Жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34

Жители эстонского города Нарва собрались у памятника Т-34 из-за слухов о возможном переносе монумента, сообщают местные СМИ.

Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонские СМИ.

Они выстроились по обе стороны от монумента по шоссе в двух направлениях.

Мэр города Катри Райк призвала успокоиться и заявила, что в ближайшее время памятник не демонтируют.

«Я нахожусь в контакте с департаментом полиции и погранохраны и Госканцелярией. Нет никакой причины или опасности, что сегодня вечером танк уберут. Поэтому прошу всех успокоиться», – сказала она.

4 августа пройдет заседание правительства, на нем обсудят вопрос о советских памятниках по всей стране.

Ранее глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявлял, что нужно найти другое место для Т-34. Танк, по его словам, «является символом агрессии, символом агрессивного государства» с учетом ситуации на Украине.

В конце июля Катри Райк заявляла, что власти города решили не сносить и не изменять облик советского памятника с танком Т-34.