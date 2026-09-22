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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    26 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    13 комментариев
    22 сентября 2026, 18:48 • Новости дня

    Президент Бразилии констатировал исторический провал ООН

    Президент Бразилии Лула да Силва констатировал исторический провал ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее обвинил ООН в неспособности предотвращать вооруженные конфликты и решать ключевые международные задачи.

    Выступая на открытии сессии, глава государства подверг резкой критике работу международного института, передает РИА «Новости». «ООН проваливается в решении одной из своих ключевых задач – в освобождении человечества от бича войны. Доверие к ней никогда не было настолько низким», – подчеркнул политик.

    Он также добавил, что Совет Безопасности не справляется со своими прямыми обязанностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указал на утрату Организацией Объединенных Наций способности предотвращать глобальные конфликты.

    В начале сентября президент России Владимир Путин призвал повысить эффективность работы всемирной организации.

    Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске глобальной катастрофы из-за повсеместного нарушения Устава ООН.

    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории из-за украинских атак.

    Гутерриш, выступая на Генеральной Ассамблее организации, обратил внимание международного сообщества на ситуацию с гражданским населением России в ходе конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта… в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», – подчеркнул он.

    Генсек ООН отметил, что удары по инфраструктуре несут опасность не только для местных жителей. По его словам, такие действия создают серьезные риски для мировых логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Организация Объединенных Наций потребовала остановить атаки на мирное население после удара украинских войск по Краснодарскому краю.

    Ранее Антониу Гутерриш решительно осудил удары украинских беспилотников по территории России.

    В июне российские дипломаты обвинили генсека ООН в замалчивании информации о жертвах среди детей при обстрелах со стороны ВСУ.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    21 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    МИД исключил встречи Лаврова с представителями Украины на ГА ООН

    Замглавы МИД Алимов: Лавров не планирует встречаться с украинцами на ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    График министра иностранных дел России Сергея Лаврова на предстоящей Генассамблее ООН не предусматривает контактов с украинской стороной, сообщил заместитель министра Александр Алимов.

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило расписание главы делегации на неделе высокого уровня, передает РИА «Новости». Алимов детально прокомментировал повестку предстоящего визита.

    «В рабочем графике министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который по традиции будет возглавлять российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, встреч с представителями Украины не значится», – сказал дипломат.

    Ожидается, что руководитель российской делегации выступит с речью 26 сентября. Именно он официально представляет страну на текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Украинская тематика войдет в число главных вопросов на его международных переговорах.

    Российский министр запланировал в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

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    21 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша

    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша 24 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По словам Дюжаррика, встреча состоится 24 сентября, передает РИА «Новости». Он подтвердил информацию о предстоящих переговорах во время брифинга для журналистов.

    Отвечая на вопрос агентства о дате проведения встречи, он заявил: «Четверг».

    В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели переговоры в Нью-Йорке.

    В июле постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генсека на письмо российского министра о ситуации в Буче.

    В начале сентября Гутерреш выступил за обновление глобальных структур.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    22 сентября 2026, 06:37 • Новости дня
    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша серьезным посредником по Украине

    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша посредником по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил об отсутствии у Москвы доверия к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.

    «Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Срок полномочий Антониу Гутерреша на посту генсекретаря ООН завершается 31 декабря.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что генсек ООН открыто поддерживает позицию западных стран, в том числе в контексте ситуации на Украине.

    Российскую столицу уже посетили потенциальные претенденты на пост главы ООН. Среди них генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан и бывший президент Чили Мишель Бачелет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу и обвинил Запад в узурпации секретариата организации. Глава МИД России также назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.


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    22 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче

    Лавров: Генсек ООН откровенно путается в своих показаниях по Буче

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях уходящего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно инцидента в Буче.

    Выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», Лавров раскритиковал позицию ООН по Буче, передает ТАСС.

    «Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях», – заявил Сергей Лавров.

    По словам министра, Антониу Гутерриш то ссылается на секретность списков погибших и внутренние правила, то полностью отрицает наличие подобной информации. Лавров добавил, что Москва больше не рассчитывает на конструктивное содействие со стороны Секретариата ООН. Саму инсценировку убийства мирных жителей глава МИД счел самым циничным фарсом.

    Российские войска покинули Бучу 30 марта 2022 года в качестве жеста доброй воли на фоне стамбульских переговоров с Украиной. На следующий день уход военных публично подтвердил мэр города. Лишь спустя несколько суток западные телеканалы распространили кадры с телами на улицах. По факту провокации в России возбудили уголовное дело о дискредитации армии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Антониу Гутерреша в нарушении принципа нейтралитета.

    Согласно данным России, власти Украины использовали тела убитых боевиков в Буче для создания масштабной фальсификации.

    Ранее Сергей Лавров указал на уклонение руководства ООН от предоставления списков жертв инцидента.

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    22 сентября 2026, 07:12 • Новости дня
    Главы МИД Турции, Саудовской Аравии, Египта и Пакистана встретились на ГА ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии провели совместную встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

    «Глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие в шестой встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии», – говорится в официальном сообщении турецкого МИД, передает РИА «Новости».

    Переговоры прошли в рамках консультационного формата четырех стран. Предыдущая, четвертая встреча министров в подобном составе состоялась 21 июня в Каире.

    Кроме того, Фидан провел отдельную координационную встречу с главами МИД ОАЭ, Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.

    В прошлом месяце Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза.

    Эти страны договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи публично прокомментировал новое оборонное соглашение трех государств.

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    22 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости отмены права вето в Совете Безопасности ООН, поскольку нынешняя система устарела.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от постоянного членства в Совете Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Отмена права вето должна стать как отправной точкой, так и фундаментальной стратегической целью любой значимой реформы», – написал глава государства в статье для издания Bloomberg.

    По мнению турецкого лидера, мировые потрясения, такие как пандемии, энергетические кризисы и региональные конфликты, доказывают неэффективность передачи решения глобальных проблем ограниченному числу столиц. Он подчеркнул, что действующая структура международных отношений устарела и отражает реалии после Второй мировой войны.

    Политик считает, что простое расширение числа постоянных членов лишь усугубит проблему концентрации власти. Вместо этого он предложил избирать всех членов Совбеза через Генеральную Ассамблею на определенные сроки. Государства, желающие переизбраться, должны будут заручиться поддержкой большинства стран-членов.

    Кроме того, Эрдоган выступил за создание широкой коалиции в Генассамблее, чтобы ни одна страна не могла постоянно блокировать волю международного сообщества. Он призвал восстановить баланс сил и усилить полномочия Генеральной Ассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году турецкий лидер заявил о желании Анкары стать постоянным членом Совбеза ООН.

    Годом позже в Кремле поддержали идею адаптации данного международного органа к современным условиям.

    В сентябре текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности.

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    22 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Генсек ООН раскрыл прибыль западного бизнеса от конфликта на Украине

    Гутерриш: Нефтяники Запада заработали 500 млрд долларов на конфликте на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал западные нефтяные компании за извлечение сверхприбылей на фоне украинского кризиса.

    Пять крупнейших западных нефтяных компаний заработали почти полтриллиона долларов после начала конфликта на Украине. Об этом Гутерриш заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

    «На протяжении десятилетий крупный нефтяной бизнес относился к атмосфере как к открытой канализации – и наживался на последствиях», – заявил генсек с трибуны.

    Гутерриш подчеркнул, что в то время как корпорации получали сверхдоходы, рядовые потребители столкнулись с резким ростом расходов на электроэнергию, продукты питания и страховые услуги.

    Озвученная сумма совпадает с оценками международной организации Global Witness. По данным экспертов, гиганты ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies в период с февраля 2022 года по январь 2026 года суммарно получили около 467 млрд долларов прибыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Ранее министры финансов шести государств Евросоюза инициировали введение налога на сверхприбыль нефтяных корпораций. В то же время доходы России от экспорта углеводородов за время спецоперации превысили 883 млрд евро.

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    22 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    МИД сообщил о десятках встреч Лаврова на Генассамблее ООН

    Замглавы МИД Алимов анонсировал десятки встреч Лаврова на 81-й Генассамблее ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров проведет десятки двусторонних и многосторонних встреч на Генассамблее ООН, заявил замглавы ведомства Александр Алимов.

    Российская делегация готовится к интенсивной работе на международной площадке, передает РИА «Новости».

    Заместитель руководителя дипломатического ведомства Александр Алимов подчеркнул высокую загруженность министра. «График уже сверстан, он, как и всегда, крайне плотный. Там десятки двусторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут», – рассказал дипломат.

    Выступление главы российской дипломатии ожидается 26 сентября. Основные мероприятия 81-й сессии стартуют сегодня, собрав в Нью-Йорке около 130 глав государств и правительств. Центральными темами предстоящих дискуссий станут пути урегулирования конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Украинская тематика станет одним из главных вопросов на международных переговорах министра.

    Сам глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил запланированную встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

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    22 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

    DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

    Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и Moonshot приглашены поучаствовать в брифинге для членов Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

    Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

    В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.

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    22 сентября 2026, 11:47 • Новости дня
    ООН пообещала не допустить повторения прошлогоднего инцидента с Трампом и эскалатором

    Tекст: Игорь Иножарский

    Организация Объединенных Наций тщательно проверила инфраструктуру и подготовила новое оборудование для американской делегации, чтобы избежать прошлогодних технических сбоев во время выступления президента США Дональда Трампа.

    В ООН пытаются гарантировать, чтобы ничто не отвлекало мировых лидеров от решения глобальных проблем в ходе сессии Генеральной Ассамблеи после череды инцидентов с американским лидером в 2025 году, пишет Bloomberg.

    Во вторник Дональд Трамп должен произнести речь в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как сообщил представитель организации Стефан Дюжаррик, эскалатор, на котором в прошлом году застрял президент, был многократно проверен. Кроме того, для делегации США подготовили отдельное рабочее место с телесуфлером в надежде, что теперь техника будет работать без сбоев.

    В прошлом году Трамп заявил о саботаже, когда его телесуфлер погас, а эскалатор остановился в тот момент, когда он ступил на него с супругой Меланией Трамп. Также сообщалось о проблемах со звуком во время его речи. Тогда представители ООН объяснили инцидент с эскалатором действиями оператора президента, а неполадки с суфлером – отказом американской стороны использовать штатное оборудование.

    Издание отмечает, что на проведение мероприятий могут повлиять перебои в работе крупных аэропортов Нью-Йорка из-за технических проблем в центре управления воздушным движением в Филадельфии. Это задержало прибытие некоторых официальных лиц, однако график самого Трампа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов из-за поломки эскалатора и телесуфлера. Осенью прошлого года Секретная служба США начала расследование этих инцидентов в Генеральной Ассамблее. В сентябре прошлого года в организации объяснили остановку эскалатора при подъеме американского лидера действиями его оператора.

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    В Швеции созрело восстание против засилья ЛГБТ

    Сотни шведских священников внезапно выступили против одной из основ современной западной идеологии – однополых браков. И хотя это восстание похоже на бунт на коленях, перед нами, скорее всего, только первая ласточка. Почему в этой стране все больше растет сопротивление ЛГБТ-пропаганде? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать почетным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почетный донор России», а в ряде субъектов – и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже – условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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