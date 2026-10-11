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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    18 комментариев
    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня

    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

    10 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Трамп призвал сменить Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    Американский лидер раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот мог бы давно завершить конфликт, но намеренно не делает этого, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, Украине пора сменить президента», – заявил Трамп.

    По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идёт и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

    В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.

    США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

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    10 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал обложку Time с Зеленским и надписью «конец игры»

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».

    Дмитриев, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа, опубликовал на своей странице в соцсети Х обложку выпуска издания Time от 14 апреля 2025 года, передает РИА «Новости».

    На обложке изображен Владимир Зеленский и присутствует надпись «The Endgame», которая переводится как «Конец игры» или «Эндшпиль» (заключительная стадия шахматной партии).

    Ранее Трамп призвал сменить Зеленского, он заявил журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера.

    В субботу Дмитриев назвал историческими слова американского лидера о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Kyiv Independent: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские чиновники на переговорах в Майами были ошарашены новостью о заключении соглашения между США и Россией по поставкам дизельного топлива.

    «Там была не только наша делегация, но и европейская... Просто все сидели там как дураки», – заявил высокопоставленный украинский источник.

    Киев заранее не уведомляли о подробностях договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Представители украинской стороны предположили, что в момент обсуждения с европейцами прекращения ударов по энергообъектам американские власти уже согласовали условия топливной сделки с Россией, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника издания, украинская делегация оказалась в ловушке.

    В пятницу президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого США подтвердили планы получать российское дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американо-украинские переговоры в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    Верховная рада выразила беспокойство из-за поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят «как таракана»

    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят как таракана

    Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского травят «как таракана», комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера на Украине.

    «Чисто солярой травят таракана», – цитирует РИА «Новости» Дмитрука.

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера. Он также отметил, что Зеленский уже не раз мог урегулировать конфликт.

    Ранее Дональд Трамп призвал сменить Зеленского, который уже не раз мог урегулировать конфликт, но не захотел.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Трампа о необходимости смены власти на Украине.

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    10 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Зеленский запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа

    Зеленский провел переговоры с лидерами стран Европы на фоне конфликта с США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский провел экстренные телефонные разговоры с главами Великобритании, Франции, Финляндии и Норвегии на фоне резкого обострения отношений с США.

    Во второй половине дня на сайте офиса украинского лидера появились сообщения о телефонных разговорах с британским премьером Бернемом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Серия контактов проходит на фоне резкого обострения отношений между Киевом и Вашингтоном после договоренностей США и России по поставкам дизельного топлива. Предположительно, таким образом украинская сторона пытается заручиться поддержкой европейских союзников.

    В субботу Дональд Трамп призвал сменить украинское руководство. Он обвинил Владимира Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Вашингтона с Москвой.

    Американские власти пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    10 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского

    Эксперт: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали ЕС и Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Последствия переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стали шокирующей неожиданностью для ЕС и окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что Европе «просто дали щелбан по носу», заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Европейцы в шоке от того, что США сняли санкции и разрешили России поставлять дизель в свою страну и в целом на мировой рынок. ЕС из последних сил придумывает новые пакеты санкций против, душит этим свою экономику, а тут Трамп берет и начинает покупать российский дизель и, самое главное, будет платить за него, то есть, пополнит бюджет России», – написал он в своем Telegam-канале «Политджойстик».

    Баширов подчеркнул, что танкеры повезут дизель из портов России, то есть это будет не теневой флот, а ходящий по всем старым правилам (страховки, плата портам, транспондеры и т. д.).

    Политолог отметил, что звонок Зеленского британским кураторам выдал панику главы киевского режима после слов Трампа о необходимости сменить президента на Украине.

    «Звонок куратору обязателен? Нельзя так палиться. … Сразу после заявления Трампа Зе позвонил в Лондон. … Запаниковал», – поиронизировал эксперт.

    Баширов добавил, что теперь многие из окружения Зеленского «дрогнут», так как имеют счета в американских банках, недвижимость, гражданство США, а погибать самураями Зеленского никто из них не готов.

    «Одиночество на шаткой вершине – страшная вещь. Особенно, если подпорками являлись силовики. … Посмотрим, конечно, но вряд ли Трамп сказал это [Украине надо выбрать нового лидера], не зарядив ФБР и ЦРУ. А у этих ребят полное досье на всех и на все события Майдана 2013-14», – подытожил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

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    10 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация возвращается в Киев из Соединенных Штатов после досрочного завершения переговоров, сообщил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    По словам Литвина, украинская переговорная группа уже возвращается домой из США, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого Трамп заявил о достижении договоренности о поставках российского дизельного топлива, в котором нуждаются Штаты.

    Ранее переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки американского президента с Москвой.

    В субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность Дональда Трампа с Россией.

    В Раде выразили беспокойство в связи с поставками российского дизеля в США.


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    10 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    В Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины

    В Германии произошел пожар на складе с гуманитарной помощью для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком Франкфурте-на-Майне пожар полностью уничтожил склад, на котором хранилась гуманитарная помощь для Украины.

    Инцидент произошел в ночь на субботу в отдельно стоящем здании на территории одной из школ в районе Дорнбуш, передает РИА «Новости».

    «Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ», – сказано в публикации.

    Полиция Германии подозревает умышленный поджог, к расследованию привлечен отдел государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи Украине осталась внутри страны. В марте пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины.

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    11 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
    Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником, отметив стабильную работу АПК в непростое время санкционного давления и высокие урожаи зерновых.

    Путин адресовал особые слова благодарности труженикам села, которые в ежедневном напряжённом режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай.

    «Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественный АПК работает устойчиво и стабильно. Вы выполняете свои задачи на совесть, с полной самоотдачей, надёжно гарантируете продовольственную безопасность страны», – сказал президент в видеообращении, представленном на сайте Кремля.

    Путин сообщил, что в текущем году ожидается достойный урожай зерновых, превышающий 100 млн тонн, производство мяса, молока и яиц также находится на высоком уровне.

    Несмотря на санкции, инфраструктурные барьеры и рост издержек, отечественный агропромышленный комплекс России работает стабильно, удерживая позиции одного из ведущих производителей в мире.

    Российский лидер пообещал, что государство продолжит оказывать системную поддержку аграриям, помогая решать вопросы с топливом, логистикой и семенами.

    Ключевыми приоритетами он назвал укрепление технологических возможностей отрасли, внедрение современной техники и подготовку квалифицированных кадров. Особое внимание государство уделит обустройству сельских территорий, строительству жилья и социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Золотая осень» представили главные достижения АПК России. Мишустин гарантировал бесперебойное снабжение России продовольствием, а также вручил госнаграды работникам АПК.

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    10 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Дмитриев назвал историческими слова Трампа о смене власти на Украине

    Глава РФПИ Дмитриев назвал историческим призыв Трампа сменить Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал знаковым и историческим заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости сменить руководство на Украине.

    «Президент Трамп присоединяется к мнению многих, кто считает, что Украине нужно руководство, действительно нацеленное на мир, а не на разжигание войны, как Зеленский. <…> Знаково и исторически», – цитирует ТАСС Дмитриева.

    Ранее Трамп в ходе общения с журналистами отметил, что Владимир Зеленский мог много раз положить конец конфликту с Россией, однако предпочитает не делать этого.

    В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    В субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

    В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.


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    10 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Следственный комитет составил два основных портрета наемников ВСУ

    СК разделил воюющих на стороне украинской армии наемников на два типа

    Следственный комитет составил два основных портрета наемников ВСУ
    @ Christoph Schmidt/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Главное следственное управление Следственного комитета составило два основных портрета иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

    Следователи выделили два типа иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии. Об этом было заявлено в документальном фильме «Наемники. Разочарование», передают «Вести».

    Первый тип наемников прибывает из стран с высоким уровнем дохода, рассказали в ведомстве. Как правило, это бывшие кадровые военные с опытом участия в локальных конфликтах, которые едут на Украину для применения своих навыков на практике.

    Второй тип составляют выходцы из государств с низким уровнем дохода, например из Колумбии и Венесуэлы. Представитель ведомства пояснил, что такие граждане едут за легкими деньгами. В СК добавили, что чаще всего это неудачники, не сумевшие построить карьеру или собственный бизнес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о борьбе России с вербовкой наемников для Вооруженных сил Украины.

    Колумбийские наемники украинской армии побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

    В июне Следственный комитет завел 10 тыс. уголовных дел против украинского руководства и наемников.

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    11 октября 2026, 01:05 • Новости дня
    Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа

    Маск скептически высказался о Зеленском после слов Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал ситуацию, которую описал президент США Дональд Трамп, говоря о призыве Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским НПЗ.

    «Зеленский зашел слишком далеко», – написал Маск в соцсети Х в комментарии к видео Белого дома, на котором Трамп описывает ситуацию в рамках украинского конфликта.

    «Мы сказали Зеленскому: «Ты можешь делать с Россией что угодно, но не бей по НПЗ, потому что это мировая проблема». И что он делает? Он идет и бьет по дизельному топливу. Ему чертовски лучше остановиться», – говорит в ролике Трамп.

    Ранее в субботу Трамп призвал сменить Зеленского, отметив его недоговороспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.

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    10 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о тяжелых сутках для Украины

    Премьер Великобритании Бернем заявил Зеленскому о тяжелом дне для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе переговоров с Владимиром Зеленским признал, что последние 24 часа стали для украинской стороны тяжелыми.

    В ходе диалога британский премьер указал на трудности, с которыми столкнулся Киев за последние сутки, и вновь выразил украинской стороне полную солидарность, передает РИА «Новости».

    Энди Бернем также пообещал продолжать оказывать давление на Россию. Политики договорились организовать личную встречу в ближайшие дни.

    Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами отметил, что Украине необходимо найти нового руководителя. Кроме того, американский лидер по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о достигнутой договоренности по поставкам в Штаты российского дизельного топлива.

    Американский лидер призвал сменить Владимира Зеленского.

    В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США из-за сделки Трампа с Россией по дизельному топливу.

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    10 октября 2026, 22:12 • Новости дня
    Лауреат Нобелевской премии мира Пиллэй высказалась о санкциях США против МУС

    Лауреат Нобелевской премии мира высказалась о санкциях США против МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    Через несколько часов после объявления о присуждении Нобелевской премии мира Нави Пиллэй, бывшей судье Международного уголовного суда (МУС), США объявили о введении дополнительных санкций против суда, что заставило лауреата высказаться о происходящем.

    «Эта негативная тенденция особенно отчетливо проявляется в нападках на Международный уголовный суд», – приводит заявление Пиллэй, которая с 2003 по 2008 год была судьей в Гааге, телеканал Тagesschau.

    В своем заявлении после получения награды юрист отметила, что она присуждается в то время, когда международное право все больше подвергается давлению, имея в виду санкции США против МУС.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «запретят все деловые отношения с этим недисциплинированным судом, сократят его ресурсы и значительно ослабят его способность действовать». В связи с этим США, среди прочих мер, замораживают активы, принадлежащие суду.

    Ранее правительство США при Дональде Трампе уже ввело санкции против ряда судей и прокуроров суда в Гааге. Администрация Трампа обвиняет суд в политизации и в стремлении несправедливо и незаконно преследовать американцев и израильтян за предполагаемые военные преступления.

    «Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать граждан США», – заявил Рубио.

    Напомним, США в августе ввели санкции против руководства Международного уголовного суда. Госсекретарь Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации МУС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 9 октября ввели санкции против Международного уголовного суда. Нидерланды назвали новые санкции США против МУС эскалацией. МИД восьми стран осудили санкции США против МУС.

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    10 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Россияне Семьянова и Николаев стали чемпионами Европы по стрельбе в миксте

    Россияне Семьянова и Николаев завоевали золото чемпионата Европы по стрельбе

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спортсмены Дарья Семьянова и Рамир Николаев завоевали золотые медали в миксте в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Афинах.

    В финале турнира российские стрелки показали результат в 36 очков, установив новый рекорд Европы, передает РИА «Новости».

    Серебряные медали завоевали представители Словакии Зузана Рехак-Штефечекова и Эрик Варга, набравшие 33 очка. Бронза досталась чешским спортсменам Зине Грдличковой и Иржи Липтаку с результатом 24 очка.

    Чемпионат Европы в Греции стартовал 27 сентября и продлится до 13 октября. На соревнованиях российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

    Российская пловчиха Ралина Гилязова заняла первое место на дистанции 50 метров брассом на втором этапе Кубка мира на короткой воде, проходящем в Ташкенте.

    В субботу пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на 50 метрах баттерфляем.

    Российский спортсмен Инал Тасоев завоевал золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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