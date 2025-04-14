Острые комментарии Зеленского в адрес США и персонально Трампа все сильнее походят на откровенное хамство. Не так давно президент Украины намекал на то, что США – слабы, а Трамп – слабо реагирует на действия России. Теперь он обвиняет администрацию Трампа в том, что та подвержена «российским нарративам». Следом Зеленский снова пытается поставить Трампа в неудобное положение, призывая того посетить Украину. Это явная отсылка к скандалу в Белом доме, когда Зеленский спрашивал Вэнса об источниках его информации, намекая, что тот не был на Украине и ничего не знает.

Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы. Мол, это опять американцы отказались от нас, а мы-то очень хотели заключить сделку и все для этого делали. Наивно полагать, что такую простую схему не видят в Вашингтоне. Видят. И делают выводы.

Зеленский и до этого успел изрядно надоесть западному политическому истеблишменту. Сейчас такие уколы и обвинения в слабости становятся особенно раздражающими. Параллельно Зеленский снова начал запугивать Европу Третьей мировой войной, надеясь подтолкнуть Великобританию и Францию к скорому направлению своих контингентов на территорию Украины.

И последнее, на что стоит обратить внимание – это контекст. 18 апреля завершается временное частичное прекращение огня по энергетическим объектам, которое Украина саботировала, чему есть доказательства. На этой неделе Рада продлит военное положение, что указывает на то, что Киев не готов ни к прекращению огня, ни к переговорам, ни уж тем более к выборам. 20 апреля – Пасха, которую перегрузили неоправданными надеждами и ожиданиями по вопросам прекращения огня.

Понаблюдаем

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