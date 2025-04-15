У Курил произошло третье за сутки землетрясение

Третье за сутки землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Курил

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло вечером 15 апреля у южного побережья Курильских островов, сообщает РИА Новости.РИА «Новости» Это уже третье землетрясение за сутки в этом районе. Первые два произошли утром и днем того же дня с магнитудами 4,5 и 4,2 соответственно.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр последнего подземного толчка находился в 68 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, а очаг залегал на глубине 57 километров. Местная метеостанция зафиксировала, что в самом селе Малокурильском толчки ощущались с силой 3 балла.

Тревога цунами не была объявлена, что свидетельствует об отсутствии угрозы крупного волнения на море. Жители региона, вероятно, почувствовали незначительные колебания, но серьезных последствий они не вызвали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали в феврале в Тихом океане у Курильских островов сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов отмечал, что некоторое повышение сейсмической активности на планете ожидается в ближайшие пять лет, число землетрясений может увеличиться.