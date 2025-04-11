ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США

Bloomberg: Евросоюз планирует саммит с Китаем на фоне торговой войны с США

Tекст: Вера Басилая

Европейские лидеры планируют визит в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля, сообщает Bloomberg.

Предыдущий саммит между сторонами также проходил в Китае, что делает предстоящий визит нарушением протокола, поскольку обычно китайская делегация посещает Европу.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста уже согласились на проведение саммита в Пекине. Этот шаг подчеркивает стремление европейских лидеров обсудить торговые вопросы с Китаем. Отношения России и Украины остаются в центре внимания, и Брюссель недоволен дипломатической поддержкой Москвы со стороны Пекина, хотя Китай неоднократно заявлял о своем стремлении к мирному разрешению конфликта.

Кроме того, Китай и Европейский союз начинают переговоры с целью отмены пошлин на электромобили из Китая, сообщает немецкая газета Handelsblatt. В то же время президент США Дональд Трамп ввел режим паузы на свои «взаимные пошлины» в течение 90 дней после падения рынков. Это создает дополнительное давление на международные отношения, включая отношения между Европой и Китаем.

В пятницу глава КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии победителей в тарифных войнах.

Между тем министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

Евросоюз в то же время сообщил, что продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней, чтобы договориться с Белым домом.

Ранее США заявили о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.