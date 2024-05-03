Жителей Берлина попросили не выходить на улицу, держать закрытыми окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционирование. Супермаркеты и школы рядом с заводом закрыты (фото: Michael Bahlo/dpa/Global Look Press)

На месте работают 180 пожарных, они могут тушить огонь только снаружи при помощи пены, чтобы не допустить образования синильной кислоты (фото: IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press)

На юго-западе Берлина в районе Лихтерфельде произошел пожар на заводе по обработке металлов Diehl Metal Applications. В горящем четырехэтажном здании располагался гальванический цех (фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press)

По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

Китай попал под американский удар по российскому СПГ США продолжают свою атаку на российские СПГ-проекты. Четвертая волна санкций затронула китайские компании и специализированные суда. Удар по Китаю, как третьей задействованной стороне в этой истории, именно сейчас не случаен. За что Вашингтон наказывает Китай и как это скажется на судьбе российского СПГ? Подробности Перейти в раздел

Французы посоветовали Макрону не становиться Наполеоном «Как я уже говорил, я ничего не исключаю, потому что мы выступаем против того, кто сам не исключает ничего». Такими словами президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое желание отправить французские войска на Украину, но при соблюдении двух условий. Однако французов не заинтересовали эти условия. Они обратили внимание на другое. Подробности Перейти в раздел

Украинская коррупция ускорила отступление ВСУ Российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Западные СМИ объясняют этот успех развалом украинских инженерных войск, из-за чего ВСУ приходится отступать на неподготовленные позиции. Так ли это на самом деле и как в нынешних условиях противник намерен выстраивать оборону в регионе? Подробности Перейти в раздел

«Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда» В Латвии сбежали со своих постов руководители госпредприятия, строящего железнодорожную магистраль Rail Baltica. Это очередное доказательство того, что амбициозный проект ЕС близок к краху. Среди причин этого не только прибалтийская коррупция: в США на самом деле не верят, что Россия готовится атаковать Литву, Латвию или Эстонию. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Встреча военных России и США в Нигере В Нигере произошел исторический казус: российских военных разместили на базе 101, несмотря на то, что эту базу американцы строили для себя, до сих пор там находятся и были категорически против соседства с русскими. Что происходит в Нигере?

Макрон опять угрожает России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

Бомба в космосе и шоу в Совбезе США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе? Перейти в раздел