитие производственного сектора экономики. И бонусом к этому получает голоса тех американцев, которым он этот сектор поднять обещал – то есть жителей некогда промышленных штатов. Закрепляя тем самым за республиканской партией Мичиган, Пенсильванию и почти весь так называемый Ржавый пояс.

    Во-вторых, неверующих. Тех, кто несерьезно относился к Трампу и его угрозам. Кто считал, что у президента США просто не хватит духа для того, чтобы реализовывать все свои радикальные обещания. Что он не сможет и не захочет взвинчивать ставки. Однако Белый дом, введя сходу двузначные тарифы, показал, что есть и дух, и желание.

    В результате сейчас Вашингтон оказывается в ситуации, когда ему начнут верить на слово. И реагировать (то есть идти на компромиссы) уже после высказывания угроз, не вынуждая Америку переходить к радикальным действиям. А шантаж, как известно, всегда эффективнее торга – ведь в рамках шантажа средства получаются в обмен на угрозу действия, которым можно потом снова угрожать.

    Приоритетным объектом для такого шантажа, по всей видимости, станет Европейский союз. Некогда ближайший союзник США, Брюссель сейчас играет против Вашингтона на нескольких шахматных досках. На торговой (не желая пускать американских производителей на европейских рынок), внутриполитической (сажая и отстраняя от выборов правых европейских политиков, близких по идеологии к нынешней американской администрации), а также украинской (мешая Дональду Трампу принудить Украину к заключению мира с Россией, дабы стабилизировать отношения с Москвой и заняться более важными для США ближневосточными и дальневосточными делами). И сейчас Белому дому необходимо максимально быстро принудить Европу к подчинению.

    В-третьих – и это, пожалуй, самое главное препятствие – Трампу необходимо подавить Китай. Американский президент признает не только тот факт, что КНР является главным стратегическим противником США (поскольку, в отличие, например, от России, КНР оспаривает не право США вмешиваться в дела других и не контроль за каким-то регионом, а мировое лидерство как таковое). Нынешняя администрация признает и то, что время сейчас играет в пользу КНР. Что китайцы пользуются ослаблением позиций США в мире, пертурбациями в американской экономике и внутриамериканскими проблемами для того, чтобы укреплять свои экономические позиции, перевооружать армию, создавать глобальные политические и экономические форматы. А, значит, давить Китай нужно сейчас.

    Именно поэтому Трамп в своем апрельском повышении пошлин не только увеличил существующие 20% пошлины на китайские товары до 54%, но и пригрозил, что в случае ответного китайского повышения повысит и он. Китайцы, конечно, не могли не ответить (тоже повысили пошлины на 34% и ввели контроль за экспортом редкоземов), после чего Трамп, назвавший поведение КНР неуважением, взвинтил пошлины сначала на 50%, а потом еще на 41%. В результате сейчас пошлины фактически превратились в заградительные – 154% со стороны США на китайский импорт и 125% со стороны КНР на американский импорт.

    Да, китайские чиновники называют это «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского на внутрикитайский рынок, то эффект от пошлин был бы ограничен. Однако общий объем китайского экспорта в США составил в 2024 году почти 440 млрд долл., и если американские пошлины сохранятся, то компании-экспортеры либо разорятся, либо будут вынуждены перемещать производство в страны, которые, выражаясь словами Трампа, поцелуют его в зад и добьются обнуления или хотя бы снижения пошлин. Например, в страны Юго-Восточной Азии – лишив тем самым Китай производственной базы, а Америку – зависимости от торговли с КНР.

    Либо китайское руководство будет вынуждено договариваться с американцами и идти на серьезные политические и экономические уступки. Которые – и Трамп это прекрасно знает – могут подорвать внутриполитические позиции лидера КНР Си Цзиньпина. И привести к снижению китайской угрозы для американского лидерства. 

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