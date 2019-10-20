Джонсон попросил ЕС отложить Brexit на три месяца

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил о получении письма от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с просьбой об отсрочке даты Brexit на три месяца – до конца дня 31 января 2020 года.

«Только что получили запрос об отсрочке. Теперь я начну консультации с лидерами ЕС о том, как нам реагировать», – приводит слова Туска ТАСС.

Послание начинается словами о том, что парламент Великобритании обязал премьера обратиться к ЕС с просьбой перенести Brexit.

«Пишу, чтобы уведомить Евросовет о том, что Британия запрашивает дальнейший перенос (сроков Brexit)... Соединенное Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года. Если стороны смогут ратифицировать соглашение (о выходе из ЕС) до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше. Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», – приводит текст письма Джонсона главе Евросовета РИА «Новости».

При этом на электронной фотокопии письма отсутствует личная подпись премьера Великобритании.

Напомним, в субботу британские депутаты приняли поправку об отсрочке Brexit

Ранее выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года. Брюссель и Лондон достигли договоренности по Brexit перед саммитом ЕС.

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