Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
МВД объявило в розыск главу эстонского министра по уголовной статье
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска министерства
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска министерства.
Как говорится в базе, Лаури Ляэнеметс разыскивается по статье УК, передает ТАСС. По какой статье ведется розыск, в базе не указано. В правоохранительных органах уточнили, что в отношении Ляэнеметса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу, и памятник советскому десанту в Мерикюла.