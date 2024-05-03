Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
В Берлине загорелся поставляющий системы ПВО Украине завод
На юго-западе Берлина в районе Лихтерфельде произошел пожар на заводе по обработке металлов Diehl Metal Applications. В горящем четырехэтажном здании располагался гальванический цех (фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press)
В горящем здании хранятся серная кислота и цианид меди. Столицу ФРГ частично накрыло облаком ядовитого дыма с примесью, предположительно, цианистого водорода (фото: IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press)
На месте работают 180 пожарных, они могут тушить огонь только снаружи при помощи пены, чтобы не допустить образования синильной кислоты (фото: IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press)
Жителей Берлина попросили не выходить на улицу, держать закрытыми окна и двери, выключить вентиляцию и кондиционирование. Супермаркеты и школы рядом с заводом закрыты (фото: Michael Bahlo/dpa/Global Look Press)
Западные СМИ утверждают, что пожар на предприятии Diehl не затронул производство систем ПВО IRIS-T, которые Германия передает Украине (фото: Michael Bahlo/dpa/Global Look Press)
По мнению западных экспертов, пожар не нарушит темп поставок немецких ПВО на Украину (фото: Michael Bahlo/dpa/Global Look Press)