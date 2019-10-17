Британия и ЕС пришли к новому соглашению по Brexit

Европейский союз и Великобритания достигли договоренности по Brexit перед саммитом ЕС, сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Когда есть желание, есть и соглашение – и у нас оно есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую саммиту принять эту сделку», – написал Юнкер в Twitter.

Премьер Британии Борис Джонсон подтвердил, что достиг нового соглашения с ЕС по Brexit, и призвал парламент в субботу, 19 октября, поддержать документ.

«Мы достигли отличного нового соглашения, которое отдает контроль (над своими делами) в руки Британии. Теперь парламент должен проголосовать за Brexit в субботу, чтобы мы могли заняться другими приоритетными вопросами – такими как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, преступность и экология», – написал Джонсон в Twitter.

Напомним, выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября 2019 года. Однако по закону парламента Британии, если к 19 октября соглашение о Brexit c ЕС не было бы достигнуто, премьер-министр страны Борис Джонсон должен был бы просить у Брюсселя отсрочку на три месяца. Сам Джонсон заявил, что при необходимости он выведет Великобританию из ЕС 31 октября без соглашения.

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