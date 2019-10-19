Британские депутаты приняли поправку об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента в субботу проголосовала за поправку об отсрочке Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что позиция правительства не изменилась и страна покинет ЕС до 31 октября.

За поправку об отсрочке Brexit, внесенную бывшим депутатом от правящей Консервативной партии Оливером Летвином, проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против – 306 депутатов, передает ТАСС.

Эта поправка к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о достижении которой было объявлено 17 октября, сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Документ предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для «развода» с европейским сообществом.

Премьер-министр Борис Джонсон со своей стороны заявил, что позиция правительства Великобритании не изменилась, страна покинет Евросоюз до 31 октября.

«К сожалению парламент по сути не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл», – сказал Джонсон, подчеркнув, что не сломлен таким результатом.

По его словам, правительство Британии внесет на следующей неделе в парламент законы, необходимые для осуществления Brexit в срок.

Напомним, выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года. 17 октября Брюссель и Лондон достигли договоренности по Brexit перед саммитом ЕС.

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