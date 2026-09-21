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Мельниченко победил на выборах губернатора Пензенской области
Мельниченко победил на выборах губернатора Пензенской области с 70,89% голосов
Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко («Единая Россия») победил на выборах главы региона с 70,89% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили в ЦИК региона.
Действующий глава региона Олег Мельниченко одержал победу на выборах губернатора Пензенской области, получив 70,89% голосов избирателей. Такие данные были получены после обработки всех 100% бюллетеней, передает РИА «Новости».
«Мельниченко 70,89%», – сообщили агентству представители областной избирательной комиссии.
Второе место в предвыборной гонке занял кандидат от КПРФ Олег Шаляпин, заручившийся поддержкой 13,07% избирателей. Третий результат показал представитель ЛДПР Павел Куликов с 6,73% голосов. На четвертой строчке расположился Михаил Лисин от партии «Справедливая Россия», набравший 5,21%. Замкнул пятерку лидеров Виктор Ерошенко, представляющий «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», за которого проголосовали 3,03% пришедших на участки.
Олег Мельниченко руководит Пензенской областью с сентября 2021 года. На предыдущих выборах главы региона он также одержал победу, показав тогда результат в 72,38% голосов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Госдумы.
Ранее Центризбирком сообщил о результате «Единой России» в 57,86% голосов после подсчета 90,43% бюллетеней.
На выборах депутатов Государственного совета Чувашии эта партия одержала победу с 49,13% голосов.