Джонсон предупредил ЕС об ошибочности новой отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску личное письмо, в котором назвал отсрочку Brexit вредной ошибкой, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

По данным телеканала, в общей сложности британский премьер направил Туску три письма. Первое – официальный запрос об отсрочке, который Джонсон не стал подписывать, и получение которого уже подтвердил Туск. Этот документ Джонсон был по закону обязан направить ЕС до конца субботы, если к тому моменту достигнутую им сделку с Брюсселем не одобрит британский парламент. Текст письма был полностью прописан в так называемом законе Бенна, принятом парламентом в сентябре, чтобы связать Джонсону руки и исключить возможность Brexit без сделки, передает ТАСС.

Второе письмо – пояснительная записка постпреда Великобритании при ЕС Тима Барроу, в которой указано, что отправка первого письма является инициативой британского парламента, а не лично премьер-министра Джонсона.

Третье послание – личное письмо самого Джонсона, в котором, по данным Sky News, премьер называет отсрочку Brexit вредной ошибкой, которая не пойдет на пользу ни Великобритании, ни Евросоюзу.

Напомним, в субботу британские депутаты приняли поправку об отсрочке Brexit. После этого глава Евросовета сообщил о получении письма от премьер-министра Великобритании с просьбой об отсрочке даты Brexit на три месяца – до конца дня 31 января 2020 года.

Ранее выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года. В четверг Брюссель и Лондон достигли новой договоренности по условиям Brexit.

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