  • Новость часаВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    7 мая 2024, 09:02 Мнение

    Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Из трех вариантов «плана Трампа по Украине» России подходят два
    НАСА назвало Шепарда первым космонавтом
    Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши из «Ворониных»

    Последние несколько недель характеризовались повышенной эмоциональностью в отношениях России с нашими друзьями и партнерами в Центральной Азии. И если раньше источником беспокойства для наблюдателей были отдельные события в Казахстане, то в этот раз дипломатические осложнения возникли с республиками, которые традиционно рассматривались в Москве, как доставляющие наименьшее беспокойство.

    Несколько дней назад МИД Таджикистана выпустил рекомендации для граждан республики воздержаться от поездок в Россию. Чуть позже к Душанбе присоединились власти Киргизии, также призвавшие соотечественников без веских причин не торопиться с поездками. Последнее тем более вызывало здесь недоумение, поскольку Киргизия – это страна Евразийского союза, граждане которой обладают на российском рынке труда равными с россиянами правами.

    Сейчас возникшие недоразумения удастся, видимо, утрясти, и мы дружно встретим общий для всех праздник Великой Победы 9 мая. Он, кстати говоря, отмечается в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, как один из самых важных праздников. Однако в долгосрочной перспективе отношения с Центральной Азией – это вопрос, связанный с российской внешней и внутренней политикой, решение которого зависит одновременно от массы субъективных и объективных факторов.

    И дело не в том, что у части российской общественности введенные странами ЦА для самих себя ограничения вызвали некий энтузиазм. Хотя и это должно будет учитываться политиками в будущем. Важнее другое – не имея возможности отгородиться от Центральной Азии, Россия так или иначе будет следовать здесь путем проб и ошибок, неизбежно учитывая географическую близость и связанность. Хотя бы потому, что необходимость совместной борьбы с внешними вызовами – экстремизмом и трансграничной преступностью – никто не отменял.

    Это для англичан, французов или испанцев навсегда уйти из бывших частей единых империй было весьма просто. После Второй мировой войны они сжались до размеров «национального ядра», локализованного в Европе и управляемого из-за океана, и с легкой душой оставили своих бывших подданных на произвол судьбы, ограничившись созданием механизмов их эксплуатации. Это стало возможным по двум причинам. Во-первых, географическая изоляция Европы от остального мира, позволяющая ее народам «закукливаться» в своем уютном мирке. Во-вторых, потеря самой Европой самостоятельности, что избавило ее политиков от необходимости принимать действительно важные решения на основе национальных интересов. Жить в таких условиях, несомненно, легче.

    Однако даже при этом мы видим, с какими трудностями сталкиваются общества европейских стран в отношениях с мигрантами с арабского Востока и из Африки. А построенная там за последние 40–50 лет инфраструктура влияния стран Европы стремительно разрушается, бегство французов из Африки тому самый лучший пример.

    В качестве противоположного примера приводят США как державу, которая успешно налаживает диалог с разными элитами, «приручает» их, в том числе коррупционными схемами. Россия, кстати говоря, никогда на такую элитную политику ставку не делала. Но мы знаем, что 18 террористов, атаковавших Америку 11 сентября 2001 года, были уроженцами и гражданами Саудовской Аравии – одного из наиболее близких союзников США на Ближнем Востоке на тот момент. Таким образом, держава, с которой мы соперничаем, но часто приводим себе в пример, показывает – приручение элит и даже самые близкие отношения не являются гарантией ни от чего.

    Для России европейский или американский пути не годятся. Отношения с партнерами нужно выстраивать на «холодную голову», но учитывая все их особенности. Понимание этого, как видим, есть в высших эшелонах власти и дипломатическом сообществе.

    Во-первых, Россия в принципе не может закрыться в своем «национальном ядре», поскольку сама является многонациональным и многоконфессиональным государством. Тем более расположенным на просторах Северной Евразии, не отделенной от Юга явными топографическими барьерами. Граница между нами и дружественным Казахстаном составляет 7598 км – это один из самых длинных сухопутных рубежей на политической карте мира. Построить вдоль нее непроходимую стену представляется технически невозможным, а политически – лучшим подарком нашим противникам на Западе и друзьям на Востоке.

    Во-вторых, Россия сохранила свою самостоятельность как мировая держава. Это значит, что мы должны сами выстраивать политику в отношениях с соседями, не уповая на то, какие указания поступят из НАТО или Евросоюза. Страны этих блоков избавлены от необходимости думать своим умом, а мы – нет. Россия остается важнейшим фактором международной безопасности на пространстве бывшего СССР, от которого ждут посредничества в случае конфликтов между его республиками.

    Если мы претендуем на звание одной из ведущих держав мира, то отстранение – это не самый подходящий способ вести дела с ближними и дальними соседями. Именно ответственность России, как огромной ядерной державы, стала одной из причин того, что после 1991 года у нас не сложился диалог с Евросоюзом и НАТО – туда не берут тех, кто в силу географии или силовых ресурсов должен сам принимать решения. Это одновременно накладывает обязательства на всем окружающем нас пространстве.

    И наконец, страны Центральной Азии – это в любом случае колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. Вопрос здесь в последовательности совершенствования политики управления движением этих ресурсов, а также совместной борьбы с рисками в условиях того, что пока страны ЦА легче, чем Россия, досягаемы для внешнего воздействия экстремистов и спецслужб стран Запада.

    Оценивать, насколько российская политика в этом эффективна, нужно, но пока не особенно эмоционально – мы идем по этому пути только последние 30 лет. И опыта, на который можно положиться, нет. Европейские или американские рецепты не годятся хотя бы потому, что Россия – другая страна в других географических и культурных условиях. А Китай никогда не сталкивался с такими вызовами и не может предложить ничего дельного. 

    При этом политика России в отношении Юга будет развиваться в условиях объективных процессов в мировой политике, среди которых на первом месте – формирование феномена Мирового большинства. Санкционное давление Запада на Москву уже в первой половине 2022 года выявило, что значительное количество стран мира совершенно не собираются подстраиваться под США и Европу, жертвуя своими интересами. Благодаря этому явлению Россия сохранила широкий доступ на глобальный рынок, а многие политические усилия Запада по нашей изоляции оказались блокированы самой жизнью.

    Однако, приветствуя Мировое большинство, нужно понимать, что множество малых и средних стран мира становятся более свободными в своих внешних связях, а также стремятся пользоваться каждой возможностью для заявления суверенной позиции. И нам это может не нравиться так же, как США недовольны поведением своих союзников в странах Персидского залива. За тем исключением, что российская политика на пространстве бывшего СССР никогда не была настолько же хищнической, как действия Запада в Африке или на Ближнем Востоке. Но это не отменяет того, что самостоятельными становятся все страны мира – и именно из этого нужно исходить в будущем. Ставя во главу угла экономические интересы России и безопасность ее граждан.

    Другие материалы автора


    Главное
    На убитом в ЛНР наемнике ВСУ найден шеврон с французским флагом
    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра
    Минобороны получило партию модернизированных БМП-3
    Во Владивостоке арестован американский солдат
    Миссия Украины в ООН предприняла попытку сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке
    США решили признать Путина следующим президентом России
    Китайские хакеры взломали систему Минобороны Британии

    Преодолена критическая зависимость от западных турбин

    Россия преодолела зависимость от газовых турбин большой мощности Siemens и General Electric, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. И Россия, в отличие от Ирана, сделала это благодаря собственным мозгам и технологиям. Первая серийная турбина будет установлена на электростанцию на Таманском полуострове. Как Россия вообще оказалась в такой критической зависимости от западных турбин? Подробности

    Перейти в раздел

    Из трех вариантов «плана Трампа по Украине» России подходят два

    Журналисты и политологи по всему миру гадают, каким может быть «план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине», которым он регулярно хвастается, однако никому не показывает. В основном обсуждается один из трех сценариев. Но есть еще и четвертый, наиболее вероятный. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит туристический суверенитет

    Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России. Подробности

    Перейти в раздел

    Марин Ле Пен защитила ядерное оружие от Макрона

    Новым поводом для конфликта между президентом Эммануэлем Макроном и остальными французами стала судьба французского ядерного оружия. Макрон хочет сделать его как бы общим для ЕС, чтобы сдерживать Россию. Идею приняли в штыки, а самый громкий голос принадлежит лидеру самой популярной партии – Марин Ле Пен. Она объяснила, чем это грозит. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............