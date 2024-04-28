МВД России объявило в розыск депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и украинских телеведущих

Tекст: Денис Тельманов

«Гончаренко Алексей Алексеевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – сказано в базе, передает ТАСС. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

В отношении депутатов Гончаренко и Парасюка, а также экс-генпрокурора Яремы ранее были возбуждены уголовные дела за призывы к убийству российских государственных деятелей. Депутат Парасюк также проходит по делу о нападении на здание консульства РФ во Львове в 2016 году.



Телеведущие Соколова и Мосейчук обвиняются в призывах к убийству русских. Соколова включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

В базе розыска МВД также значатся украинский бизнесмен Сеяр Куршутов и командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко, призывавший применять насилие в отношении пленных российских военнослужащих.

Яреме ранее были предъявлены заочные обвинения за решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках.

СК в марте прошлого года возбуждал уголовные дела в отношении Друзенко и Мосейчук по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).