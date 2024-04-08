Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев

Депутат Луговой: Вашингтон и Брюссель всеми силами пытаются скрыть истину о теракте в «Крокусе»

Tекст: Евгений Поздняков

«Западные кураторы Украины, скорее всего, уже обладают правдивой информацией о теракте в «Крокусе». Разумеется, следы трагедии ведут нас в Киев. Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину от собственных граждан», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Напомню, на протяжении двух лет конфликта западные спецслужбы помогали ГУР и СБУ осуществлять теракты на территории России. В связи с этим не стоит ожидать того, что они могут признать вину Украины. Они поддерживали нашего противника, и ни при каких обстоятельствах не перестанут этого делать», – резюмирует Луговой.

Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ* (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

«Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».