Оправдание Вайнштейна стало подарком для Трампа

Tекст: Дмитрий Бавырин

Отмена обвинительного приговора Харви Вайнштейну стала в Америке шоком для общественности, но не для юристов. Они и прежде указывали на грубую игру прокуроров, позвавших в суд и таких свидетелей, чьи показания не имели прямого отношения к делу, но выставляли подсудимого в негативном свете.

Из показаний следовало, что «гениальный продюсер», как титловали Вайнштейна прежде, лжец, хам, драчун, харассер и просто сволочь. К тому моменту в домогательствах и/или изнасиловании его уже обвинили более 80 женщин, включая «звезд» первой величины - Кейт Бланшетт, Анджелину Джоли и Уму Турман, так что на скамье подсудимых сидел законченный образ монстра – серийного насильника и похотливого деспота.

Судили его, однако, по конкретным обвинениям – тем, которые не остались голословными и превратились в реальный уголовный процесс: за «принуждение к оральному сексу» в 2006-м и изнасилование в 2013-м. Теперь Высший суд штата Нью-Йорк признал подбор свидетелей «вопиющим нарушением», аннулировав приговор в 23 года тюрьмы и назначив новое рассмотрение.

Вместо того, чтобы выйди на свободу, продюсер угодил в больницу: по словам адвоката, «в плане здоровья у него что-то вроде крушения поезда». Отпускать Вайнштейна на все четыре стороны пока никто не собирается, поскольку существует еще один, более поздний приговор от февраля 2023 года, по которому голливудскому небожителю присудили еще 16 лет за другой доказанный эпизод сексуального насилия десятилетней давности.

Однако первое дело было самым громким, именно оно разрушило карьеру Вайнштейна и привело к его аресту после серии устных разоблачений со стороны актрис. Теперь же получается, что судии его «по беспределу», а если бы другие люди не подсуетились с другим обвинением, серийного насильника пришлось бы отпускать.

Это несомненно подогреет теории заговора, связанные с Вайнштейном, наиболее популярная их которых отнюдь не в том, что он стал жертвой оговоров (такая почему-то популярна в России). Наоборот,

Вайнштейну приписывают покровительство со стороны либеральной элиты США, включая Барака Обаму и Хиллари Клинтон, благодаря которому он спокойно развратничал и насиловал десятилетиями, находясь в зените голливудской славы.

Более всего он известен как сооснователь (на паях с братом) студии Miramax Films, ставшей крупнейшей из независимых, то есть не принадлежащих к огромным корпорациям «старого Голливуда». На ней выпускал фильмы, например, Квентин Тарантино, а сам Вайнштейн слыл человеком, имеющим особое «чутье» в отношении новых талантов, перспективных сюжетов и будущих шедевров.

Со временем Вайнштейн превратился в важного спонсора Демократической партии США и ее кандидатов в президенты, что распространило его влиятельность далеко за пределы кинематографа. Будучи состоявшимся профи из индустрии развлечений с уймой важных связей и технических возможностей, он вел эксклюзивные кампании по сбору средств сиречь заваливал своих покровителей деньгами, став незаменимым союзником «вашингтонского болота» на «фабрике грез».

Падение Вайнштейна оказалось серьезным ударом по демократам и еще по одной причине: как-то вдруг выяснилось, что о невоздержанности «гениального продюсера» знали практически все в отрасли, но не предавали это огласке по соображениям корысти и/или страха. А если влиятельные покровители из Вашингтона не позволяли прижать Вайнштейна прежде, они же могли способствовать отмене приговора теперь, – в рядах сторонников Дональда Трампа зачастую рассуждают именно так.

Это далеко не самая безумная или недостоверная теория заговора в их исполнении. Та, например, по которой Обама до сих пор тайно правит США, звучит еще более спекулятивно, но как будто дополняет связанную с Вайнштейном, ведь осудили его при президенте Дональде Трампе, а отменили приговор при президенте Джо Байдене – демократе и соратнике Обамы.

Из-за такого контекста отмена приговора Вайнштейна как взрыв «информационной бомбы» выгоден прежде всего Трампу. Нью-Йорк – очень либеральный штат, цитадель влияния Демократической партии. А картина сейчас такая, что пока один нью-йоркский суд (причем главный) аннулирует тюремный срок самого скандального харассера в истории Америки и, по совместительству, спонсора демократов, другой нью-йоркский суд пытается посадить главного врага этих же демократов (то есть Трампа) по беспрецедентному делу.

Еще ни разу в истории против бывшего президента или кандидата в президенты США от одной из ведущих партий не начинали уголовного преследования. Хуже того, обвинение звучит парадоксально, а в некоторых странах в принципе не имело бы шансов на успех. Как утверждает прокурор, у Трампа была связь с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой он заплатил за молчание в период своей первой президентской кампании. Преступление в том, что подобные «траты на имидж» нужно было проводить через избирательные счета кандидата, а Трамп решил вопрос через личного адвоката, которые его впоследствии заложил властям.

Формально это нарушение финансовой отчетности, но с виду очень похоже на выборочную расправу по политическим мотивам при том, что в основе обвинения лежит секс по обоюдному согласию. А Вайнштейна обвинили в сексуальном насилии десятки человек, что превратило его в глазах нации в чудовище, не достойное снисхождения, которое теперь оборачивается жертвой «вопиющих нарушений». Ведь он же Вайнштейн, а не Трамп.

Еще один примечательный момент, также работающий в пользу Трампа: против него прокуроры используют похожую тактику с очерняющими показаниями не свидетелей предполагаемого преступления, а недоброй памяти знакомых. Учитывая прецедентный характер права в США, суд все того же штата Нью-Йорк не может не учитывать, что в случае Вайнштейна подобный метод убеждения присяжных признан неприемлемым.

Если же осуждение Трампа все равно состоится, то станет еще более опасным для внутренней стабильности государства, чем предполагалось ранее. Оно покажется «трампистам» особенно наглой расправой со стороны правящей партии, задача которой – сохранить в Белом доме немощного старика Байдена хоть тушкой, хоть чучелом в то время, пока настоящие преступники типа Вайнштейна уходят от ответственности благодаря связям с «глубинным государством».

Так называемую третью волну феминизма, чьей отличительной чертой стали разоблачения харассмента, демократы пытались использовать против Трампа, однако не преуспели. Трампу удалось победить на выборах, а жертвами поднявшейся волны оказались люди, приближенные к самим демократам, – от Вайнштейна до Кевина Спейси.

Происходящее теперь напоминает корректировку огня, который система, выйдя из-под контроля, вела по своим. А Трамп – это, помимо прочего, официально установленная жертва судебного произвола: когда высший суд другого либерального штата – Колорадо – запретил ему участвовать в выборах как «мятежнику», верховный суд США единогласно отменил это решение как заведомо противоречащее закону.

Чем дольше ведется борьба с Трампом, тем меньше похожи фантазии «трампистов» об антигосударственном заговоре развратной секты либералов на собственно фантазии. Раз от разу американская система подбрасывает сюжеты, способные превратить в конспирологов даже упрямых рационалистов, которые лично Трампа терпеть не могут.

Чего только стоит дело финансиста Джеффри Эпштейна, бывшего личным другом и сутенером американских политиков и членов британской королевской семьи. Согласно официальной версии, он покончил с собой в тюремной камере при странных обстоятельствах, что решило для клиентов Эпштейна значительную часть проблем.

Но если бы очередной суд в Нью-Йорке постановил, что Эпштейн поставлял своим клиентам не малолетних детей, а совершеннолетних карликов, удивляться не стоило бы. Такие времена.