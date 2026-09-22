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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    13 комментариев
    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня

    Названы три фактора рекордного результата «Единой России» на выборах в Госдуму

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Названы три фактора рекордного результата «Единой России» на выборах в Госдуму
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила рекордные 355 мандатов. При этом выборы показали и другие изменения в политических предпочтениях граждан – выросла поддержка ЛДПР и «Новых людей», тогда как КПРФ и «Справедливая Россия» потеряли позиции. Что стоит за этой динамикой, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР?

    Результаты голосования подтвердили надежность исследований социологических центров, в том числе в контексте результата «Единой России», отметил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «Итоговый показатель партии власти превзошел прогнозы», – указал он.

    «Для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. А на это, безусловно, есть запрос», – говорит спикер. Отдельно он отметил роль федеральной пятерки партии. «Например, столичный мэр Сергей Собянин стал восприниматься как образ всеобщего будущего страны, как ориентир того, как должна жить Россия», – считает аналитик.

    Важнейшей политической предпосылкой результата «Единой России» стала и акцентированная поддержка со стороны президента Владимира Путина, добавил Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он. При этом Костин выделяет сразу несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    Три «И»: идеология, инфраструктура, информация

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений. Крайне важно всей этой инфраструктурой заниматься, это был один из приоритетов партии», – продолжает эксперт.

    По его словам, системная работа с этой инфраструктурой велась на протяжении двух лет. Партия занималась сторонниками, муниципальными депутатами, членами партии и первичными организациями. «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат», – считает спикер.

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке. Отдельно эксперт указал на политико-технологическую составляющую кампании. «Речь о программном блоке, который курировал председатель партии. Была широкая кампания, которая сформировала устойчивое отношение к «Единой России» как к партии, которая выполняет свои обещания, умеет работать и понимает проблемы», – акцентирует Костин.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что произошло с остальными партиями?

    Оценили эксперты и результаты других участников кампании. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    При этом, по оценке Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», нынешняя кампания отразила следующие тенденции: КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    На ваш взгляд
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    21 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин назвал Лужкова патриотом

    Путин отметил защиту исторических ценностей Лужковым в день его 90-летия

    Путин назвал Лужкова патриотом
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в день 90-летия Юрия Лужкова назвал бывшего мэра Москвы настоящим патриотом, отстаивавшим исторические ценности.

    Российский лидер направил приветствие участникам торжественного мероприятия в связи с 90-летием бывшего мэра столицы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Юрий Михайлович на деле отстаивал наши традиционные, исторические ценности, поддерживал моряков-черноморцев, жителей Крыма и Севастополя. И в этих, и в других вопросах действовал как патриот Отечества», – говорится в тексте послания.

    Напомним, в Москве открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову.

    В прошлом году президент России поручил провести праздничные мероприятия к девяностолетию политика.

    Ранее глава государства заявил о необходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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    21 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах

    Чечня стала абсолютным лидером по явке избирателей в России

    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    @ Елена Афонина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов назвал республику безоговорочным лидером по числу проголосовавших граждан среди всех российских регионов.

    В регионе зафиксировали самую высокую активность граждан на прошедших выборах, передает РИА «Новости». «Аналогов нашим выборам, я могу сказать уверенно, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. Потому что у нас была самая высокая явка избирателей», – подчеркнул руководитель республиканского избиркома.

    По словам Байханова, такие выдающиеся показатели стали прямым результатом высокого уровня доверия местного населения к избирательному процессу.

    Напомним, явка на выборах в Чеченской Республике составила 95,19%.

    Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму превысила результаты прошлых лет.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах направить на дивиденды половину рекордной прибыли текущего года.

    Руководитель финансовой организации ожидает достижения исторических максимумов по доходам при благоприятной экономической конъюнктуре, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году», – сказал Герман Греф.

    По итогам прошлого года банк заработал 1,706 трлн рублей. Этот показатель превысил результаты 2024 года на 7,9%.

    Кроме того, руководство планирует направить на выплату дивидендов 50% от полученной чистой прибыли. Глава компании подчеркнул, что банк не отступает от взятых на себя обязательств. Предыдущая встреча президента и главы Сбербанка проходила в марте этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герман Греф анонсировал выплату рекордных дивидендов за 2025 год в размере 853 млрд рублей.

    Владимир Путин назвал хорошими финансовые результаты кредитной организации.

    Ранее глава государства отметил солидную устойчивость Сбербанка.

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    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

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    21 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    Избирком Белгородской области признал состоявшимися выборы губернатора региона

    Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы депутатов Государственной думы и главы региона состоявшимися и действительными, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

    По его словам, голосование проходило досрочно с 13 по 17 сентября, а основные дни пришлись на период с 18 по 20 сентября, передает РИА «Новости».

    «Большая работа проделана, все избирательные комиссии сдали всю документацию, все 100% протоколов введены в систему ГАС «Выборы»… Выборы на территории Белгородской области признаны действительными и состоявшимися», – сообщил Лазарев на брифинге для журналистов.

    Секретарь избиркома Дмитрий Козлов добавил, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев одержал победу. Он набрал 65,97% голосов избирателей. Итоговая явка составила 63,39%.

    В мае президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В августе глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона.

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    21 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Лукашенко назвал явку на выборах достойным ответом на попытки расколоть Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результаты парламентских выборов в России четким ответом на попытки внешних сил расколоть общество.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – заявил глава республики, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента канал «Пул первого» в Max.

    Политик также обратил внимание на то, что результаты голосования убедительно доказывают приверженность граждан России курсу президента России Владимира Путина. По его словам, этот курс направлен на стабильное развитие уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на выборах в Государственную думу в 2026 году превысила результаты предыдущих избирательных кампаний и составила 59,32%. По итогам обработки большинства протоколов партия «Единая Россия» получает более 57% голосов.

    В преддверии голосования недружественные страны пытались убедить россиян в бесполезности участия в выборах.

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    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

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    21 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Ковальчук победил на выборах губернатора Брянской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора, заручившись поддержкой более 67% избирателей, сообщили в областной избирательной комиссии.

    После завершения обработки 100% избирательных протоколов Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора Брянской области, набрав 67,54% голосов, передает РИА «Новости».

    Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, получивший поддержку 14,91% избирателей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Руслан Титов с результатом 8,05%.

    За Алексея Тимошкова из партии «Справедливая Россия» проголосовали 4,7% жителей региона. Кандидат от «Новых людей» Александра Казачкова получила 3,73% голосов.

    Напомним, Ковальчук временно исполнял обязанности главы Брянской области с мая 2026 года, сменив на этом посту Александра Богомаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской Народной Республики.

    На новом посту главной целью своей работы руководитель региона назвал безопасность населения.

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    21 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии столицы, отметив важность традиций, заложенных бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

    Российский лидер направил приветственную телеграмму участникам торжественного мероприятия, посвященного 90-летию со дня рождения бывшего градоначальника Юрия Лужкова. В своем обращении глава государства отметил значительный вклад экс-мэра в развитие столицы.

    «Убежден, что Москва и в дальнейшем будет успешно развиваться, в том числе опираясь на крепкие традиции, заложенные Юрием Михайловичем Лужковым», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, в день 90-летия Юрия Лужкова в Москве открыли памятник бывшему мэру.

    Весной организационный комитет анонсировал масштабную программу празднования юбилея политика.

    В начале сентября Владимир Путин посетил праздничный концерт в честь Дня города.

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    21 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю успешного завершения выборов депутатов Государственной думы.

    «Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».

    Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.

    В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.

    Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.

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    21 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    Выборы губернатора Ульяновской области признали состоявшимися

    Русских победил на выборах губернатора Ульяновской области с 77,05% голосов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Ульяновской области официально утвердила итоги голосования, на которых победу одержал действующий глава региона Алексей Русских с результатом 77,05% голосов.

    «Проектом постановления предлагается признать выборы губернатора области 20 сентября 2026 года состоявшимися и действительными. <…> Принято единогласно», – заявила председатель облизбиркома Елена Горбунова, передает ТАСС.

    По итогам обработки всех протоколов действующий руководитель региона Алексей Русских набрал 77,05% голосов. Свою поддержку ему выразил 484 361 избиратель.

    В мае президент Владимир Путин перенес встречу с главой Ульяновской области Алексеем Русских.

    Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко победил на выборах главы региона с 70,89% голосов.

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы руководителя субъекта состоявшимися.

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    21 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Крыму и Мурманской области

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам голосования правящая партия «Единая Россия» сохранила лидерские позиции в Крыму и Мурманской области, значительно опередив ближайших конкурентов из коммунистической партии и других политических объединений.

    После подсчета бюллетеней «Единая Россия» уверенно лидирует в Крыму, передает РИА «Новости».

    «Голоса распределились следующим образом: партия «Единая Россия» – 450 862 голоса (60,70%), КПРФ – 73 314 голосов (9,87%), ЛДПР – 57 416 голосов (7,73%), Партия «Новые люди» – 56 379 голосов (7,59%), партия «Справедливая Россия» – 39 592 голоса (5,33%)», – заявил глава избиркома Михаил Малышев.

    Остальные политические силы набрали в республике менее 5%. Итоговая явка на полуострове составила 48,52%, в голосовании приняли участие более 744 тыс. избирателей.

    В Мурманской области после обработки всех протоколов «Единая Россия» получила 40,07%. Второе место досталось КПРФ с 15,58%, третье заняла ЛДПР, набравшая 13,96%, передает ТАСС.

    За ними следуют «Новые люди» и «Справедливая Россия», получившие 12,36% и 7,36% соответственно.

    По словам руководителя регионального избиркома Антона Богомолова, в одномандатном округе победила Татьяна Кусайко с результатом 35,36%. Он отметил, что явка достигла 49,57%, превысив показатели прошлых лет, при этом выборы прошли без серьезных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов. «Единая Россия» одержала победу во всех округах Москвы.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Мельниченко получил удостоверение губернатора Пензенской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально получил удостоверение главы региона после признания выборов состоявшимися.

    Мельниченко официально вступил в должность главы региона, получив соответствующий документ. Избирательная комиссия Пензенской области признала выборы состоявшимися, а их результаты – действительными.

    «Постановлением Избирательной комиссии Пензенской области от 21 сентября 2026 года прошедшие накануне выборы губернатора региона признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. Председатель комиссии Александр Андреевич Синюков вручил мне удостоверение избранного губернатора Пензенской области», – сообщил Мельниченко в своем канале в Max.

    Он выразил благодарность членам избирательных комиссий всех уровней за профессионализм и слаженную работу. Мельниченко подчеркнул, что предвыборная борьба велась честно, опираясь на политические программы, нацеленные на развитие области и улучшение жизни граждан, без использования грязных политтехнологий.

    На прошедших выборах Олег Мельниченко одержал победу с результатом 70,89% голосов.

    В апреле текущего года глава региона отправил в отставку областной кабинет министров.

    Чуть ранее губернатор доложил президенту России о рекордном снижении уровня безработицы.

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    22 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с правительством об обелении экономики

    Кремль: Путин в среду проведет совещание с правительством об обелении экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет видеоконференцию с членами правительства для обсуждения внедрения цифровой системы маркировки в целях вывода бизнеса из тени, сообщили в Кремле.

    Глава государства встретится с министрами в онлайн-формате, сообщил Кремль в Max. «23 сентября Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики», – говорится в публикации.

    Ожидается, что с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Помимо главной темы, участники встречи планируют рассмотреть ряд текущих вопросов.

    В начале сентября пресс-служба Кремля ранее анонсировала видеосовещание президента с правительством по вопросам применения системы «Честный знак».

    В августе глава государства отметил успешные результаты декриминализации финансовой системы страны.

    До этого российский лидер назвал вывод отечественной экономики из тени приоритетной задачей для федеральных ведомств.

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    22 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Политолог отметил концентрацию «Единой России» на практических задачах

    Политолог Соловьев: Народная программа добавила голосов «Единой России»

    Политолог отметил концентрацию «Единой России» на практических задачах
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Успех «Единой России» на выборах в Госдуму во многом связан с тем, что партия говорила с избирателями о конкретных проблемах и решениях, считает политолог Сергей Соловьев. По его мнению, Народная программа объединила ответы на запросы общества с национальными проектами развития, благодаря чему избиратели смогли увидеть связь между заявленными планами и общим курсом страны.

    «Выборы всегда являются своеобразной лакмусовой бумажкой – они отражают общие настроения в стране», – отметил политолог Сергей Соловьев. По его мнению, успех «Единой России» на выборах во многом был достигнут благодаря акценту партии на Народной программе в период предвыборной кампании.

    «Народная программа демонстрирует грамотный и зрелый подход к решению актуальных вопросов. Она органично связана с национальными проектами и соответствует задачам, обозначенным в указах президента о комплексном развитии государства – от политического до технологического суверенитета. В этом ее главное преимущество», – считает собеседник.

    По словам Соловьева, содержательное наполнение программы позволило партии выстроить понятную связь между стратегическими задачами государства и повседневными запросами граждан. «В ее основу легли серьезные аналитические материалы, отражающие состояние общества и наиболее злободневные вопросы социально-экономического развития. Такой подход позволяет выстраивать более доверительное взаимодействие граждан с властью», – пояснил политолог.

    Естественно, одной программы для получения поддержки недостаточно – важно, чтобы за заявленными задачами стояла готовность заниматься реальными задачами, подчеркивает эксперт. По его оценке, наличие конкретной повестки и предложений по решению актуальных проблем ограничивало критиков и скептиков – у них «мало шансов раздуть костер политического недовольства».

    Отдельным фактором Соловьев назвал результаты голосования в исторических регионах. Он считает, что участие их жителей придало итогам кампании дополнительное значение. «Люди, находясь в непростых условиях, проявили особую гражданскую позицию. Их волеизъявление можно назвать мужественным, – подчеркнул специалист. – Уверен, этот фактор также повлиял на итоговые цифры».

    В совокупности, по мнению Соловьева, перечисленные факторы позволяют «Единой России» говорить о сохранении роли ведущей политической силы страны.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ составила 90,88%.

    В понедельник ЦИК огласил промежуточные результаты выборов. После обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» набирает 57,97% голосов и лидирует в 208 одномандатных округах. Партия получает 355 депутатских мест – рекордное количество за всю историю участия в парламентских выборах.

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