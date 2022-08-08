Стала известна судьба танка Т-34 в Нарве и других советских мемориалов в Эстонии

Выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи Эстонии, сообщила премьер-министр республики Кая Каллас.

Конкретные сроки переноса объекта пока не определены, однако местные власти рассчитывают осуществить его в течение двух недель, уточнила она. Каллас также объявила о том, что «городу и горожанам будет дана возможность поучаствовать в судьбе [танка]», передает ТАСС.

Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.

До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.

До этого глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявлял, что нужно найти другое место для Т-34. Танк, по его словам, «является символом агрессии, символом агрессивного государства» с учетом ситуации на Украине.

В конце июля Катри Райк заявляла, что власти города решили не сносить и не изменять облик советского памятника с танком Т-34.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эстонские власти начали массовую войну с памятниками и даже могилами погибших за освобождение страны от фашизма бойцов Красной армии.

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