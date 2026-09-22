Президент Бразилии констатировал исторический провал ООН

Президент Бразилии Лула да Силва констатировал исторический провал ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на открытии сессии, глава государства подверг резкой критике работу международного института, передает РИА «Новости». «ООН проваливается в решении одной из своих ключевых задач – в освобождении человечества от бича войны. Доверие к ней никогда не было настолько низким», – подчеркнул политик.

Он также добавил, что Совет Безопасности не справляется со своими прямыми обязанностями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указал на утрату Организацией Объединенных Наций способности предотвращать глобальные конфликты.

В начале сентября президент России Владимир Путин призвал повысить эффективность работы всемирной организации.

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске глобальной катастрофы из-за повсеместного нарушения Устава ООН.