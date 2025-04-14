На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

«Золотая» стратегия России показала утроенную эффективность Стоимость золотых резервов России выросла почти на 40% до рекордного уровня в 229 млрд долларов. Стратегия сработала: после 2014 года Россия стала рьяно скупать драгоценный металл в течение почти семи лет. И если тогда унция стоила 1100-1500 долларов, то теперь выше 3200 долларов. Подробности Перейти в раздел

Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток» Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности Перейти в раздел

Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны РФ уточнило, что это стало результатом работы российской ПВО. Благодаря каким факторам удалось уничтожить F-16 и почему Украина вынуждена рисковать ценными западными самолетами, бросая их ближе к линии фронта? Подробности Перейти в раздел

НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией Помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под лозунгом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке. И похоже, что уже выбрана страна, которая будет за это применение отвечать. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел