Премьер Эстонии приказала демонтировать семь советских памятников в Нарве

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.

«Танк является лишь одним из нескольких советских памятников, работы затронут семь монументов», – передает РИА «Новости» слова Каллас на экстренной пресс-конференции в Таллине.

По данным портала государственного телерадиовещания ERR, помимо танка, это мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.

Во вторник утром правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином.

Как сообщает ERR, утром к танку прибыли около 20 машин полиции и спецслужб. Людей, которые дежурили возле памятника, попросили покинуть место. Журналистов также попросили отойти. Территорию вокруг памятника перекрыли, дорога к нему заблокирована.

«В настоящее время продолжаются подготовительные работы по демонтажу танка-памятника. На месте работают два крана Сил обороны, также подъехал военный тягач, на который погрузят танк после демонтажа», – говорится в сообщении.

«Учитывая, как быстро нарастает напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность. Именно поэтому сегодня утром правительство приняло решение демонтировать танк и другие военные памятники, чтобы они не могли провоцировать в обществе еще больше ненависти и бередить старые раны», – заявила Каллас.

По мнению Каллас, советские монументы служат «российской пропаганде», цель которой – разобщить эстонское общество. «В интересах внутригосударственного спокойствия необходимо как можно быстрее убрать эти монументы», – утверждает премьер.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.

Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.

До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.

До этого глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявлял, что нужно найти другое место для Т-34. Танк, по его словам, «является символом агрессии, символом агрессивного государства» с учетом ситуации на Украине.

В конце июля Катри Райк заявляла, что власти города решили не сносить и не изменять облик советского памятника с танком Т-34.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эстонские власти начали массовую войну с памятниками и даже могилами погибших за освобождение страны от фашизма бойцов Красной армии.

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