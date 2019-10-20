В Британии запущен чрезвычайный план на случай выхода из ЕС без сделки

Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, который разработан на случай Brexit без сделки, заявил канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув.

«Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit [со стороны ЕС] предоставлено не будет», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что риск выхода из ЕС без сделки увеличился после голосования, состоявшегося в парламенте страны в субботу. В связи с ним Лондон «не может гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров по Brexit».

В субботу британские депутаты приняли поправку об отсрочке Brexit, после чего глава Евросовета сообщил о получении письма от премьера Великобритании Бориса Джонсона с просьбой об отсрочке даты выхода из ЕС еще на три месяца – до конца дня 31 января 2020 года. Ппри этом сам Джонсон назвал отсрочку «вредной ошибкой».

Ранее выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года, однако в четверг Брюссель и Лондон достигли новой договоренности по условиям Brexit.

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