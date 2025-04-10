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    10 апреля 2025, 17:00 • В мире

    Блеф Трампа сузился до противостояния с Китаем

    Блеф Трампа сузился до противостояния с Китаем
    @ REUTERS/Damir Sagolj

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Дональд Трамп приостановил боевые действия в «тарифной войне» против остального мира: сам ее начал, сам взял паузу на 90 дней, предложив переговоры. Но есть одно исключение – Китай. Нажим на Пекин Трамп усилил, что грозит обойтись ему дорого. Скорее Трамп зависит от Китая, чем Китай от Трампа.

    Как настоящей американский бизнесмен, шоумен и ньюйоркец, Дональд Трамп умеет играть в покер. Образы из этой игры часто проскальзывают в его речи. «У вас нет карт», – кричал он Владимиру Зеленскому в ходе исторической ссоры в Белом доме и имел в виду, конечно же, покер, а не «дурака» и не «пьяницу», как можно было бы подумать.

    Судя по всему, к мировой торговле и к «тарифной войне» Трамп тоже относится, как к покеру. А тот ее этап, который весь мир наблюдает вторую неделю, был построен на тактике блефа. В той или иной степени на блеф повелись 75 государств, начав с США переговоры о взаимных уступках.

    Но и те, кто готов обсудить компромиссы, и те, кто даже не собирался этого делать, оказались в одинаковом положении. Трамп внезапно откатил свои тарифы на позицию в 10% абсолютно для всех стран, за исключением Китая: его пошлина в 104% на ввозимые товары превратилась в 125%. Президент США объяснил это «проявленным неуважением», хотя ответные меры анонсировал не один только Пекин.

    Пока Трамп вынужден довольствоваться таким промежуточным результатом, когда переговоры с другими государствами уже начались, но непонятно, к чему приведут. Однако ждать более существенного эффекта от своих действий он не стал.  У него «над душой» стояли крупные спонсоры его партии, резко недовольные теми убытками, которые принесли как тарифы сами по себе, так и – особенно – невиданное со времен пандемии падение биржевых котировок.

    А снизу на Трампа давил американский народ, накручиваемый политтехнологами оппозиционной Демократической партии. Народу разъяснили, что рост цен – это от тарифной политики президента, в чем есть немалая доля правды, и американцы вышли на улицы шатать власть.

    Если бы не вся эта истерика, Трамп блефовал бы еще какое-то время. А так он будто выдернул руку из кастрюли с кипящей водой, не в силах терпеть более.

    Произошедшее наверняка подпортило желание 75 государств договариваться с Вашингтоном. Формально – это не отмена с помпой подписанного указа, а приостановка его действия на три месяца с параллельным введением временной единой ставки в 10%. Но Трамп подсветил свою тактику блефа – и это самая лучшая для него трактовка ситуации. Есть гораздо хуже.

    Например, такая: изначально тарифы были подсчитаны по примитивной шаблонной формуле, на что указали экономисты во многих странах. Это кое-что говорит о профессионализме администрации Трампа.

    Или такая: современные США просто не в состоянии вести «тарифную войну» со всем миром одновременно. Возможности уже не те.

    Как бы там ни было, на рынки произошедшее оказало моментальный эффект – они резко пошли в рост. Оно вроде как хорошо, но демократы обещают сделать это еще одной проблемой для Трампа.

    Сенатор от Калифорнии Адам Шифф объявил о начале расследования подозрений о коррупции в администрации президента, призвав «информаторов» выйти на связь. По его мнению, тарифы ввели и быстро отменили для того, чтобы нажиться на скачках рынка.

    По отношению к России сенатор Шифф фигура откровенно враждебная, так что свое мнение по любым вопросам бытия может засунуть себе в портмоне. Однако этот калифорниец заслуженно считается одним из самых опасных демократов на Капитолийском холме. В Сенат он избрался недавно – тогда же, когда президентом избрался Трамп, а до того годами возглавлял в Палате представителей комитет по разведке. Этот пост дает доступ к секретной информации, занять его могут люди только с сильно накачанными «административными мускулами».

    Так что к угрозам Шиффа стоит относиться серьезно, хотя Трампу будет, чем оправдаться, даже в том случае, если его окружение действительно заработало на первых выстрелах «тарифной войны». Это был не сговор, это была игра, к которой президент призвал присоединиться всех американцев и получить долю от выигрыша.

    В своей социальной сети «Правда» Трамп прямо так и писал: падение рынков – лучшее время для покупки акций. Кто прислушался, тот и молодец.

    Это, тем не менее, не отменяет того, что Трамп, не сумев справиться со всеми врагами разом, решил сконцентрироваться на одном – на самом главном, после чего обрушил на китайцев всю мощь своей тарифной операции.

    Председатель КНР Си Цзиньпин выше того, чтобы работать на публику в расчете на мимолетный эффект. И в этом отличается от Трампа. Но он не может позволить себе уступить шантажу и прогнуться под публичным агрессивным нажимом – это противоречит слишком многим восточным догмам в области «сохранения лица» и ожиданиям китайского народа. Гражданам КНР давно пообещали, что с Китаем XXI века не посмеют обращаться так, как с Китаем XX века, и уж тем более XIX века.

    Другое дело, что для значительных последствий больше и не нужно ничего делать. Трогательные рассказы про то, что американцы останутся без украшений на Рождество, – это пропагандистская, по сути, попытка придать дополнительной эмоциональной нагрузки тому, что в этом не нуждается: эффект все равно будет такой, что мало не покажется.

    Даже в том случае, если Пекин не будет вторично повышать ставку вслед за Трампом, ограничившись уже объявленным скачком с 34% до 84% (таможенных сборов за американские товары), товарооборот между США и КНР грозит рухнуть на 80%, как предсказывают в ВТО. Это порядка 450 млрд долларов.

    Трамп хочет заключить с Пекином такую сделку, которую смог бы объявить очередным своим «выдающимся достижением», и не скрывает этого. Но только от Китая зависит, дать ли Трампу желаемое или оставить его разбираться с демократами Шиффа, собственными спонсорами и населением, на которых тарифные «американские горки» произвели однозначно негативный эффект. Многих тошнит.

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