Макрон призвал ЕС продолжать работу над контрмерами тарифам США

Макрон: ЕС продолжит разрабатывать ответные меры на пошлины США

Tекст: Ирма Каплан

Европейский союз продолжит разрабатывать ответные меры на повышение таможенных пошлин США, несмотря на их частичную приостановку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Французский лидер отметил, что частичная приостановка тарифов на 90 дней – это «сигнал и открытая дверь» для переговоров, но пауза «остается хрупкой», так как пошлины в 25% на сталь, алюминий и автомобили и тарифы в размере 10% на все остальные товары еще действуют и составляют 52 млрд евро для Европейского Союза.

«Европа должна продолжать работать над необходимыми контрмерами и мобилизовать доступные рычаги для защиты себя, в том числе предотвращения притока из третьих стран, которые могут нарушить равновесие на нашем рынке. Франция готова. Европа тоже должна быть готова. Давайте сохранять ясность, единство и твердо отстаивать свои интересы», – написал он в посте.

Макрон в очередной раз подчеркнул, что цель ЕС остается прежней – договориться об отмене «несправедливых» тарифов и достичь «сбалансированного соглашения без асимметрии».

Он добавил, что предприниматели и промышленники страны обеспокоены, так как тарифы США наносят серьезный удар по их бизнесу, поэтому, делает вывод Макрон, борьба ЕС справедлива.

«Мы правы в том, что боремся: на карту поставлены рабочие места и жизнь наших территорий. Вместе с европейцами мы сделаем все, чтобы защитить наши предприятия и наши отрасли, сделаем все, чтобы подтвердить наш экономический суверенитет», – высказался французский лидер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постоянные представители стран ЕС одобрили ответные меры против США за введение пошлин на европейский алюминий и сталь. Новый набор пошлин вступит в силу 15 апреля.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

На это Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы и призвал бизнес Франции прекратить инвестировать в американскую экономику, так как в условиях торговых ограничений это подрывает позиции европейских компаний.