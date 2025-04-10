Фон дер Ляйен объявила о «заморозке» тарифов против США на 90 дней

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о «заморозке» тарифов против США на 90 дней

Tекст: Вера Басилая

В соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России) Урсула фон дер Ляйен написала, что ЕС решил дать шанс переговорам с США после решения американского президента «заморозить» тарифы на 90 дней, передает ТАСС.

По ее словам, в ЕС продолжат работу над ответными мерами на пошлины США, но решили пока их «заморозить» на 90 дней. Фон дер Ляйен подчеркнула, что в случае неудачных переговоров, ЕС введет ответные тарифы.

Ранее Трампа заподозрили в манипуляциях рынком после приостановки торговых тарифов на 90 дней.

Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу.

После того как Трамп объявил о паузе на действие тарифов для 75 стран, акции на биржах резко рванули вверх.

США заявили о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщал, что первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая.