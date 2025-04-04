  • Новость часаВэнс объяснил глобальное падение рынков после введения тарифов Трампа
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    В чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

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    4 апреля 2025, 10:57 • Новости дня

    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США

    Макрон предложил бизнесу ЕС приостановить вложения в США из-за пошлин

    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США
    @ IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейскому бизнесу прекратить инвестиции в США в ответ на введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из ЕС, сообщает Bloomberg.

    Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы в ответ на 20-процентные пошлины США на импорт из ЕС. По мнению Макрона, инвестирование в американскую экономику в условиях торговых ограничений подрывает позиции европейских компаний, передает Bloomberg.

    Французский лидер подчеркнул, что европейскому бизнесу сложно будет отказаться от американского рынка, учитывая его значимость. Однако он выразил недовольство тем, что США вводят пошлины, которые могут негативно сказаться на европейских предприятиях и экономике.

    Также Макрон встретился с руководителями компаний, пострадавших от пошлин, в том числе с главой Airbus Гийомом Фори и генеральным директором Safran SA Оливье Андриесом.

    Данные Бюро экономического анализа США показывают, что в 2023 году французские инвестиции в США составили примерно 370 млрд долларов, что составляет около 7% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Однако Макрон выразил готовность обсуждать использование антикоррекционного инструмента ЕС для давления на американские цифровые услуги и финансовые механизмы.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Макрон заявил, что рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин. Он также призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

    3 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин.

    Он выступил с этим заявлением во время совещания в Елисейском дворце с участием членов правительства и руководителей ведущих компаний, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул необходимость быстрого реагирования на изменения в торговых отношениях с США, указав, что «ничего не нужно исключать в краткосрочной перспективе». Он пояснил, что возможные меры могут включать как повышение собственных пошлин, так и другие шаги в цифровой отрасли, где США особенно выигрывают в Европе.

    По мнению президента Франции, ответ Европы на действия США должен быть «решительным и консолидированным».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Ранее Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

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    3 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему», заявил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Последствия будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Медведева, Россия не сильно затронута этими мерами, поскольку уже почти не торгует с Америкой. «Практически весь оборот санкционный», – отметил он. Однако, несмотря на это, Россия продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года рост экономики составил около 3%, указал Медведев.

    Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не стоит суетиться». Он привел в пример совет Лао Цзы: «Стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага». Он уточнил, что имеет в виду «разлагающийся труп экономики Евросоюза».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    3 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Производитель Opel и Jeep приостановил работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин

    Stellantis решил приостановить работу заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике, сообщили СМИ.

    Как передает CNBC, решение связано с введением пошлин на автомобили и автокомпоненты в США, что оказывает значительное давление на производственные операции холдинга в Северной Америке, пишет RT.

    Во вторник премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава введет ответные пошлины, если Вашингтон 2 апреля примет очередные ограничения в отношении канадской продукции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.

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    3 апреля 2025, 14:01 • Новости дня
    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса

    Трамп ввел режим ЧП в США из-за дефицита торгового баланса и пошлин

    Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с экономической ситуацией, вызванной дефицитом торгового баланса и угрозой для производственной базы.

    Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, сославшись на ухудшение экономической ситуации и дефицит торгового баланса. В документации, распространенной Белым домом, подчеркивается, что постоянный дефицит баланса обескровил производственную базу США и создал угрозу для критически важных цепочек поставок, передает ТАСС.

    Трамп заявил о введении новых пошлин, таких как меры для укрепления международного экономического положения США и защиты американских рабочих. В документе подчеркивается, что страна стала зависимой от иностранных противников, что негативно отразилось на американском военно-промышленном комплексе.

    В Белом доме также отметили, что президент не позволит другим странам использовать США в личных целях. Пошлины рассматриваются как необходимая мера для обеспечения справедливой торговли и сокращения дефицита торгового баланса, что важно для экономической стабильности страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    3 апреля 2025, 19:24 • Новости дня
    Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%

    Рейтинг Трампа за второй срок снизился до рекордных 43%

    Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок, опрос среди американцев провели агентство Reuters и компания Ipsos.

    Снижение рейтинга связано с недовольством граждан пошлинами на товары из-за рубежа, устанавливаемыми администрацией Трампа, а также американским авиаударом по Йемену. Из-за этого за последние три дня рейтинг Трампа упал на 2% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с 21 по 24 марта. В январе уровень одобрения составлял 47%, сообщает «Фонтанка».

    Тем не менее текущий показатель не достиг уровня первого президентского срока Трампа, когда в декабре 2017 года его поддержка составила 33% – это был самый низкий результат за весь период его президентства.

    Ранее опрос NBC News показал рост разочарования избирателей в экономике США при Трампе.

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    3 апреля 2025, 22:24 • Новости дня
    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен

    Бербок заявила о жалости Европы к американцам из-за пошлин Трампа

    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы выражают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, заявила исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что европейцы испытывают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен. По ее словам, введение президентом США новых торговых пошлин повлияет на стоимость продуктов из европейских и азиатско-тихоокеанских стран, передает РИА «Новости».

    «Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей», – отметила Бербок.

    В качестве примера она привела австралийскую говядину, которая пользуется популярностью в США. По ее словам, введение пошлин делает эту продукцию дороже для американцев. Бербок подчеркнула, что торговая война принесет убытки потребителям по обе стороны Атлантики.

    Ранее Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение Трампа о введении пошлин на товары из более чем ста государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что введение новых пошлин США вызвало волну реакций среди иностранных лидеров.

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    3 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Трамп отказался использовать на Пасху муляжи яиц

    Трамп заявил, что не будет заменять натуральные пасхальные яйца на муляжи

    Трамп отказался использовать на Пасху муляжи яиц
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен заменять натуральные яйца на муляжи для пасхальных украшений в Белом доме, несмотря на дефицит яиц в стране.

    Трамп высказался против замены натуральных яиц, используемых для пасхального украшения Белого дома, на муляжи. Он подчеркнул, что даже при дефиците яйца останутся частью традиционного праздника. Отвечая на просьбы, Трамп заявил: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца? Я говорю, что мы этого не хотим». Эти слова президента транслировал телеканал NBC, сообщает РИА «Новости».

    Организация American Egg Board (AEB), отвечающая за поставку яиц в Белый дом для праздника, заявила, что ежегодно американские фермеры жертвуют около 30 тыс. яиц. AEB отмечает, что эти яйца имеют нестандартный размер и не могут быть проданы, поэтому их использование на праздниках не влияет на общее предложение яиц в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на яйца в США продолжают расти из-за вспышек птичьего гриппа, уничтожающего птицеводческие фермы.

    Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2025 году розничные цены на яйца вырастут на 41,1% из-за последствий птичьего гриппа.

    Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование в связи с резким ростом цен на яйца, который в январе составил 13,8%.

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    4 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил обеспокоенность отсутствием четкого графика военного отворота США от Европы и призвал к большей ясности в этом вопросе.

    В интервью изданию Financial Times он подчеркнул необходимость совместной дорожной карты и четкого графика, чтобы европейские страны НАТО могли планировать собственную оборону, передает РИА «Новости».

    Хаккянен выделил важность создания совместной дорожной карты с США, которая бы определяла сроки и форматы перехода на европейское обеспечение безопасности. Он отметил, что необходимо понять, как именно европейские страны НАТО будут обеспечивать свою оборону в ближайшие два, три или пять лет, и какие военные возможности для этого потребуются.

    Министр также сообщил, что Германия и другие страны продолжают участвовать в переговорах с США по разработке этого графика.

    В завершение Хаккянен подчеркнул, что у него состоялся конструктивный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в ходе которого они обсудили эти важные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи.

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    4 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Песков сообщил, что Европа не выражала желания к переговорам с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не получал от европейских стран никаких сигналов о готовности или желании начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, от европейских стран не поступало никаких сигналов о намерении или желании организовать переговоры с Путиным, передает ТАСС.

    На соответствующий вопрос Песков ответил лаконично: «Пока не было никаких сигналов».

    Он подчеркнул, что Кремль открыто выражает готовность к диалогу, однако инициативы со стороны Европы пока не наблюдается.

    Песков также добавил, что Россия всегда открыта для конструктивного диалога, особенно в условиях нарастающей напряженности в международных отношениях.

    Ранее канал NBC News сообщал, что американское руководство советует президенту Дональду Трампу воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине.

    Bloomberg писал, что США ожидают отчета спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева перед российским лидером Владимиром Путиным.

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    3 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    Захарова сравнила «коалиции» по Украине с группами для психически нездоровых
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила создаваемые в Европе «коалиции» по урегулированию конфликта на Украине с группами в соцсетях для психически нездоровых людей.

    Захарова высказала свое мнение о европейских коалициях, якобы предназначенных для урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула, что эти коалиции напоминают группы в социальных сетях для психически нездоровых людей, и заявила, что они не имеют отношения к миру, а являются подгруппами «партии войны».

    Захарова напомнила о попытках создания «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину, а также о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции действий за прочный и долговременный мир». Последняя коалиция, по словам Макрона, призвана объединить тех, кто стремится к единству в построении мира через силу.

    Официальный представитель МИД выразила сомнение в намерениях этих коалиций, задавшись вопросом, что будут делать эти коалиции – «коалиция желающих» и «коалиция мира через силу».

    Захарова добавила, что эти названия скорее напоминают группы в социальных сетях для людей с нездоровой психикой и не имеют отношения к миру.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    4 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    Трамп назвал приговор Ле Пен «охотой на ведьм»
    Трамп назвал приговор Ле Пен «охотой на ведьм»
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп осудил приговор Марин Ле Пен, лидеру французской партии «Национальное объединение», назвав его примером политического преследования и охоты на ведьм, призвав освободить ее.

    Президент США Дональд Трамп выразил негодование по поводу приговора лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает ТАСС. Он назвал это решение европейских левых охотой на ведьм, направленной на подавление свободы слова и цензуру политических оппонентов. Трамп считает, что это является случаем использования закона в качестве оружия для политического давления.

    Трамп отметил, что сам в прошлом сталкивался с аналогичными политическими преследованиями, и выразил поддержку Ле Пен. Он подчеркнул, что, несмотря на предыдущие поражения, она продолжала свою политическую деятельность и могла бы достичь крупной победы, если бы не обвинения в незначительных правонарушениях. Президент США подчеркнул, что ситуация с Ле Пен негативно отразится на имидже Франции и ее граждан.

    В конце своего заявления Трамп призвал к освобождению Марин Ле Пен, выразив надежду на справедливость и поддержку французского народа. «Все это так плохо для Франции и великого французского народа, на чьей бы стороне он ни был. Свободу Марин Ле Пен», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд во Франции приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал приговор Марин Ле Пен «объявлением войны» Евросоюзом.

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    3 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Трамп заявил об успехе операции с импортными пошлинами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил об успешном завершении операции по введению импортных пошлин, что, по его мнению, принесло положительные результаты для американской экономики.

    В публикации в соцсети Truth Social президент США сравнил операцию по введению пошлин с медицинской процедурой, где «пациент выжил и выздоравливает», передает Ura.Ru.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что страна станет «намного сильнее, больше, лучше и выносливее». Он также подчеркнул, что одна из главных целей нынешней политики – не только восстановление от прежних экономических кризисов, но и достижение новых высот в экономическом развитии. «Сделаем Америку снова великой!!!» – написал глава Белого дома.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».

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    4 апреля 2025, 02:14 • Новости дня
    NYT: Соцсеть X могут оштрафовать в Европе на 1 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску социальную сеть X (бывший Twitter) могут наложить штраф более 1 млрд долларов в Европе, сообщили источники.

    Штраф может быть введен летом 2025 года европейскими регуляторами, сообщили источники New York Times, передает ТАСС.

    Такой высокий штраф должен заставить задуматься другие компании, но возможность для договоренностей у Евросоюза и X еще остается, если соцсеть согласится на требования ЕС.

    Также европейские регуляторы ведут еще одно расследование в отношении этой компании, соцсеть считают центром разжигания ненависти и дезинформации из-за невмешательства в контент пользователей.

    Еще с 2023 года в ЕС заявляли, что соцсеть Маска используется для распространения дезинформации и нелегального контента.

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    3 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Макрон призвал бизнес Франции приостановить инвестиции в США из-за пошлин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Это заявление он сделал на совещании в Елисейском дворце, где присутствовали представители правительства и руководители крупных компаний, передает ТАСС.

    По словам Макрона, необходимо прекратить дальнейшие инвестиции в США до тех пор, пока ситуация с таможенными пошлинами не будет прояснена.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил намерение защищать национальные интересы Британии после введения пошлин США на британские автомобили, а исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что пошлины США ударят по мировой экономике и создадут проблемы для всех сторон.

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    4 апреля 2025, 07:44 • Новости дня
    NBC: Советники Трампа отговорили его от звонка Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Американское руководство советует президенту Дональду Трампу воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине, сообщает NBC News.

    Окружение Трампа рекомендует ему не инициировать новый телефонный разговор с Путиным до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Администрация Трампа обеспокоена тем, что президент может неожиданно решить связаться с Путиным без предварительных условий.

    По информации телеканала, в настоящее время новый разговор между Трампом и Путиным не планируется.

    В марте президент России провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили наличие прямой и видеосвязи между Путиным и его американским коллегой, отметив, что это давно существует в арсенале глав государств.

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    В чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа

    США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против целых 180 стран. Не у дел остались совсем немногие, в том числе Россия. В Белом доме оправдываются, почему это не безумие. Президента США не испугали ни рост цен, ни падение всей торговли, ни другие шоковые последствия. В чем логика Дональда Трампа и какие скрытые мотивы он преследует? Подробности

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    Ровно тридцать лет назад, 3 апреля 1995 года, российские органы госбезопасности получили их сегодняшнее название – ФСБ. В каком состоянии тогда находилось наследие бывшего КГБ СССР, какая политическая борьба стояла за этим переименованием – и какие оно имело практические последствия для работы соответствующих структур? Подробности

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    Орбан и Нетаньяху публично обесславили МУС

    Венгрия выходит из Международного уголовного суда (МУС). Об этом было объявлено в ходе визита в страну израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого выдан международный ордер на арест. Юристы говорят, что МУС дискредитирует идею международного правосудия и превратился в инструмент политического давления. Как действия Венгрии отразятся на репутации суда и почему происходящее с МУС важно для России? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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